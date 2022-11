[鑫三海株式会社]

洗剤いらずで強力な洗浄力



鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)が運営する、“驚きと感動のある世界水準の良品で、みなさまに豊かな暮らしをお届けする”AFU(アフー)ストアは、スチームクリーナー UWANT B200 の販売を応援購入サービスMakuake(マクアケ)で、2022年11月25日に開始しました。カーペットやマットレス、車のシートなどの丸洗いできない布製品にこびりついたガンコな汚れを吸引+蒸気の力で徹底洗浄!高温スチームで除菌・花粉対策にも対応。セルフクリーニング機能搭載で、掃除後の面倒なお手入れは必要なく、いつでも清潔に気持ちよくご使用いただけます。







スチームクリーナー UWANT B200

応援購入サービスMakuake 商品販売ページ>>https://www.makuake.com/project/uwant_b200/



〈高温スチーム〉



スチームモードのスチーム量は1分あたり約34ml。高圧のスチームによってガンコな汚れを温めて落としやすくします。



〈強力吸引〉



最大12000Paの強力吸引だからペットの抜け毛や、子どもがソファにこぼしたジュースやお菓子など、通常の掃除機では吸い込むことのできない汚れも一瞬でキレイにすることができます。



〈除菌・消臭効果〉



高温スチームで毎日洗濯出来ない洋服、寝具、ペット用品まで簡単に除菌することが出来ます。また、花粉対策やダニ駆除効果の他、除菌にも対応。



【Makuakeの応援購入について】

本商品は、応援購入サービスMakuakeの限定販売商品です。応援購入には先着順数量限定でお得な割引価格が設定されています。

商品の詳細・ご購入>>https://www.makuake.com/project/uwant_b200/

価格:42,750円(税込)⇒ 先着25名様限定【超早割価格】29,800円(税込)~

販売期間:2022年11月25日 ~ 2023年2月21日 18時まで

目標金額:300,000円



【商品スペック】

製品モデル:B200

本体サイズ:477×264×372mm

重量:約6.3kg

定格電圧:AC100V

定格消費電力:1250W(スチームモード)

定格周波数:60Hz

騒音(dB値):76dB

吸引:12000Pa

浄水タンク容量:1.5L

汚水タンク容量:1.5L

ホースの長さ:1.55m

電源コードの長さ:3.50m

生産国:中国



◆AFUストア since 2017

「驚きと感動のある世界水準の良品で、みなさまに豊かな暮らしをお届けする」

AFUストアはこのミッションを胸に2017年にブランドをスタートしました。これまでに、発熱アウターの先駆けとなったWarm Geek、軽さを極めた電動アシスト自転車のCarbon Age、グローバルブランドPHILIPSのポータブル電源などを紹介し、ユニークで魅力ある商品の多くが皆さまからご好評をいただいております。AFUストアはこれからも、最高のサービスと品質でみなさまに満足を提供していきます。



-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。



【会社概要】

会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)

代表者:代表取締役社長 伴場義通

本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立:2019年4月3日

事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

