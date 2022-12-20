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マウントジーンズ那須　12月21日（水）よりスキー場営業開始

マウントジーンズ那須　12月21日（水）よりスキー場営業開始

［東急リゾーツ＆ステイ株式会社］

　マウントジーンズ那須（栃木県那須町、総支配人：竹内 健二）は、2022年12月21日（水)より2022-23スキーシーズンの営業を開始することをお知らせいたします。





12月21日（水）の営業内容について

　マウントジーンズ那須は、2022年12月21日（水）より、今シーズンの営業を開始いたします。オープンコースは「リヴァーランズロード」です。今後の積雪状況により、順次コースを拡大してまいります。

【12月21日（水）の営業案内】
営 業 時 間：8：30～16：00
運 行 リ フ ト：第1ペアリフト
オープンコース：リヴァーランズロード（初級コース550ｍ）
リフト1日料金：
【平日】
・大　人（中学生以上）3,300円（税込）
・シニア（55歳 以上）2,900円（税込）
・子　供（小　学　生）2,600円（税込）
【休日】（土日祝日および年末年始12/30～1/3）
・大　人（中学生以上）3,800円（税込）
・シニア（55歳 以上）3,300円（税込）
・子　供（小 学 生）3,000円（税込）
※オープニングキャンペーン実施：12/21(水)～12/23(金)の3日間、チケット売場で1日券定価購入で、3月シーズン終了まで有効の「平日リフト招待券」プレゼント


施設概要

マウントジーンズ那須
営 業 期 間　：　2022年12月1921日（水）～ 2023年3月19日（日）予定
所　在　地　：　栃木県那須郡那須町大島966
交　　　通　：　那須高原スマートICから車で20分 /東北自動車道那須ICから車で30分
公 式 WEB ：　https://www.mtjeans.com/

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/20-20:46）

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