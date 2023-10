[株式会社 トゥモローランド]

BABY CASHMERE KNIT ORDER at 10/5(Thu) ~ 11/26(Sun)



生後1年以内のカシミヤ子山羊から初めて刈り取られる産毛だけを使用し、整毛されたベビーカシミヤを使用したオーダーとなっております。







トゥモローランドのルーツであり、象徴でもあるニットウェア。

その最高峰として新たに「TOMORROWLAND TRICOT PERSONAL ORDER」と冠したオーダーイベントが満を持してスタートします。

完全受注生産によって作られるご自身だけの1枚をぜひ、お試し下さい。

約1ヶ月というショートタームでご納品が可能です。



ABOUT|KNIT













ベビーカシミヤとは、生後1年以内のカシミヤ子山羊から初めて刈り取られる産毛だけを使用し、整毛されたカシミヤ。

1頭から30グラムしか取れないという非常に希少性の高いものです。

通常のカシミヤと比較しても、軽くて柔らかく、独特の艶があるのが特徴。

何より触れば分かるその繊細なタッチと極上の柔らかさを誇ります。

敢えて通常のカシミヤより分厚い7ゲージという贅沢な編み立てで仕上げた意欲作は、メランジとソリッドという2パターンの色味をご用意しました。

シンプルがゆえに素材の良さが際立つ逸品です。



ORDER









・クルーネック:4サイズ(S・M・L・XL)¥99,000(tax in)







・タートルネック :4サイズ(S・M・L・XL)¥99,000(tax in)

どちらの型も9色よりお選びいただけます。

・納期

オーダーから約1ヶ月



ATTENTION





・オーダーは開催店舗にてお承りします。

・納期に関しては約1ヶ月を目処としておりますが、国際情勢など諸般の事情により前後するケースがございます。

・お選びいただくアイテムは、オーダー時期とカラーによってはお品切れの可能性がございます。

その他、不明点はスタッフへお問い合わせください。



開催期間・場所





10/5(木)~10/15(日)

トゥモローランド 丸の内店

トゥモローランド ルミネ新宿店

トゥモローランド 札幌ステラプレイス店



10/11(水)~10/29(日)

トゥモローランド 横浜高島屋店(メンズ)



10/19(木)~10/29(日)

トゥモローランド 新宿伊勢丹店(メンズ)

ザ ストア トゥモローランド 阪急メンズ大阪店

トゥモローランド ルミネ有楽町店



11/2(木)~11/12(日)

トゥモローランド 京都BAL店

トゥモローランド 渋谷本店

トゥモローランド ルクア大阪店

トゥモローランド 名古屋ラシック店



11/16(木)~11/26(日)

トゥモローランド 吉祥寺店

トゥモローランド ルミネ横浜店

トゥモローランド 二子玉川店

トゥモローランド 日本橋高島屋 S.C.店



※掲載内容は予告なく、変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-10:16)