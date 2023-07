[株式会社コーセー]



コーセー ミルボン コスメティクス 株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:湯澤 康弘)は、株式会社コーセーと株式会社ミルボンの協業により開発した、メイクに特化した美容室専売化粧品ブランド『im(アイエム)』を立ち上げ、魅せたい肌の印象に合わせてツヤタイプ・マットタイプから選べる2種のメイクくずれ防止仕上げ用美容液ミスト「アイエム ビューティ アップ ミスト」(1品目2品種、税込2,420円)を2023年7月6日(木)に発売し、全国の理美容室向けに展開します。



『アイエム』について







誕生の背景・企画意図

美容室は、美容のプロフェッショナルである美容師が一人ひとりの個性を見極め、個々の美しさを提供できる場所であり、かつお客さまが定期的に来店することから、大きな可能性を秘めた化粧品販路の一つです。株式会社コーセーと株式会社ミルボンは、初の協業により開発した美容室専売化粧品ブランド『インプレア』を2019年に立ち上げ、“印象を変えることにより生まれる、一人ひとりの美しさ”を叶えてきました。

昨今、美容室では、長く続いたマスク生活や在宅勤務が後押しし、鮮やかなカラーや、部分的にブリーチを用いたデザインなどに挑戦しやすくなったことから、多様な「デザインカラー」を求める顧客が増加しています。また、当社の調査(※1)によると、「美容室でヘアカラーを変えた後にメイクも変えたいと思ったことがある」と回答した人の割合は66%にのぼり、ヘアカラーのデザイン性に対するニーズの高まりと同時に、ヘアカラーとメイクによるコーディネートやイメージチェンジも楽しみたい、というニーズも強くあることが伺えます。

デザインカラーを提供する美容師からも、メイクはヘアデザインや顧客のイメージに合わせて紹介ができ、顧客も手軽に取り入れやすいこともあり、活動の幅が広がるとの声を多く得ています。

そこで、当社は、顧客一人ひとりの個性や嗜好に対応する美容師の提案力を活かしたメイク提案を叶える、メイクとメイクサポートアイテムを中心とした新ブランド『アイエム』を立ち上げます。

(※1) 18~35歳の女性を対象にしたアンケート調査(N=500)



ブランド名の由来とコンセプト

ブランド名の『アイエム』は、英語で「印象」を意味する「Impression」と、「これが私」を意味する「This is me who I AM」を由来とする造語です。「自分らしいアップデートを楽しみながら“メイク魅せ”を叶えるサロンコスメブランド “アイエム”」をコンセプトとし、美容師を通じて提供する「印象」を大切にしながら、感性豊かで「個性」を大切にしたい、と思うお客さま一人ひとりの気持ちに寄り添ったブランドを目指します。

「アイエム ビューティ アップ ミスト」について





誕生の背景

新型コロナウイルス感染症対策としてのマスク着用が個人の判断に委ねられたことにより、マスクを外す機会が徐々に増え、久々の脱マスクメイクが盛り上がりを見せると共に、その時のメイクや素肌をきれいに見せたいという声が多くあがっています。コロナ禍以前から注目を集め市場が形成されつつあった「フィックスミスト市場」は、前述の流れからさらに拡大しており、直近5年間で市場規模が約3.7倍(※2)に成長しています。今後もより一層の需要の高まりが期待でき、かつニーズの多様化が考えられることから、魅せたい肌の印象に合わせて選べるマットタイプ・ツヤタイプの「アイエム ビューティ アップ ミスト」2種を発売するに至りました。

(※2)インテージ SRI+ メイクアップフィクサー市場、2018年1月~2022年12月、販売推計規模 (金額)



商品特長

●メイクの仕上げにシュッと吹きかけるだけで、メイクくずれをブロックし、美肌ヴェールを作って“肌魅せ” を

叶える美容液ミストです。霧のように細かいミストが顔全体に行き渡り、メイクくずれを防いでキープしま

す。2層タイプのミストで、うるおいのある使用感と、メイクキープ力を両立しました。



●もともとキレイな素肌のように“魅せる”「バーチャルセカンドスキン処方」を採用。ネット状の柔軟な膜でメ

イクをラッピングし、生体類似成分(※3)が肌を一体化することで、フィット性が高く、表情の動きに影響さ

れにくい、しなやかな膜を保ちます。また、肌表面にうるおいのヴェールを作ることで、自然光を味方にして肌

の内側から発光するようなツヤを仕込み、美肌に魅せます。

(※3)ヒアルロン酸Na、BG、トリメチルシロキシケイ酸(皮膚保護)



●肌・髪のトータルで一人ひとりの印象をプロデュースする美容師が提案するアイテムだからこそ、魅せたい肌の

印象によってセレクトできるように2つの質感と香りをラインナップ。それぞれの質感に合わせて配合したこだ

わりの美容成分や香りで、なりたいイメージや好みのメイク質感をさらに引き立てます。



※仕上がりイメージ



アイエム ビューティ アップ ミスト アイエム ビューティ アップ ミスト

ツヤキープを使用 マットキープを使用



●汗・皮脂によるベタつきを抑えます。

●マスクへのメイクうつりを軽減し、キレイな仕上がりを保ちます。

●ちり・ほこり・花粉などの大気中の微粒子や乾燥などの外的刺激から肌を守ります。

●パラベンフリー/パッチテスト済み(すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません)



ラインナップ







アイエム ビューティ アップ ミスト ツヤキープ

<美容液ミスト>

42mL 2,420円(税込)



メイクの仕上げにシュッと吹きかけるだけで、メイクくずれをブロックしながら美肌ヴェールをつくり、「うるツヤ肌」をキープする“肌魅せミスト”です。

リキッドファンデーションやクッションファンデーションなどの、みずみずしく艶のあるグロッシーな仕上がりが好きな方、メイクによる日中の乾燥くずれが気になる方に。

ローズガーデンをイメージした、幸福感あふれるローズの香り。







【配合成分】

ダマスクローズ花水・ダマスクローズ花エキス・BG(保湿)

ツヤキープ成分(※4)・メイクフィックス成分(※5)

(※4)グリセリン (※5)トリメチルシロキシケイ酸















アイエム ビューティ アップ ミスト マットキープ

<美容液ミスト>

42mL 2,420円(税込)



メイクの仕上げにシュッと吹きかけるだけで、メイクくずれをブロックしながら美肌ヴェールをつくり、「ふわサラ肌」をキープする“肌魅せミスト”です。

パウダーファンデーションなどの、ふんわりフォギーでマットな質感が好きな方、メイクによる日中の皮脂くずれが気になる方に。

モヒートカクテルをイメージした、清涼感あふれるハーバルミントの香り。







【配合成分】

ローズマリー葉エキス・ペパーミントエキス・BG(保湿)

サラサラキープ成分(※6)・メイクフィックス成分(※5)

(※6)ジメチコン











使い方

1.2層タイプのミストを、よく振ってからお使いください。しっかり振ることで、ミストの効果を最大限に発揮さ

せることができます。

2.メイクの仕上げに、目と口を閉じ、15cm程離して、顔全体にムラなくスプレーを5~6プッシュします。しっか

りメイクキープしたいときは、さらに5プッシュ程度重ねてください。

3.肌に触れないよう乾かしてください。乾かすことで、キープ力を発揮します。



■ アイエム ブランドページ

https://www.milbon.com/ja/brand/im/



「コーセー ミルボン コスメティクス 株式会社」について







コーセーが有するスキンケア・メイク製品開発のノウハウと、ミルボンが有する美容室販売網及び美容教育システムといった両社の事業リソースを連携し、美容室におけるスキンケア・メイク製品の共同開発、及び国内販売の実施、並びにその他長期的な提携に繋がる、様々な取組みの企画を行うプラットフォームとすることを目的とし

2017年7月31日に設立しました。



<会社概要>





<参考情報>

■2019.3.18発行 ニュースリリース

~肌から、印象プロデュースする時代へ。~

コーセーとミルボンの共同研究により誕生した美容室専売化粧品ブランド『インプレア』を発売

https://www.kose.co.jp/company/ja/content/uploads/2019/03/20190318.pdf



■インプレア ブランドページ

https://salon.milbon.co.jp/shop/pages/c/c10/























企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-13:46)