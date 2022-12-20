［東急リゾーツ＆ステイ株式会社］

マウントジーンズ那須（栃木県那須町、総支配人：竹内 健二）は、2022年12月21日（水)より2022-23スキーシーズンの営業を開始することをお知らせいたします。











12月21日（水）の営業内容について



マウントジーンズ那須は、2022年12月21日（水）より、今シーズンの営業を開始いたします。オープンコースは「リヴァーランズロード」です。今後の積雪状況により、順次コースを拡大してまいります。



【12月21日（水）の営業案内】

営 業 時 間：8：30～16：00

運 行 リ フ ト：第1ペアリフト

オープンコース：リヴァーランズロード（初級コース550ｍ）

リフト1日料金：

【平日】

・大 人（中学生以上）3,300円（税込）

・シニア（55歳 以上）2,900円（税込）

・子 供（小 学 生）2,600円（税込）

【休日】（土日祝日および年末年始12/30～1/3）

・大 人（中学生以上）3,800円（税込）

・シニア（55歳 以上）3,300円（税込）

・子 供（小 学 生）3,000円（税込）

※オープニングキャンペーン実施：12/21(水)～12/23(金)の3日間、チケット売場で1日券定価購入で、3月シーズン終了まで有効の「平日リフト招待券」プレゼント





施設概要



マウントジーンズ那須

営 業 期 間 ： 2022年12月1921日（水）～ 2023年3月19日（日）予定

所 在 地 ： 栃木県那須郡那須町大島966

交 通 ： 那須高原スマートICから車で20分 /東北自動車道那須ICから車で30分

公 式 WEB ： https://www.mtjeans.com/



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/20-20:46）