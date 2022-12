[株式会社サンリオ]

2023年1月13日(金)から10日間開催、サンリオが手掛ける世界最大級バーチャルイベント!開催期間:1月13日(金) ~ 22日(日) / 音楽ライブ: 1月21日(土) 、 22日(日)



のん、TEAM SHACHI、Night Tempo(with FANCYLABO)、ミライアカリ、鹿乃など豪華アーティスト陣が出演決定!サンリオキャラクターたちによるパレードやミニライブの他、VRコミュニティとのコラボイベントも開催!





株式会社サンリオ(本社:東京都品川区 代表取締役社長:辻 朋邦、以下サンリオ)と株式会社サンリオエンターテイメント(東京都多摩市 代表取締役社長:小巻 亜矢)は、2023年1月13日(金)から22日(日)にかけ開催されるバーチャルイベント「SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland」に出演するアーティストと追加情報を発表しました。本フェスは、第一弾発表アーティストと合わせると総勢56組のアーティストが出演、パフォーマンスを行う世界最大級のバーチャル音楽イベントとなります。





今回、のん、TEAM SHACHI、Night Tempo(with FANCYLABO)をはじめとするアーティストと、ミライアカリ、鹿乃をはじめとするバーチャルアーティストの豪華第二弾ラインナップと、1月21日(土) 、 22日(日)に開催するバーチャル音楽フェスのタイムテーブルを発表しました。そのほかにも、豪華アーティストとサンリオキャラクターのコラボステージや、1月14日(土) ~20日(金)に開催する「体験♪ミニライブ」に 出演するサンリオキャラクターも決定しました。

また、1月13日(金)からスタートするバーチャルパレード演出には、人気バーチャルクラブ「GHOSTCLUB」主催0b4k3を起用が決定し、VRでしか見られないパレードおお楽しみいただけます。さらに、 「VRCラジオ体操」「私立VRC学園」 人気VRコミュニティとのコラボイベントも開催します。

そして、キーボード着せ替えアプリ「Simeji」とのコラボ企画として、本企画オリジナルデザインのキーボード着せ替えを本日から無料配信が決定しました。

最先端技術で生み出された“バーチャルサンリオピューロランド”でリアルとバーチャルが融合したメタバース空間を、この機会にぜひご体験ください。



出演アーティスト第二弾 追加38組を発表!総勢56組に!!



フェスを盛り上げるアーティストとバーチャルアーティストの豪華第二弾ラインナップは、 TEAM SHACHI、Night Tempo (with Fancylabo) 、のん、 MIKU BREAK、サイプレス上野とロベルト吉野、ザ・リーサルウェポンズ、ミライアカリ、鹿乃、KMNZ、 MonsterZ MATE、ココロヤミ、道明寺ここあ&松永依織、 memex、約束、戊屡神ゆゆ、 team:beyond_a_bit with EstyOctoberとなり、第一弾発表アーティストと合わせると総勢56組のアーティストがパフォーマンスを行います。

【B2 LUNA STAGE 出演アーティスト】





【B3 FUTURE STAGE 出演バーチャルアーティスト】





【B4 CHILL PARK 出演アーティスト】





※B2、B3ステージ視聴は有料となります。事前にチケットをご購入いただく必要がございます。

【B5 ALT3 出演アーティスト】





※B5ステージはゲーミングPC、PCVR専用、また入場者数制限がございます。

(C)︎ ‘22 SANRIO (C)︎ ‘22 SANRIO S/F・G 著作(株)サンリオ (C)Crypton Future Media, INC.



2023年 1月21日(土) 、 22日(日)開催 バーチャル音楽フェス タイムテーブルを発表!



2023年 1月21日(土) 、 22日(日) 上演時間:17:00~22:00 (B5フロア:24:00まで)タイムテーブルを発表!!総勢54組のアーティストのパフォーマンスを、自分で選択しながら楽しめる、世界最大規模のバーチャル音楽フェスをお楽しみください。

詳細情報:https://v-fes.sanrio.co.jp/







※B2 LUNA STAGE、 B3 FUTURE STAGEは有料フロアとなります。

ご視聴には事前にチケットを期限までにご購入いただく必要がございます。VR版(VRChat)1月18日(水)23時59分まで、スマホ・PC版(SPWN)は、 アーカイブ終了日までお買い求めいただけます。

(DAY1は1月28日(土) 、DAY2は1月29日(日)の20時まで)

B5 - ALT3(オルトスリー)は、ゲーミングPC、またはPC接続のVR専用です。

また、 B5 - ALT3(オルトスリー)は、入場制限がございますのでご注意ください。



豪華アーティストとサンリオキャラクターのスペシャルコラボパフォーマンスが決定!



2023年 1月21日(土) 、 22日(日) 開催のバーチャル音楽フェスに出演する一部アーティストのパフォーマンスにおいて、サンリオキャラクターが登場するスペシャルコラボが決定!ここでしかみることができない、特別なパフォーマンスをお見逃しなく!









2023年1月14日(土) ~20日(金)開催「体験♪ミニライブ」 出演サンリオキャラクター決定!



1月14日(土)から1月20日(金)までの7日間、毎日、日替わりでサンリオキャラクターが登場する「体験♪ミニライブ」(有料)の出演キャラクター、開演時間が決定!

「体験♪ミニライブチケット」は、7日間全てのミニライブがご視聴いただけるほか、特典として、VRChatで使えるオリジナルアバター「Mochipoly(モチポリ)」の専用デジタルアイテム、「うちわ」「Tシャツ」が付いてくる お得なお試しチケットとなっています。

※2023年 1月14日(土) ~20日(金) 21時開演 ※1日2曲、5~10分程度

・特典付き 1,000円(税込)

※視聴にはゲーミングPC ・PCVRが必要となります。

※特典として、オリジナルアバター「Mochipoly(モチポリ)」専用アイテム、「うちわ」「Tシャツ」をプレゼント







バーチャルパレード演出には、人気バーチャルクラブ「GHOSTCLUB」主催0b4k3を起用



ハローキティをはじめとする、サンリオキャラクターが登場するバーチャルパレードは、サンリオ制作の脚本と、本イベント総合演出 異次元TOKYO 篠田利隆の演出案をベースに、人気バーチャルクラブ「GHOSTCLUB」を主催する「0b4k3」がメイン演出を手掛けます。「音楽」「冒険」をキーワードに展開する、ここだけの世界初キャラクターVRパレードをご体験ください。

※本パレードは、1月13日(金)~1月22日(日)のイベント期間中、毎日実施し、無料でご視聴いただけます。

※視聴にはゲーミングPC ・PCVRが必要となります。







「ラジオ体操」「私立VRC学園」 人気VRコミュニティとのコラボイベントを開催!



1月14日(土)から1月20日(金)までの7日間、人気VRコミュニティとのコラボイベント実施が決定!本フェス用に用意されたオリジナルコンテンツは、サンリオファンから、バーチャル上級者まで、みんなで一緒になって楽しむことができます。イベントに参加することで、バーチャル音楽フェスの前にフレンドを作ることもできます。VRならではのコミュニケーションをぜひお楽しみ下さい。









キービジュアルデザインのTシャツ販売開始!



「SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland」のキービジュアルをデザインに使用したTシャツの販売を、12月8日(木)より開始いたします。色は、白と黒の2種類です。イベント期間前に購入いただけますので、今年だけの特別デザインTシャツを身にまといながら、イベントを存分にお楽しみください!

URL:https://v-fes.sanrio.co.jp/goods







TOKYO OTAKU MODEでのチケット販売開始!



ジャパニーズポップカルチャーを海外に発信する Tokyo Otaku Modeとの連携を強化。海外のVRファン・サンリオファンに向けて、海外向けECサイトTokyo Otaku ModeShopでのチケット販売を開始いたします。また、限定コンテンツ配信も予定し、日系コンテンツに強い海外メディアとの連携によって海外からの参加障壁を下げる試みは本イベントならではの取り組みです。VR空間での海外ユーザーとのコミュニケーションを、よりお楽しみいただけます!









Simejiではオリジナルキーボード着せ替え配信など3企画が始動!



キーボード着せ替えアプリ「Simeji」とのコラボ企画!本企画オリジナルデザインのキーボード着せ替えを12月8日から無料配信が決定!さらにSimejiのキーボードを適用中に出演アーティスト名を入力すると、キーボード上に一部アーティストの特別な映像が流れる仕様になっています。サンリオファンのみならずアーティストファンに喜んでもらう試みです。さらにさらに12月15日からはSimeji内でチケットプレゼントキャンペーンも実施いたします。

詳細情報:https://simeji.me/



<既出情報>





各対応機種と配信プラットフォームについて



【VRChat】









ヘッドマウントディスプレイとゲーミングPCを接続して本イベントに参加することで高い没入感を体験できます。

バーチャル空間にダイブすることで様々なフロアを自由に動いて遊べたり、アーティストのライブを目の前で満喫することが可能です。VRChat版チケット購入者は及びSPWN版のチケットも付与され、どのプラットフォームでもお楽しみいただけます。



推奨環境・利用可能デバイス

1.PC接続VR (Meta Quest/Vive/Index+ゲーミングPC) 2.ゲーミングPC

3.スタンドアローンVR(Meta Quest etc)※スタンドアローンVRは一部無料イベントのみ体験可能



【SPWN】



B2/B3フロアのアーティストライブをお手持ちのPC・スマートフォンから

ライブビューイングにてご覧いただけます。

利用可能デバイス:1.PC(Windows/Mac) 2.スマートフォン



チケット価格について



PURO ENTRANCE、VIRTUAL PURO VILLAGE、B1、B4、B5は無料で入場可能です。

※B5はゲーミングPC ・PCVR専用、また入場者数制限がございます



◆ 1月21日(土) 、 1月22日(日)開催のバーチャル音楽ライブにおける、 B2、B3のライブ会場チケット

※表示価格は全て税込です。

・VRChat版:先行 1 DAY 5,800円 / 先行 2 DAYS 8,800円

一般 1 DAY 6,800円 / 一般 2 DAYS 9,800円

アバターフルバンドル衣装付き 先行 1 DAY 8,800円 / 先行 2 DAYS 10,800円

一般 1 DAY 10,800円 / 一般 2 DAYS 13,800円

・SPWN版:先行 1 DAY 3,500円 / 先行 2 DAYS 5,500円

一般 1 DAY 4,500円 / 一般 2 DAYS 7,500円

※先行チケットは、11月25日(金)0:00 (もしくは早割 2 DAYSチケット販売終了次第) ~1月5日(木)23:59まで発売

※VRChat版チケットは、タイムシフトでVR再上演を予定しております。1月21日(土)分は1月29日(日)JST10:00、1月22日(日)分は1月30日(月)JST10:00、に上演いたします。

※SPWN版チケットは、ライブ後1週間、アーカイブ配信がご視聴いただけます



◆1月14日(土)から1月20日(金)までの7日間で開催、体験ミニライブチケット

・VRChat版のみ:1,000円(税込)

※視聴にはゲーミングPC ・PCVRが必要となります。

※7日間で、複数のサンリオキャラクターが登場する、1日10分程度のミニライブとなります

※特典として、オリジナルアバター「Mochipoly(モチポリ)」専用アイテム、「うちわ」「Tシャツ」をプレゼント



・詳細情報:https://v-fes.sanrio.co.jp



オリジナルアバター







VRChat版では、本イベントのオリジナルアバター「Mochipoly(モチポリ)」になり、バーチャル空間にご参加することができます。アバターは3DCGの知識がなくても誰でも簡単にキャラメイクできるスマートフォンアプリ「MakeAvatar」で頭身のカスタマイズをしたり、サンリオキャラクターのカチューシャや衣装を身にまとい、サンリオキャラクターになりきることもできます。

前回のキャラクターラインナップに加え、今回はポチャッコやマイメロディなど人気5キャラクターの衣装が追加されました。

※Mochipoly(モチポリ)用サンリオ衣装は販売サイトXMarketにて全11種 各種2,200円(税込)で販売します



さらに、VRChat版の有料エリアではバーチャル空間でアバター同士ハイタッチをすると星のエフェクトが出現したり、今までにないバーチャルならではの演出を楽しむこともでき、まるで実際のライブに参加しているような演出を楽しむことができます。

※購入したサンリオ衣装は、本イベント終了後もVRChat内で使用可能です



・アバターのサンリオ衣装販売先:XMarket https://xr-marketplace.com/special/sanrio-vfes/tickets

・「MakeAvatar」 : https://makeavatar.jp/



【SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland概要】



・日付:2023年1月13日(金)~1月22日(日)

※各アーティストが登場する、バーチャル音楽ライブは1月21日(土)、1月22日(日)の2日間で開催

※複数のサンリオキャラクターが登場する、 体験ミニライブは1月14日(土)~20日(金)の7日間で開催

・バーチャル音楽ライブ上演時間:17:00~22:00 (B5フロア:24:00まで)

・開催場所:バーチャルサンリオピューロランド

・主催:株式会社サンリオ・株式会社サンリオエンターテイメント

・企画制作:異次元TOKYO、株式会社Gugenka、株式会社メロディフェア、 VRChat Inc.

・制作協力:株式会社Too、 exsa株式会社、株式会社スタジオ タンタ、北海道地図株式会社

・スポンサー:株式会社NTTコノキュー、GRAVITY、Simeji、株式会社BANDAI SPIRITS、株式会社バンダイ、

富国生命保険相互会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ、REALITY株式会社 (五十音順)

・出演アーティスト

■1月21日(土)出演アーティスト

鈴木愛理、ナナヲアカリ、May‘n、TEAM SHACHI、超ときめき(ハート)宣伝部、

Night Tempo(with FANCYLABO) 、MIKU BREAK、ミライアカリ、因幡はねる、

鹿乃、原因は自分にある。、MonsterZ Mate、ココロヤミ、YSS、キヌ、memex、約束、TORIENA、

EstyOctober、戊屡神ゆゆ、サンリオキャラクターズ、kamoi、M4tt、cannorin、sara-arai、

malobug、二人静すむ、isagen、Carpainter(TREKKIE TRAX)、Nyolfen、0b4k3、PEYODA、

upusen、hirihiri、三日坊主、KillU、yonagra、Reflex、dshino(しのだ)、

Osirasekita、Reflex、Rie、kaiware



■1月22日(日)出演アーティスト

スチャダラパー、ヤバイTシャツ屋さん、SKY-HI、のん、サイプレス上野&ロベルト吉野、

ザ・リーサルウェポンズ、ピーナッツくん、富士葵、somunia、KMNZ、道明寺ここあ &松永依織、

AMOKA、Mashumairesh!!、キヌ、memex、約束、EstyOctober、戊屡神ゆゆ、

サンリオキャラクターズ、M4tt、hirihiri、kz(livetune)、malobug、isagen、0b4k3、

sara_arai、二人静すむ、PEYODA、upusen、kamoi、Nyolfen、Carpainter (TREKKIE TRAX) 、

cannorin、TORIENA、Rie、kaiware007、三日坊主、yonagra、dshino(しのだ)、KillU、Reflex



・チケット:PURO ENTRANCE、VIRTUAL PURO VILLAGE、B1、B4、B5は無料で入場可能です。

※B5はゲーミングPC ・PCVR専用、また入場者数制限がございます

・チケット詳細情報: https://v-fes.sanrio.co.jp

・アバターのサンリオ衣装はXMarketにて全11種 各種2,200円(税込)で販売。

XMarket:https://xr-marketplace.com/

・公式サイト:https://v-fes.sanrio.co.jp

・公式SNS:Twitter @SANRIO_VFes

・参加方法:SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Purolandは、PC接続VR(Meta Quest/Vive/Index+ゲーミングPC)、ゲーミングPC、スタンドアローンVR(Meta Quest etc)、PC(Windows/Mac)、スマートフォンからご参加いただけます。



