[鑫三海株式会社]

雑巾がけより、きれいに。



鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)が運営する、“驚きと感動のある世界水準の良品で、みなさまに豊かな暮らしをお届けする”AFU(アフー)ストアは、全自動ロボット掃除機XWOW R2 の販売を応援購入サービスMakuake(マクアケ)で、2022年11月24日に開始しました。人間の手の力より強い20Nの加圧で取れにくい汚れもしっかりお掃除。吸引&水拭きに加えて、掃除中にリアルタイムでモップ洗浄まで行う全自動型なので、ほったらかしでいつでもピカピカな床に。ステーションは汚水排出&浄水補給から充電まで全自動で行うので床掃除にかかる手間が大幅に削減されます。さらに、専用アプリ対応で吸引&水拭き&吸引・水拭きの三つのモードをエリアごとに選択できるほか、お出かけ先から遠隔操作でお掃除をスタートすることも出来ます。







全自動ロボット掃除機XWOW R2

応援購入サービスMakuake 商品販売ページ>>https://www.makuake.com/project/xwow_r2/



〈キャタピラ型モップ〉



独特なキャタピラ型モップの加圧は人の手より強い20ニュートン!手ごわい汚れもしっかり落とします。



〈リアルタイムモップ洗浄〉



本体の浄水タンクと汚水タンクが完全分離式なので、水拭きしながらリアルタイムでモップを洗浄します。汚れた水は汚水タンクに自動回収されるので、常にきれいな水で床を掃除します。



〈全自動ステーション〉



汚水排出&浄水補給から充電まで全自動です。ステーションに必要なお手入れは、タンクの汚水交換&浄水交換だけ。



【Makuakeの応援購入について】

本商品は、応援購入サービスMakuakeの限定販売商品です。応援購入には先着順数量限定でお得な割引価格が設定されています。

商品の詳細・ご購入>>https://www.makuake.com/project/xwow_r2/

価格:190,000円(税込)⇒ 先着33名様限定【超早割価格】126,900円(税込)~

販売期間:2022年11月24日 ~ 2023年2月21日 18時まで

目標金額:300,000円



【商品スペック】

ロボットZC102

カラー:ホワイト

モップ:キャタピラ式

掃除ルート(マッピング):LDSレーザーセンサー

障害物検知:レーザーセンサー×3

浄水タンク:250mL

汚水タンク:180mL

バッテリー:6000mAh

ダストボックス容量:370ml

吸引力:3500Pa

騒音レベル:40dB-68dB

乗り越える高さ:15mm

連続使用可能時間:2時間

定格電圧:16.8V DC

充電電圧:24V DC

サイズ:350×354×100mm

重さ:3.95kg

生産地:中国



ステーションZC202

サイズ:444×427×448mm

重さ:7.6kg

タッチパネル:1.92インチ OLED

浄水タンク:2.7L

汚水タンク容量:2.7L

定格電力:96W

定格入力:AC 100-240V 60Hz 2A

定格出力:24V DC 4A



◆AFUストア since 2017

「驚きと感動のある世界水準の良品で、みなさまに豊かな暮らしをお届けする」

AFUストアはこのミッションを胸に2017年にブランドをスタートしました。これまでに、発熱アウターの先駆けとなったWarm Geek、軽さを極めた電動アシスト自転車のCarbon Age、グローバルブランドPHILIPSのポータブル電源などを紹介し、ユニークで魅力ある商品の多くが皆さまからご好評をいただいております。AFUストアはこれからも、最高のサービスと品質でみなさまに満足を提供していきます。



-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。



【会社概要】

会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)

代表者:代表取締役社長 伴場義通

本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立:2019年4月3日

事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp

◇Twitter https://twitter.com/afustore_jp

◇Instagram https://www.instagram.com/afustore_jp/

◇Facebook https://www.facebook.com/afustore.jp

◇YouTube https://www.youtube.com/c/afustore





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-09:46)