GINZA SIX及び伊勢丹新宿店で展開



discord Yohji Yamamoto 、最新の「INFINITE」コレクション──イエロー、ターコイズ、レッド、ダークグリーンで彩られた「INFINITE」









discord Yohji Yamamoto 、最新の「INFINITE」コレクション──イエロー、ターコイズ、レッド、ダークグリーンで彩られた「INFINITE」。



ハンドルのドットボタンの組み換えで、3通りの形になるショルダーバッグ「INFINITE」。シンプルな構成にdiscordのユニークネスを加えた、遊び心のある機能的なデザイン。



存在感のあるビッグクロスボディやショルダーバッグとして服のように身につける感覚で持つ「INFINITE」に、コンパクトなサイズが登場。discordのユニークネスをより気軽に楽しんでいただけるコレクションです。



カラーリングは定番のブラックに、ターコイズ、レッド、ダークグリーン、イエローがラインアップされ、鮮やかな色彩が「INFINITE」を印象的に描きます。



- INFINITE(S) Blackは伊勢丹新宿店期間限定ストア(伊勢丹新宿店 本館1F 2023/7/5-7/18)先行展開

- その他のカラー/サイズは、GINZA SIX店及び伊勢丹新宿店で展開





TURQOUISE







RED







D.GREEN







YELLOW







BLACK







*INFINITE(S) BLACK[伊勢丹新宿店 期間限定ストア(2023/7/15 - 7/18)特別先行展開]





INFINITE(S) 110,000円(税込価格)[ブラック:伊勢丹新宿店 期間限定ストア特別先行展開]

INFINITE 129,800円(税込価格)

カラー: ターコイズ、レッド、ダークグリーン、イエロー、ブラック





STORES

discord Yohji Yamamoto GINZA SIX

〒104-0061

東京都中央区銀座6丁目10-1 2F

TEL 03-6264-5428

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6545



discord Yohji Yamamoto SHIBUYA PARCO

〒150-8377

東京都渋谷区宇田川町15-1 1F

TEL 03-6416-5418

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6556



discord Yohji Yamamoto 伊勢丹新宿店

〒150-8377

東京都新宿区新宿3-14-1 本館1F=ハンドバッグ

TEL 03-3352-1111(伊勢丹代表番号) 内線31-110

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6523



Yohji Yamamoto/discord Yohji Yamamoto取扱店舗

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/



discord Yohji Yamamoto Online Boutique

居住国に合わせたオンラインブティックをご用意しています:

日本/日本語 https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c50/

France・International/Francais https://theshopyohjiyamamoto.com/fr/shop/c/c50/

International/English https://theshopyohjiyamamoto.com/shop/c/c50/

中国/中文 https://china.theshopyohjiyamamoto.com/shop/c/c50/



CONNECT WITH discord Yohji Yamamoto

LINE: discord Yohji Yamamoto

https://page.line.me/thf5553p?openQrModal=true



Instagram: @discord_yohjiyamamoto

https://www.instagram.com/discord_yohjiyamamoto/



discord Yohji Yamamoto

山本耀司がラグジュアリーアクセサリーを通じ提案する新しい価値観「discord Yohji Yamamoto」。

1972年にデザイナーとしてキャリアをスタートしてから50年、ファッションの既成概念への反骨精神から生み出される革新的なデザインで世界のモードシーンを牽引し続けてきた山本耀司が、ラグジュアリーアクセサリーを通じ新しい価値観を提案していきます。ハイクオリティに拘ったコレクションは、繊細でたおやかな日本の文化である奥ゆかしい美しさをデザインに取り入れています。山本耀司の哲学である未完成とアシンメトリー(非対称)の美学を象徴し、山本にしか創り出せない凜とした比類ない世界観を日本から世界に表現します。

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/discord/



