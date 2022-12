[株式会社ベストホスピタリティーネットワーク]

上質な空間で非日常を感じながらサステナブルな旅を体験し、心と体を優しく満たす特別なひとときを



ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ(所在地:東京都港区海岸1丁目16番2号、総支配人:宮田 宏之)では、1月15日より「私によくて、世界にイイ。」をコンセプトにしたwebマガジン「ethica(エシカ)」との企画により、athletia (アスレティア)、bareMinerals(ベアミネラル)、meet tree(ミートトゥリー)とコラボレーションした「スペシャルアメニティ付きエシカ宿泊プラン」を期間限定で販売いたします。









ホテル インターコンチネンタル 東京ベイではSDGs(持続可能な開発目標)達成に向けて様々な取り組みを積極的に推進している中で、この度「私によくて、世界にイイ。」をコンセプトとするwebマガジン「ethica(エシカ)」と初コラボレーションし、ウェルビーイングな世界観をリアルでご体験いただける宿泊プランを販売することになりました。さらに、このコラボレーション企画に共感いただいた3つのブランド「athletia(アスレティア)」、「bareMinerals(ベアミネラル)」、「meet tree(ミートトゥリー)」よりスペシャルアメニティをお届けいたします。





お部屋は木目調のデザインを多く取り入れ、木のぬくもりが感じられる温かみのある雰囲気と、都内随一を誇る海辺の景観を存分にお楽しみいただける「デラックスフロア」をご用意いたしました。エシカからのお手紙でお迎えし、宿泊されるお客様に厳選したクリーンビューティーなコスメやアメニティを、快適で心地よい客室でゆっくりとお試しいただけます。さらに、SDGsの取り組みの一環で地球環境へ配慮し、不揃いの苺を積極的に仕入れたいちごをたっぷりと使用したスムージーをご用意いたしました。凍らせた苺を贅沢に使用し、ヨーグルトと牛乳を加えて濃厚な味わいに仕上げ、苺本来の甘さとつぶつぶとした果実の食感をご堪能いただけます。栄養バランスがとれたご朝食とともに、サステナブルへの共感と農家への応援から生まれたストロベリースムージーをルームサービスよりお部屋までお届け、東京湾の絶景をご覧いただきながら、素敵な一日の始まりをお楽しみいただけます。





ホテルではエネルギー消費削減のため、ホテル内の照明を全面的にLED照明に切り替え、全ての客室において使い捨てミニボトルのバスアメニティを詰め替えポンプ式ボトルへ変更し、ご連泊されるお客様にはタオルやシーツなどのリネンの再利用を呼びかけるなどサステナビリティに配慮した取り組みを心がけております。ご滞在することでSDGsへの理解を深め、地球環境の保護に貢献ができます。

サステナブルな取り組みを身近に感じていただけるスペシャルなバカンスステイで、心と体をリフレッシュできる充実なひとときをお過ごしください。



<概要>

【予約期間】2022年12月26日(月)12時より予約開始

【宿泊期間】2023年1月15日(日)~3月16日(木)まで

【料金】*税金・サービス料込、宿泊税別

1泊1室1名様利用時¥43,850~ / 1室2名様利用時¥52,350~ / 1室3名様利用時¥60,850~

【ご予約・お問い合わせ】 0570-000222(ナビダイヤル)

https://www.interconti-tokyo.com/stay/plan/ethica.html



【プランおよび特典内容】

・デラックスフロア(10~13階) スーペリア ベイビュールームでのご宿泊1泊

*チェックイン時間15:00~、チェックアウト時間12:00まで

・朝食(アメリカンブレックファストまたは和定食)、ストロベリースムージー(朝食時)

・エシカ編集部からのお手紙

・エシカ厳選3ブランドのアメニティ(athletia、bareMinerals、meet tree)総額4,655円相当

*特典のアメニティは女性のお客様のみご用意いたします。





【エシカ厳選3ブランドとアメニティ内容】



athletia(アスレティア)



「Strengthen Yourself. - 美しさは鍛えられる -」をブランドコンセプトに、「動」と「静」のバランスをコントロールする3つのラインでブランドを展開。

https://www.athletia-beauty.com/jp/ja/

アメニティ内容:コアバランス オイル、コアバランス トーニングローション(1,320円相当)

(コアバランス トーニングローション 3mLとスムーススクラブウォッシュ 3g 各2包、トリートメント クレンジングオイル 4mL、コアバランス オイル 5mL、スキンプロテクション UVジェル 30 2g 各1包)







bareMinerals(ベアミネラル)



コンセプトは「LESS DOES MORE」。 肌と地球に配慮したシンプルでクリーンなフォーミュラと、高い効果の両立を追求し、ヘルシーで心地よい、感性豊かなナチュラルビューティを提案している。

https://www.bareminerals.jp/

アメニティ内容:

1.ミネラリスト イドラ スムージング リップスティック(1,815円相当)、ベアブロ 16HR パウダー ファンデーション(1,320円相当)



2.bareMinerals ポーチ ※Zampプロジェクトポーチは先着10名様限定とさせていただきます。











meet tree(ミートトゥリー)



「商品や施設を通して“木”を日常に取り入れることで、国産材利用を促し、日本の森を守り、育てる一助になりたい」という考えで製品を世に届ける、地球と人に優しいサステナブルライフスタイルブランド。

https://www.meettree.net/

アメニティ内容:HINOKI バスソルト(200円相当)





<ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ SDGsの取り組みについて>

全ての客室において、バスルームのミニボトル式バスアメニティ(シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、ボディーローション)を撤廃し、ポンプ式ボトルでの詰め替え運用へと変更しました。さらに、連泊のお客様を対象として、客室でご利用いただくタオルやシーツなどのリネンの再利用を呼びかけ、ご要望がある場合新しいリネンに交換しない取り組みを行っています。リネン再利用への協力を仰ぐことで、洗濯の際に排出される汚水削減を図っています。

https://www.interconti-tokyo.com/sdgs/





<「ethica(エシカ」について>

「私によくて、世界にイイ。」をコンセプトに2013年7月に「エシカルライフに焦点を当てた日本初のwebマガジン」として誕生した、個人と世界のサスティナビリティ(持続可能性)を追求するエシカルコンシャスなコンテンツを集めたメディアです。情報感度の高い20代~30代の女性をターゲットに、ライフスタイルに関する情報を軸として、生活に彩りを添える情報とサスティナブルな世界を創るヒントをお届けしています。

https://www.ethica.jp/





<「デラックスフロア」について>

2022年夏にデラックスフロアの客室をニューオープンいたしました。客室には、都内随一を誇る海辺の景観からインスピレーションされた穏やかな「凪」を和紙に墨絵で表現したアートウォールを施し、木の温もりを感じるアクセントウォールが安らぎの空間を演出いたします。全室にウォーターフロントの眺望を楽しんでいただけるデイベッド風のソファを配し、ワーキングデスクを兼ねたダイニングテーブルでは、ルームサービスでのお食事や寛ぎのナイトタイムをお過ごしいただけます。ご友人やご家族、ビジネスからレジャーまで幅広い目的でご利用いただけます。





【インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツについて】

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーで、18ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有します。

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツは「ラグジュアリー&ライフスタイルコレクション」に属し、75年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力をご体験いただける旅をご提供しています。

インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみください。充実したアメニティと、さりげない心づかいが感じられる上質なサービスが、グローバルで洗練された旅を実現いたします。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細やかなサービスによる心のこもったおもてなしで、優雅で心地よいご滞在をご満喫ください。また、インターコンチネンタル(R) アンバサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタル(R)を通して、特別なサービスをお届けしています。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものになるよう、ほかでは味わえない特別なご体験など、その土地ならではの魅力をご紹介しています。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNSサイトwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。



【新型コロナウイルス感染症への当ホテルの取り組みについて】

https://www.interconti-tokyo.com/info/covid-19.html



