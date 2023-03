[ギャップジャパン株式会社]

SPRINGに展開するファーストコレクションは、流行を取り入れたフレッシュなデザイン性だけでなく、素材や生産方法など様々な場面で環境問題に向き合うアイテムとして登場







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは2023年春、Z世代に向けたトレンドフォーカスの新コレクション「PROJECT GAP」を発表し、2023年2月27日(火)より公式オンラインストア限定商品として順次発売を開始します。PROJECT GAPは、シーズンのファッショントレンドを若い世代に発信することを目的としており、SPRING 23よりウィメンズカテゴリーとして展開します。



PROJECT GAPの代表的なアイテムとして、パフスリーブのフェミニンなクロップド丈トップやデニム素材のコルセットトップ、トレンドのローライズのフレアやバギー、ショートパンツ、ミニスカートなど、シーズンの流行を取り入れたフレッシュなデザインとシルエットが登場。Gapらしいビビットなネオンピンクやライムカラーなどに加え、シックなブラックを基調としたカラーパレットに、フラワープリントやレースのディテールを施し、甘すぎないモードのバランス感が絶妙なデザインでラインナップします。



サイズは大人へと成長していく年齢に合わせ、ウィメンズサイズをベースに実寸よりハーフサイズ小さい作りのXXS~Lで展開します。SPRINGコレクションは、ファッショントレンドだけでなく環境問題にも高い意識を持ち、これからの時代を担う次世代へのコレクションとして、素材や生産方法など様々な場面でサステナビリティに意識したアイテムとして登場。価格帯は2,990円~12,990円で、オンライン限定アイテムとして販売します。



今までにはなかったスタイルやシルエットで、Z世代を中心にティーンから大人も楽しめるNEWコレクション「PROJECT GAP」にぜひご注目ください。



Gap公式オンラインストア「PROJECT GAP」

https://www.gap.co.jp/gap/women/project-gap-3016826



アイテム詳細※全て税込みです

PROJECT GAP



【PROJECT GAP】デニムコルセット ¥4,990 *公式オンラインストア限定





【PROJECT GAP】クロップドパフスリーブトップス ¥5,990 *公式オンラインストア限定







【PROJECT GAP】ロゴフーディー ¥6,990 *公式オンラインストア限定





【PROJECT GAP】クロップドリブトップス ¥2,990 *公式オンラインストア限定

【PROJECT GAP】ワイドバギーデニム ¥6,990 *公式オンラインストア限定





【PROJECT GAP】デニムジャケット ¥8,990 *公式オンラインストア限定





Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。

詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-18:16)