株式会社CAMPFIRE(本社:東京都渋谷区 / 代表取締役:家入 一真 )運営の「CAMPFIRE Creation(キャンプファイヤークリエーション)」は、累計売上数2万着突破の「Yuruwa*(ゆるわ)」ブランドオリジナルの和服ルームウェアシリーズ最新作、リラックマデザイン第2弾の「ゆる袴」を発表。2022年11月24日より受注販売を開始いたします。



『Yuruwa*』ショップ:https://yuwabycf.thebase.in/categories/4778370











▲左から、レディース:Honey Friend・フェミニンツインズ・ほっこりドットラテ / メンズ:おしりライン







Yuruwa*ブランド最新作リラックマデザイン第2弾『ゆる袴』について





「Yuruwa*」は“お家でもゆるく楽しめる和服”をコンセプトにした「CAMPFIRE Creation」のアパレルブランドです。『ゆる袴』は機能性とデザイン性を兼ね備え、ルームウェア感覚で袴を楽しめます。自宅で洗濯が可能、柔らかいスウェット素材で長時間着ていても疲れない、さらには上からかぶるだけで着脱できるワンピースタイプのため、どなたでも簡単に着用が可能です。これまでも「ハイカラ」「昭和モダン」「はんなり版」「合わせ柄」などの様々な柄を展開。2022年3月にリラックマデザイン第1弾の受注を開始したところSNSで話題となり、この度、第2弾の生産が決定いたしました。





リラックマデザイン第2弾はサイズ展開を増やし、4柄が新登場

第1弾に引き続き、リラックマのイラストをあしらった新デザインでの展開をいたします。前回登場した「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」の他に「アオイコオオカミ」や「サクラノコリス」が加わり、レディースは「Honey Friend」と「フェミニンツインズ」「ほっこりドットラテ」を各5サイズ、メンズは「おしりライン」の3サイズで展開します。落ち着いた色合いの中にリラックマ柄の可愛さがベストマッチした綿100%のルームウェアです。



また11月24日~11月28日の間にYuruwa*SHOPにて「ゆる袴リラックマデザイン第2弾」をご注文頂いた方に、家事などをする際に袖を縛って固定することができる「ゆるたすき」を1着につき1本プレゼントいたします。

※ゆるたすきのお色は選択不可となります。



商品詳細



【生地】

本体・帯:綿100%



【柄】

レディース:Honey Friend・フェミニンツインズ・ほっこりドットラテ

メンズ:おしりライン



【サイズ】

レディースXS:対象身長 147cm~157cm

着丈:110 バスト120(一周) ウエスト:74~84(一周)上身丈 27cm、ウエストベルト幅 5cm、スカート丈 78cm



レディースS:対象身長 151cm~161cm

着丈:114 バスト124(一周) ウエスト:78~88(一周)上身丈 29cm、ウエストベルト幅 5cm、スカート丈 80cm



レディースM:対象身長 155cm~165cm

着丈:118 バスト128(一周) ウエスト:82~92(一周)上身丈 31cm、ウエストベルト幅 5cm、スカート丈 82cm



レディースL:対象身長 159cm~169cm

着丈:122 バスト132(一周) ウエスト:86~96(一周)上身丈 33cm、ウエストベルト幅 5cm、スカート丈 84cm



レディースLL:対象身長 163cm~173cm

着丈:126 バスト136(一周) ウエスト:90~100(一周)上身丈 35cm、ウエストベルト幅 5cm、スカート丈 86cm



メンズS:対象身長 159cm~169cm

着丈:120 バスト126(一周) ウエスト:84~94(一周)上身丈 38cm、ウエストベルト幅 5cm、スカート丈 77cm



メンズM:対象身長 165cm~175cm

着丈:126 バスト132(一周) ウエスト:90~100(一周)上身丈 41cm、ウエストベルト幅 5cm、スカート丈 80cm



メンズL:対象身長 171cm~181cm

着丈:132 バスト138(一周) ウエスト:96~106(一周)上身丈 44cm、ウエストベルト幅 5cm、スカート丈 83cm



※商品の製法等により、表記サイズより多少の誤差が生じる場合がございます。(上記サイズとタグで記載が異なる場合がございますが、上記が日本規格のサイズです)

※商品の色は照明やブラウザの関係で実物と多少の違いが生じることがございます。

※プリント位置により、柄の出方が異なる場合がございます。予めご了承下さい。





商品概要



価 格:各11,000円(税込)

発売日:2022年11月24日より受注販売開始

『Yuruwa*』ショップ:https://yuwabycf.thebase.in/categories/4778370

1月下旬より順次発送予定

(C)️2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.





Yuruwa*について



“お家でもゆるく楽しめる和服”がコンセプトのアパレルブランドです。アイデアから生まれた「ゆる袴」を筆頭にアイテムを展開しております。昨今、お正月や夏祭り、成人式などの限られた行事以外で日常的に和服を着る機会が減ってきています。和服を楽しみたいが着付けに時間がかかる、着るタイミングがわからない、などの理由により着ることに抵抗がある方も気軽に和の気分を味わっていただきたいという思いから『Yuruwa*』を立ち上げました。クラウドファンディングを経て誕生し、SNSでも話題となった和風ルームウェアシリーズの「ゆる袴」をはじめとし、今後様々なデザイナーとのコラボレーションを含むラインナップを増加予定です。『Yuruwa*』を通じて”日常でも和風を楽しめるような新感覚ファッション”を提案してまいります。



・SHOP:https://yuwabycf.thebase.in/

・Twitter:https://twitter.com/yuruwa_campfire

・Instagram:https://www.instagram.com/yuruwa_campfire/





株式会社CAMPFIREについて



あらゆるファイナンスニーズに応え、“資金調達の民主化” を実現すべく、個人やクリエイター、企業、NPO、大学、地方自治体など、様々な挑戦を後押ししております。国内最大のクラウドファンディング「CAMPFIRE」は、2011年のサービス開始から現在までに71,000件以上のプロジェクトを掲載し、支援者数は延べ870万人以上、流通金額は660億円に達しました。一人でも多く一円でも多く、想いとお金がめぐる世界を目指して、CAMPFIRE経済圏をつくってまいります。



会社名:株式会社CAMPFIRE

代表者:代表取締役 家入 一真

所在地:東京都渋谷区渋谷2丁目22-3 渋谷東口ビル5F

設立:2011年1月14日

資本金:67億8,345万円(資本剰余金含む) ※2021年7月末時点

URL:https://campfire.co.jp

事業内容:クラウドファンディング事業の企画・開発・運営



運営サービス

購入型クラウドファンディング「CAMPFIRE」:https://camp-fire.jp/

ソーシャルグッド特化クラウドファンディング「GoodMorning」:https://camp-fire.jp/goodmorning

継続課金型クラウドファンディング「CAMPFIRE Community」:https://community.camp-fire.jp/

SPA(製造小売)型クラウドファンディング「CAMPFIRE Creation」:https://camp-fire.jp/creation



iOS:https://apps.apple.com/jp/app/campfire/id1496301418

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.campfire.campfire



