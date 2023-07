[Sansan株式会社]

働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、三浦工業株式会社(以下、三浦工業)が営業DXサービス「Sansan」を国内の全社員、約3600名に導入したことを発表します。

■サービス導入の背景と期待する効果

東京都港区高輪に東京本社を置く三浦工業は、「熱・水・環境の分野で、環境に優しい社会、きれいで快適な生活の創造に貢献します」という企業理念の実現に向けて、ボイラ製品や水処理機器を中心とした製品の販売とメンテナンスをグローバルに展開しており、小型貫流蒸気ボイラでは国内トップのシェアを占めています。

・網羅性の高い顧客データベースを構築

三浦工業では今まで、自社の基幹システムに名刺情報を集約し管理していましたが、全国の拠点で人脈の共有とデータの利活用が進まない状況に課題を感じていました。そこで今回Sansanを導入することで、国内全拠点の約3600人が持つ名刺や面会履歴といった接点情報の蓄積・共有が可能になりました。またSansanは高いデータ化精度やAIを活用した独自の名寄せ技術により、Sansanに蓄積した接点情報を最新の状態に保つことや、重複した情報の登録を防ぐことが可能です。全社横断で正確な顧客基盤を構築し、効率的な営業活動や業務生産性の向上を推進します。



・営業部門やメンテナンス部門における業務生産性向上

三浦工業では、新規顧客の開拓や既存顧客の深耕、定期的なメンテナンス提案などに自社の顧客基盤を活用しています。Sansanに蓄積した全社の人脈と過去の接点履歴を閲覧できるようになることで、キーパーソンへの的確なアプローチや他部署との人脈共有によるアップセル・クロスセルの提案を実現します。さらにメンテナンス部門においても、既存設備のメンテナンスや交換、省エネ商品の提案にSansanを活用することで、定期的な顧客へのアプローチや適切な関係性構築が可能になり、売上の増加が見込めます。



■三浦工業株式会社について

会社名:三浦工業株式会社

代表者:代表取締役 社長執行役員 CEO 宮内 大介

設立:1959年5月1日

URL:https://www.miuraz.co.jp/

東京本社:108-0074 東京都港区高輪2丁目15-35

資本金:95億4400万円(2023年3月31日時点)

事業内容:小型貫流ボイラ・舶用補助ボイラ・排ガス(廃熱)ボイラ・水処理機器・食品機器・滅菌器・薬品等の製造販売、メンテナンス、環境計量証明業 等

■営業を強くするデータベース「Sansan」

Sansanは、名刺管理を超えた営業DXサービスです。名刺やメールの署名、ウェブフォームの入力内容といった顧客との接点から得られる情報を正確にデータ化し、やりとりの回数を含めた接点情報の一元管理を可能にします。また、100万件以上の企業情報をあらかじめ搭載し、企業の業種や従業員規模、売上高、役職者情報といった、あらゆる顧客に関する情報を営業やマーケティング活動に活用できます。さらに、外部システムと連携しデータを統合させることで、ガバナンス強化やリスクマネジメントなど営業以外の目的でデータを幅広く活用することも後押しします。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F

資本金:65億82百万円(2023年5月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

