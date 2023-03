[ギャップジャパン株式会社]

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、水がとても大切であることや、きれいで安全な水を使えるようにすることの重要性について、世界中の人々と一緒に考えるために定められた3月22日(水)の「世界水の日」に向けて、独自の節水技術である「Washwell™」を採用したデニムやカーキパンツといったサステナブルコレクションの販売を全国のGapストアとGap公式オンラインストア (https://www.gap.co.jp/) で販売しています。



Gapブランドは、製品染めと仕上げ加工の使用水量を従来の方法と比較して少なくとも20%削減する「Washwell™」プログラムの拡大により、水への影響を減らしています。Washwell™型の製造方法を採用する洗い加工場は水質プログラムにも参加。2016年のGapブランドによる立ち上げ以降、Washwell™はAthleta、Old Navy、Banana Republicでも採用されています。



また、推奨繊維ツールキットなど、従業員が使用することで水にプラスの影響を与える持続可能な原材料の使用を拡大できるリソースを用意し、当社製品のデザイン上の決定を製造工程の改善や革新的な染色技術に結びつけ、サプライチェーンでの節水を可能にするとともに消費者への啓発も行っています。



ウィメンズは、太すぎないワイド感でスタイルアップを叶えるストライドデニムや、細身のシルエットと伸縮性が特徴のヴィンテージスリムデニム、ゆとりのあるシルエットで様々なファッションが楽しめるワイドカーキ等が揃います。



メンズは、どんなコーディネートにも合わせやすいストレートデニムや、伸縮性に富んだGapflexを採用し、柔らかい穿き心地のスリムデニム、リラックス感あるフィットが魅力の90sLOOSEデニム、ルーズフィットカーキ等がラインナップ。



キッズは、ボーイズからメンズと同じシルエットで展開するルーズデニムや、通園通学にも活用できるドレッシーなストレートチノ等が並び、ガールズは、フリルが可愛いギャザーデニムスカートや、レイヤードスタイルを楽しめるデニムオーバーオール、カジュアルなコーディネートに合うカーゴパンツなど着心地の良さとデザイン性の高さを兼ね備えたサステナブルアイテムが充実。



ベビーは、「はじめてのデニム」コレクションから、ベビーにとって動きやすく柔らかな素材が魅力のデニムジャケットや、バルーンシルエットが愛くるしいバブルデニム等がラインナップします。



世界水の日に合わせてGapのアイテムを纏い、サステナブルファッションを是非お楽しみください。



アイテム詳細 ※全て税込み

メンズ



スリムデニム 8,990円



ルーズフィットカーキパンツ 6,990円



ウィメンズ



ローライズストライドデニム 7,990円



ワイドレッグガールフレンドカーキパンツ 6,990円



キッズ(110~160cm)



ルーズデニム 5,990円(ボーイズ)



カーゴパンツ 3,990円(ガールズ)



ベビー(インファント:50~90cm トドラー:80~110cm)



デニムジャケット 5,990円(インファント)



オーバーオール 5,990円(トドラー)

Gapについて@gapと@gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。 Gapではウィメンズ、メンズのアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Homeといったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。 Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athletaを傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。さらに詳しい情報はwww.gapinc.comにアクセスしてください。



