株式会社 ノーウェア





この夏、ブランド設立30周年というメモリアルなコレクションにふさわしい、

BAPE(R)︎ FOOTBALL JERSEY(ベイプ フットボールジャージー)が登場します。

フロントにはBAPE(R)︎がスタートした年である「1993」を、バックには30年の歩みを意味する「2023」を大きくプリント。両肩にも「93」と「23」のナンバリングをプリントしています。



背ネームの“A BATHING APE”の文字はイミテーション仕様になっており、ベルクロを剥がすと、BAPE(R)︎が誕生したショップ、“NOWHERE(ノーウェア)”のロゴが現れる贅沢な仕様。

「どこにもない(=NOWHERE)けど、 ここにある(=NOW HERE)」 という創業当時のコンセプトを体現する特別なアイテムに仕上げています。









BAPE(R) FOOTBALL JERSEY

COLOR: GRAY, WHITE

¥24,200- (税込)



光沢感のあるサテンとポリエステルメッシュで切り替え、スポーティーなアイテムをラグジュアリーにまとめました。

グレーとホワイトの2色展開。A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗とBAPE.COMで販売中です。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/football-jersey



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/BAPE.OFFICIAL

Twitter: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/BAPEOFFICIAL

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7



お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



