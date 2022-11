[株式会社アミューズ]



古川雄輝、大谷麻衣、相島一之が出演する『離婚deオーナー!!』が、NUMAにて11月1日(火)より全5話が一挙配信される。



離婚を決めた夫婦が共有財産の分与を賭けてクイズで争う人気テレビ番組『離婚deオーナー!!』。今夜出演するのは、裕一と友美の高田夫妻。共に30代半ばの二人はいつからか気持ちがすれ違い、離婚秒読みの状態だ……。

人気司会者・八木宙也が巧みなトークで進行する『離婚deオーナー!!』のルールは、これまでの結婚生活にちなんだクイズをお互いに出題し、回答の成否で賭けられた財産の分与が決まるというもの。公衆の面前でプライベートをネタに争う姿は、まさに“崖っぷち夫婦”。家電、絵画、家具、別荘、車、愛犬――。裕一と友美はクイズに勝利し、ひとつでも多く財産を勝ち取ることができるのか? 泥沼必至と思われたバトルだったが、名司会者・八木の巧みな采配で番組は思いもよらない方向にヒートアップしていき……。



主人公の高田裕一を演じるのは、「イタズラなKiss~Love in TOKYO」が中国でも注目を集め大ヒットし、最近ではドラマ版と劇場版「ねこ物件」で主演を務めた古川雄輝。そして妻の高田友美を演じるのは、Hulu「神様のえこひいき」、TOKYO MX「片恋グルメ日記2」、映画『鬼が笑う』などに出演の大谷麻衣。そして番組の人気司会者、八木宙也を演じるのは、映像作品、舞台作品で数々の役を演じ上げてきて、11月から東京芸術劇場で上演される舞台「歌わせたい男たち」に出演予定の相島一之。脚本・演出は今注目の劇団フルタ丸の代表、フルタジュンが手掛けている。











【古川雄輝コメント】

皆様と本読みをしている感覚で楽しく演じさせて頂きました。

離婚クイズ番組という斬新な設定で話数を重ねる度に面白くなります。

ラジオ感覚で夫婦の結末を楽しく聞いて頂けたら嬉しいです。







【大谷麻衣コメント】

脚本を読んだ時に世界観や人物像がパッと頭に浮かび、物凄くわくわくしたのを覚えています。

架空のTV番組の雰囲気や本音をぶつけ合う一組の夫婦の行末を楽しんでいただけたら嬉しいです。

また、共演しました古川さんと相島さんの良い声が個人的にも耳福でございました。それも併せ、皆さまもご堪能ください!







【相島一之コメント】

子供の頃からラジオドラマが好きでした。トランジスターラジオを抱えて布団にくるまりこっそり聴くのが楽しみでした。

それは海外ミステリーだったりホラーだったりはたまた時代劇だったり。

そんなラジオドラマをイヤードラマと名前も新しくサブスクで21世紀に復活させるなんて!今回の『離婚deオーナー!!』はちょっと不思議なちょっとおかしい物語。パラパラとまぶされた毒も味わいながら迷える夫婦の離婚ショーの結末をどうぞお楽しみください!







【作品詳細】







タイトル:『離婚deオーナー!!』(全5話)

配信URL:https://numa.jp.net/mob/cont/contShw.php?site=NM&cd=DSE00156

YouTube予告URL:https://youtu.be/e_-Q8QiRZoA



出演: 古川雄輝(高田裕一)、大谷麻衣(高田友美)/ 相島一之(八木宙也)

中村梨子(隣人)、石川志織(瀬奈)、田中未唯奈(あずさ)

脚本・演出:フルタジュン(劇団フルタ丸)

プロデューサー:森本友里恵・依田剛大

編集:相田守

楽曲協力:United Code Limited

制作:アットムービー





【NUMA概要】



総合エンターテインメント企業アミューズが手掛ける音声版サブスクリプションサービス、イヤードラマ配信サイト。

このNUMAとは、わかりやすい例えで言うならば「Netflix」や「Hulu」、「Amazonプライム・ビデオ」といった、映像サブスクリプションサービスの“音声版”ともいうべき配信サイトである。

NUMAでは、独自性の一つとして、他ラジオ型の音声系サービスとは一線を画し、あくまでストーリーに拘わったイヤードラマを中心とした個性的な作品を月額580円(※個別課金 1エピソード200円)で楽しめるのが特徴。

第一線で活躍する実力派俳優・制作陣による本格派ドラマがラインナップされていく。多岐に渡るジャンルのアーティスト・クリエイターが、本来の活動の領域を超えた挑戦をしていることもこのサービスでしか味わえない、NUMAの必聴ポイントである!

NUMAでは、桑田佳祐が作詞・作曲し、坂本冬美が歌唱する楽曲を歌詞の世界観に沿ってイヤードラマ化した、木村多江が主演を務める楽曲と同名の作品『ブッダのように私は死んだ』(特別編集版)や、神木隆之介が一人7役を声だけで表現するという超絶技巧が聴けるドラマ『300年後の日本昔ばなしリーマン太郎』、桜田通、兵頭功海が演じる集合住宅スリラー「親切な隣人」、映画『街の上で』の今泉力哉監督と中田青渚が再タッグを組んだ『はなのこと。』など、イヤードラマ作品の超豪華ラインナップが話題となっており、すでに多くの方が「イヤードラマ」の“沼”にハマっているようだ。



NUMA:https://numa.jp.net/

NUMAプレミアム:月額(聴き放題)580円(税込)

※詳細はNUMAサイト内の概要をご確認ください。

