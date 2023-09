[株式会社バンダイ ファッションブランド事業部]

~仮面ライダーディケイドのTシャツ3種、ベルト1種も登場~



平成以降に放映された歴代『仮面ライダー』作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」では、『仮面ライダーディケイド』をモチーフにした『スニーカー Type DECADE』(25,300円 税込/送料・手数料別途)ならびに、仮面ライダーディケイドをイメージしたTシャツ3種とベルトのご予約受付を2023年9月15日(金)10時から開始いたします。

また、複数ライダーに変身できる仮面ライダーディケイドの多様性を表現すべく、今回はイメージモデルして、俳優・音楽活動・クリエイターとして活躍するタレントの『Sora』を起用しています。





※商品購入ページ : https://p-bandai.jp/henshin/k0001/k0001010/





■商品特長

●仮面ライダーディケイド スニーカー |HENSHIN by KAMEN RIDER

仮面ライダーディケイドをイメージし、マゼンタカラーを全面に出したスニーカーです。

踵部分には、左は「NOT PINK」、右は「MAGENTA」という文字をデザインしており、マゼンタカラーを徹底追及している仕様。

HENSHIN by KAMEN RIDERの特徴である足裏には、仮面ライダーディケイドの設定を踏襲した足跡デザインを徹底再現。

もう1つの特徴であるベルトギミックでは、仮面ライダーディケイドの胸元の十字マークを表現しました。

また、今回は、HENSHIN by KAMEN RIDERとしては初の試み、エアー機能を搭載。マゼンタカラーの中に複眼モチーフの緑を差し色としてデザインしている。

さらに、仮面ライダーディケイドの特徴である、複数ライダーに変身できる能力を、タンに付属しているカードを差し替えることにより再現。仮面ライダークウガ~仮面ライダーディケイドまでの10ライダーにHENSHINが可能。そのカードを差し込むタン部分には、QRコードが隠されている。

インナーソールは、ネガフィルムのデザインを採用しており、隅々まで仮面ライダーディケイドを表現したスニーカーとなっている。













●HENSHINベルト 仮面ライダーディケイド | HENSHIN by KAMEN RIDER

「現代社会におけるファッションとしての変身ベルト」をコンセプトに、自身の内面の変化=「HENSHIN」のアクションを抽象化、ファッションアイテムに昇華させたベルト。

仮面ライダーディケイドをイメージしたカラーを採用し、バックル表面にはHENSHIN by KAMEN RIDERのブランドマーク、裏には仮面ライダーディケイドのクレストをデザイン。





●仮面ライダーディケイド Tシャツ Type-全てを破壊し、全てを繋げ!- | HENSHIN by KAMEN RIDER (全2色)

●仮面ライダーディケイド Tシャツ Type-だいたいわかった- | HENSHIN by KAMEN RIDER (全2色)

●仮面ライダーディケイド Tシャツ Type-通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ- | HENSHIN by KAMEN RIDER (全2色)

仮面ライダーディケイドにおける、「名セリフ」や「名シーン」にフィーチャーしたTシャツです。

「Type-全てを破壊し、全てを繋げ!-」では、オーロラカーテンと9つの世界を表現。

「Type-通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ-」では、自分たちの街にも仮面ライダーディケイドが来たのではないかと想像できるイメージでデザイン。

「-だいたいわかった-」では、門矢士が撮影した歪んでしまう写真をイメージした仕様となっている。











■キャンペーン情報

期間:2023年9月15日(金)~10月5日(木)まで

HENSHIN by KAMEN RIDER公式X(旧:Twitter) アカウント(@ByHenshin)をフォローのうえ、対象のツイートをリツイート(リポスト)していただいた方の中から抽選で、「HENSHIN by KAMEN RIDER」のフーディを抽選で計12名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン詳細はこちら

https://p-bandai.jp/henshin/special-1000016304/



■コレクションイメージ 1.





■コレクションイメージ 2.





■コレクションイメージ 3.





■商品概要

・商品名:仮面ライダーディケイド スニーカー | HENSHIN by KAMEN RIDER

(http://p-bandai.jp/item/item-1000198280/ )

・価格 :25,300円(税込)(送料・手数料別途)

・サイズ:24.5cm/25.5cm/26.5cm/27.5cm/28.5cm



・商品名:HENSHINベルト 仮面ライダーディケイド | HENSHIN by KAMEN RIDER

(http://p-bandai.jp/item/item-1000198281/)

・価格 :5,500円(税込)(送料・手数料別途)



・商品名:仮面ライダーディケイド Tシャツ Type-全てを破壊し、全てを繋げ!-

| HENSHIN by KAMEN RIDER (全2色)

(http://p-bandai.jp/item/item-1000198282/ )

・価格 :8,800円(税込)(送料・手数料別途)

・サイズ:M/L/XL

・色 :黒/白



・商品名:仮面ライダーディケイド Tシャツ Type-だいたいわかった-

| HENSHIN by KAMEN RIDER (全2色)

(http://p-bandai.jp/item/item-1000198284/ )

・サイズ:M/L/XL

・色 :黒/白





・商品名:仮面ライダーディケイド Tシャツ Type-通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ-

| HENSHIN by KAMEN RIDER (全2色)

(http://p-bandai.jp/item/item-1000198283/)

・価格 :8,800円(税込)(送料・手数料別途)

・サイズ:M/L/XL

・色 :黒/白



【共通項目】

・生産エリア:スニーカー、Tシャツ(中国)

ベルト(日本)

・予約期間 :2023年9月15日(金)10時~2023年10月5日(木)23時予定

※準備数になり次第終了

・商品お届け:スニーカー:2024年1月予定

ベルト :2023年11月予定

Tシャツ :2023年11月予定

・販売ルート:「HENSHIN by KAMEN RIDER」プレミアムバンダイ内ストア

( https://p-bandai.jp/henshin/ ) 他



■「HENSHIN by KAMEN RIDER」とは

“変身!”というキャッチフレーズで知られる、仮面ライダー作品。

その場のなりゆきや外的要因により戦う宿命を背負わされる主人公たち。

彼らが不安や葛藤、挫折を味わいながら、次第に自分の中で覚悟を固めていく内面の変化こそ、仮面ライダー作品が持つ“タイムレスな価値”と我々は捉えています。

外面的な変化を指す「変身」と対称的に、我々は、内面的な変化をアルファベットの「HENSHIN」と定義し、“服に袖を通す日々の中で少しずつ自分の内面をアップデートできる服”をテーマに、“ファッション”という切り口で「仮面ライダー」を再解釈・デザインしながら、スニーカーをはじめとしたアパレルMDを展開いたします。 https://p-bandai.jp/henshin/





■『仮面ライダーディケイド』とは

世界各地に謎のオーロラとともに無数の怪人が出現。人々を襲い始める混乱が広がる中、光写真館で働きながら居候をする門矢士(井上正大)は、謎の青年・紅渡と出会う。渡は士がディケイドと呼ばれる仮面ライダーであることを告げ、さらに9人の平成仮面ライダーが戦う9つの並行世界が1つに融合、最終的に崩壊しようとしているという。士はその9つの世界を旅して、世界の崩壊を防ぐ役割を担っていることを確認。仮面ライダーディケイドに変身する力とともに、各世界を巡る旅へ。世界崩壊を阻止するため、平成ライダーたちの力を借りながらの戦いをスタートさせる。



■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/



■タレント「Sora」プロフィール

FOR YOU Inc.所属タレント。

初期のYouTuber業界を牽引したクリエイターの一人であり、企画や編集能力に長けていることはもちろん、俳優やアーティスト業など幅広い才能を持つ。

人想いでチャーミングな人柄で人望も熱く、性別問わず若年層からの高い支持を受ける。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-12:16)