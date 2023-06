[にしてつグループ]

~スプラトゥーン 3 と天神を遊びつくせ!~



西日本鉄道(株)では、2023年6月21日(水)から7月17日(月・祝)まで、任天堂(株)のNintendo Switch(TM)用ゲームソフト『スプラトゥーン3』をテーマにしたイベント「スプラトゥーン3 イカす天神ウォーク」を開催いたします。







『スプラトゥーン』シリーズは現在まで計3作がリリースされており、世界中の人々に遊ばれているアクションシューティングゲームです。『スプラトゥーン3』は、2022年9月に発売されたシリーズ最新作です。



本イベントは、天神を舞台にまちを探索する参加型イベントで、天神各所にてさまざまなイベントを実施します。



【イカす天神スタンプラリー】

ソラリアステージ・ソラリアプラザ・福岡三越・福岡PARCO・ビックカメラ天神2号館の商業施設5か所に計9台のスタンプ台を設置し、キャラクターイラストのスタンプを集めていただきます。さらに、9種類のスタンプを全て集めてゴールすると、オリジナルステッカー(数量限定・先着順)とオリジナルバスペーパークラフトをプレゼントいたします。 ※本企画の参加は有料(税込330円)です。



【イカす天神ウォーク スプラトゥーン3 限定POP UP SHOP】

ソラリアステージM3Fインキューブ内にPOP UP SHOPをオープンし、本イベントでしか手に入らないオリジナルグッズ4点に加え100種類以上のスプラトゥーングッズを販売いたします。なお、当SHOPがスタンプラリーのスタート地点・ゴール地点にもなりますので、ここをスタート地点にして「スプラトゥーン3 イカす天神ウォーク」をお楽しみいただけたらと思います。



【スプラトゥーン3 オリジナルバスを走らせよう】

7月16日(日)・17日(月・祝)の2日間、ソラリアプラザ1Fゼファに『スプラトゥーン3』の装飾を施したオリジナルバスが出現します。ソラリアプラザ・ソラリアステージで税込1,100円以上お買い上げのお客さまにはバスに貼っていただけるインク型ステッカーを進呈します。皆さまにステッカーを貼っていただいたバスは7月18日(火)以降、福岡市内を運行いたします。



本イベント開催にあたり、特設サイト(https://www.nishitetsu.jp/ikasutenjinwalk/)を開設し、イベント期間中のさまざまな情報を発信していきます。本イベントを通じて、これまで以上に天神の集客力を高め、にぎわいの創出に努めてまいります。この機会にぜひ、イカしたまち・天神をゲーム感覚でお楽しみください。



イカす天神スタンプラリー





【概要】

天神エリア内の9か所に設置するスタンプを全て集めた方に限定ノベルティをプレゼントいたします。



【会場】

●スタンプ台紙販売:ソラリアステージM3F インキューブ 限定POP UP SHOP

※スタート・ゴール地点、ノベルティ引換は上記場所となります。

●スタンプ設置場所:ソラリアステージ(3か所)、ソラリアプラザ(3か所)、福岡三越(1か所)、福岡PARCO(1か所)、ビックカメラ(1か所)

※各施設の営業時間はそれぞれ異なりますので、事前にご確認ください。



【日程】

6月21日(水)~7月17日(月・祝)

※予定数に達し次第、終了いたします。



【参加費】

税込330円(台紙代含む)





イカす天神ウォーク スプラトゥーン3 限定POP UP SHOP





【概要】

本イベントでしか手に入らない4種類のオリジナルグッズに加え、『スプラトゥーン3』のさまざまなグッズを販売いたします。また、一部商品はにしてつバスONLINE STOREでも販売いたします。



【実施場所】

ソラリアステージビルM3F 雑貨館インキューブ天神店ブリッジ特設会場



【日程】

6月21日(水) ~ 7月17日(月・祝) 10:00~20:30

※最終日のみ 10:00~18:00



【商品内容】

・スプラトゥーン3 イカす天神ウォーク クッキー 税込880円

・スプラトゥーン3 イカす天神ウォーク ハンドタオル 税込660円

・スプラトゥーン3 イカす天神ウォーク クリアファイル 税込330円

・スプラトゥーン3 イカす天神ウォーク アクリルキーホルダー 税込660円

※上記のオリジナルグッズは、予定数に達し次第、販売を終了します。

・その他スプラトゥーン3グッズや一番くじ等

※一番くじの販売は6月23日(金)スタートの予定です。

※「一番くじ」は登録商標です。





スプラトゥーン3 オリジナルバスを走らせよう





【概要】

スプラトゥーンの装飾を施したオリジナルバスが出現いたします。

当日ソラリアプラザ・ソラリアステージで税込1,100円以上お買い上げいただいた方にインク型ステッカーをプレゼント!インク型ステッカーは、オリジナルバスに貼っていただける参加型企画です。このバスは、18日(火)以降、福岡市内を運行します。

※インク型ステッカーはレシートを提示いただいた方が対象となります。

※一部対象外店舗がございます。詳しくは特設サイトをご確認ください。

(URL:https://www.nishitetsu.jp/ikasutenjinwalk/)

※レシートの金額に関わらず、インク型ステッカーはおひとり様1枚のお渡しとなります。

※レシートは合算不可となります。



【実施場所】

ソラリアプラザ1Fゼファ



【日程】

7月16日(日)・17日(月・祝) 10:00~19:00



【運行期間】

7月18日(火)~8月31日(木)



【運行区間】

柏原営業所~野間四角~渡辺通~天神北など 車号:柏原6162

※車両点検等で運行しない日もございます。

※「西鉄バスナビ」アプリ内の「ついせき」機能で「6162」を入力すると、現在の運行情報をご確認いただけます。

(URL:https://www.nishitetsu.jp/bus/app/busnavi/)





(参考)Splatoon(スプラトゥーン)3





ヒトの姿に変身する不思議なイカたちによるアクションシューティングゲーム「スプラトゥーン」シリーズ最新作。4対4のチームに分かれて、地面を塗った面積で勝敗を決める基本的なルールはそのままに、新たなブキやスペシャルウェポン、バトルアクションが追加。オンラインでフレンドや見知らぬ人と対戦できることはもちろん、前作『スプラトゥーン2』と同様にNintendo Switch本体を持ち寄って仲間と顔を合わせての対戦も可能。



(C) Nintendo

Nintendo Switchは任天堂の商標です。





(参考)各施設の営業時間





【ソラリアステージ】

住所:福岡市中央区天神2丁目11-3

営業時間:

●B2F 11:00~22:00

●B1F~5F 10:00~20:30



【ソラリアプラザ】

住所:福岡市中央区天神2丁目2-43

営業時間:

●B2F~5F(物販店舗) 平日 11:00~20:00 土日祝 10:00~20:00

●B2F(ディーン&デルーカ物販) 全日 10:00~22:00

●B2F・6F・7F(飲食店舗) 全日 11:00~22:00



【福岡三越】

住所:福岡市中央区天神2丁目1-1

営業時間:10:00~20:00



【福岡PARCO】

住所:福岡市中央区天神2丁目11-1

営業時間:10:00~20:30



【ビックカメラ天神2号館】

住所:福岡市中央区天神2丁目4-5

営業時間:10:00~21:00



