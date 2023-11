[トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社]

11月9日より発売



秋冬シーズンのクライマックスを飾るホリデーコレクションは大人気フィットの「夢みるブラ(R) 」が2タイプで登場







トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社(本社:東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長:ヴァンサン・ネリアス)が展開する「AMOSTYLE BY Triumph(アモスタイル バイ トリンプ)以下 アモスタイル」から、ホリデーコレクション<Kiss the mirror(キス ザ ミラー)>を11月9日に発売します。イオンモール広島府中店とルミネ池袋店では限定で11月2日より先行販売を開始します。



TOPICS





アンデルセン童話、“雪の女王”からインスピレーション

凜としたクレマチスの美しさと、降り注ぐガラスのかけらをイメージしたレースが華やか



☑幾何柄をミックスしたエンブロイダリーレースを使用した、胸元を豪華に彩るデザイン。ホリデー感のある華やかな印象に仕上げた<Kiss the mirror>



2023年秋冬シーズンのクライマックスを飾る、ホリデーコレクションが登場します。

今年は、アンデルセン童話“雪の女王”からのインスピレーション。主人公ゲルダが、親友のカイを思う気持ちで彼の凍った心を溶かしたように。美しい心で周りの人を、そして自分自身も大切にしてもらいたいというメッセージを込めた、愛に溢れたシーズンにぴったりのコレクションが、2タイプの「夢みるブラ(R)」で登場します。



TOPICS





幾何柄をミックスしたエンブロイダリーレースを使用した、胸元を豪華に彩るデザイン。ホリデー感のある華やかな印象に仕上げた<Kiss the mirror>



花言葉は、「心の美しさ」。主人公ゲルダの美しさをなぞらえた、凜としたクレマチスの花に光沢糸が輝き、胸元を華やかに飾るデザインです。“雪の女王”の物語に登場する、鏡のかけらが降り注ぐシーンからインスパイアされた、幾何柄をミックスした刺しゅうレースにご注目ください。カラーは、シック&ロマンティックな4色展開です。



<Kiss the mirror>

夢みるブラ(R) DeepV



取り外し可能なミルキーホイップパッド(R)で、本物のバストのような感触でボリュームアップ!胸もとはシャープなV字のデコルテラインですっきりとした印象に。底厚のモールドカップでバストを前中心に集めてきれいな谷間をメイクしますが、サイドには伸びのある素材を使用しているので、ブラずれしにくく、ラクちん。カップのサイドは高さがあるので、安定感のある着けごこちです。





<Kiss the mirror>

夢みるブラ(R)





一度着けたらとりこの大人気フィット!取り外し可能なミルキーホイップ(R)パッドで、本物のバストのような感触でボリュームアップ!サイドパネルには伸びのある素材を使用しているので、体の動きにフィット。またストレッチ性の高いカップはフローティング仕様のため、ワイヤーの食い込みを軽減し、ブラずれしにくく、ラクちんな着けごこちです。





製品ラインアップ





<Kiss the mirror>11月9日発売

※イオンモール広島府中店、ルミネ池袋店のみ11月2日先行発売





AMOSTYLE





1998年、アモスタイルは誕生しました。

以来25年間、アモスタイルは常に「カワイイ」を追求し、お届けしてきました。

そう、アモスタイルの歴史はカワイイの歴史。

これからもアモスタイルは、自由にあなたらしい「カワイイ」を表現することを

後押ししていきます。





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-16:16)