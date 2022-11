[鑫三海株式会社]

鑫三海株式会社(本社:大阪府堺市堺区、代表取締役:伴場 義通)は、フォロー&RTで豪華賞品が抽選で当たる、「PHILIPSサウンドバー 600万円突破&新規リターン追加キャンペーン」を、AFUストアのTwitter公式アカウントで11月19日に開催しました。









AFUストア TwitterキャンペーンURL

https://twitter.com/afustore_jp/status/1593801257655103488





PHILIPSサウンドバー 600万円突破応援キャンペーン



鑫三海株式会社は、応援購入サービスMakuakeでの「PHILIPSサウンドバー」の応援購入総額600万円突破と新規リターン追加を記念して、2022年11月19日よりAFUストアのTwitter公式アカウントで、PHILIPS製品などの豪華賞品が抽選で当たる「PHILIPSサウンドバー 600万円突破&新規リターン追加キャンペーン」を開催しました。



キャンペーン概要

応募期間:2022年11月19日~2022年11月27日23:59

応募方法:

(1) @afustore_jp をフォロー

(2) 対象ツイートをリツイート



PHILIPSサウンドバー

応援購入サービスMakuake 商品販売ページ>>https://www.makuake.com/project/philips/



【Makuakeの応援購入について】

本商品は、応援購入サービスMakuakeの限定販売商品です。応援購入には先着順数量限定でお得な割引価格が設定されています。

商品の詳細・ご購入>>https://www.makuake.com/project/philips/

価格:21,500円(税込)⇒ 先着420名様限定【追加リターン割価格】18,268円(税込)~

販売期間:2022年11月4日 ~ 2022年12月23日 18時まで

目標金額:400,000円(2022年11月4日目標達成)



【商品スペック】

製品仕様:PHILIPSサウンドバーTAB5706

サイズ:120×700×70mm

重量:約2.5kg

チャンネル:2.1

パワー出力(W):スピーカー 30W×2個

サブウーファー 40W

定格出力 100W

最大出力 200W

HDMI 1.4出力(ARC):Dolby Digital Plus/Dolby Digial/LPCM 2ch

光デジタル入力:Dolby Digital/LPCM 2ch

USB:MP3/WAV/WMA

Bluetooth:4.2

サウンドモード:ムービー、音楽、音声、スタジアム

その他:LEDディスプレイ

生産地:中国



◆AFUストア since 2017

「驚きと感動のある世界水準の良品で、みなさまに豊かな暮らしをお届けする」

AFUストアはこのミッションを胸に2017年にブランドをスタートしました。これまでに、発熱アウターの先駆けとなったWarm Geek、軽さを極めた電動アシスト自転車のCarbon Age、グローバルブランドPHILIPSのポータブル電源などを紹介し、ユニークで魅力ある商品の多くが皆さまからご好評をいただいております。AFUストアはこれからも、最高のサービスと品質でみなさまに満足を提供していきます。



-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。



【会社概要】

会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)

代表者:代表取締役社長 伴場義通

本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立:2019年4月3日

事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp

◇Twitter https://twitter.com/afustore_jp

◇Instagram https://www.instagram.com/afustore_jp/

◇Facebook https://www.facebook.com/afustore.jp

◇YouTube https://www.youtube.com/c/afustore





