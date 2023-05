[バリュエンス]

Valuence INFINITIESがファンの皆様に思いを込めて、エイプリルフール企画で使用した特別衣装をスペシャルオークションでお届け



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年5月19日(金) より VALUECELONA APRIL FOOL AUCTIONを開催いたします。







伝説のエイプリルフール企画「バリュセロナ誕生」を記念し、限定ユニフォームなどスペシャルアイテムを出品





Valuence INFINITIESは、第一生命 D.LEAGUE 22-23 より新たに参入し、ファンの皆様とともにこの1年を駆け抜けました。 これまでのDリーグには無いスタイルとキャラクターでダークホースとして活躍する一方、Dリーグの洗礼を受け、勝利がつかめず苦しんだ時間もたくさんありました。

そんな中でも、ファンの皆様が絶え間ない応援をしてくださったおかげで、選手を筆頭にチーム関係者一同はこの1年を走りぬくことができました。だからこそファンの皆様には楽しんでもらいたい、誇れるインフィニティーズでありたい、そんな思いから今回のエイプリルフール企画は誕生しました。



この企画では、4月1日に競技転向のお知らせとして「Valuence INFINITIESは2023年4月1日をもって、企業理念を体現すべくダンスを手放しサッカーチームとなりました。つきましては、今後はチーム名をクラブ『バリュセロナ」として活動いたします。」と発表しファンを驚かせました。

今回開催するオークションでは、エイプリルフール企画のために制作されたバリュセロナユニフォームに選手の直筆サインを入れてお届けいたします。本衣装はエイプリルフールの撮影だけでなく、D.LEAGUE 22-23 CHAMPIONSHIP『ARIAKE GARDEN STAGE』のショーケースでも衣装として着用されました。また、撮影時に使用されたサッカーボールには選手全員のサインを入れてお届けいたします。各衣装に付属しているチェキはユニフォーム着用の限定写真となっており、ここでしか手に入らないアイテムになっております。



VALUECELONA APRIL FOOL AUCTION 概要





開催期間:2023年5月19日(金)18:00 ~ 5月21日(日)18:00

出品商品: VALUECELONAユニフォーム(実使用・本人直筆サイン入り) 、選手直筆サイン入り記念ボール

出品選手: NICOLAS選手、SEIYA選手、 STICH選手、 RENTA選手、 SHO選手、LEN選手、 NAOKI選手、RYOGA選手、 KOHE1選手、 KOTA選手、Y-HI選手、MASSA選手、ISAKI選手、TOMOYA選手、MAKO選手、 KODEE ONE選手、STEEZディレクター

OFFICIAL

HATTRICKについて





『挑戦者の持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



