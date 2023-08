[株式会社MIXI]

本日より、ハーフアニバーサリーを記念して、狩野 英孝さん・ はじめしゃちょーさん・星街すいせいさんの3名をアンバサダーに起用したWEB CMの公開と各種キャンペーンを開催



株式会社MIXI(東京都渋谷区、代表取締役社長:木村 弘毅)は、スマホアプリの積み上げタワーパズルRPG「タワーオブスカイ(TOWER OF SKY)」(以下タワスカ)において、8月28日(月)にハーフアニバーサリーを迎え、「共闘」(レイドバトル)の実装をはじめとした大型アップデートを本日8月29日(火)の17:00に実施します。







また、お笑い芸人「狩野 英孝」さん、動画クリエイター「はじめしゃちょー」さん、VTuberグループ「ホロライブ」所属の「星街すいせい」さんの3名が、タワスカハーフアニバーサリーのアンバサダーとして就任したWEB CMを公開しました。さらに、特設サイト内でアンバサダー3名が代表を務めるイベント「#タワスカ共塔祭」、およびハーフアニバ―サリーを記念した各種キャンペーンを実施します。



<「#タワスカ共塔祭」開催期間> 2023年8月29日(火)17:00頃~9月26日(火)13:59

・「#タワスカ共塔祭」(特設サイト):https://tower-of-sky.com/promotion/half-anniversary/

・タワーオブスカイ公式X:@TowerOfSky



【ハーフアニバーサリー トピックス】

●大型アップデート情報<「共闘」(レイドバトル)/イベント/機能追加 など>

●ハーフアニバーサリーアンバサダー/WEB CM

●特設サイト「#タワスカ共塔祭」1.:ゲーム内連動企画

●特設サイト「#タワスカ共塔祭」2.:ライブ配信

●#タワスカ共塔祭 スクリーンショット投稿キャンペーン

●あなたも友達もダブルでお得!友達招待キャンペーン



●大型アップデート情報

・「共闘」(レイドバトル)イベント

2023年8月29日(火)17:00頃~9月12日(火)13:59



最大4人で一緒に協力しながらボスを倒す新モードで、“みんなでワイワイ”しながらゲームプレイを楽しめます。バトル中、タワーの積み上げや、トリックを決めることでフィーバーゲージが溜まり、ゲージが溜まると、フィーバーが発動可能になります。フィーバーを発動させると全員の攻撃力が大幅にアップし、一気に敵をなぎ倒せます。

「共闘」(レイドバトル)では、バトル中の活躍に応じて、報酬(貢献ボーナス)が増加します。 ダメージを多く与える、トリックポイントを多く稼ぐ、高いタワーを積み上げて報酬(貢献ボーナス)を狙います。



・「絆イベント 女王の休日とロイヤルナイト」

2023年9月5日(火)イベント更新後 ~ 9月19日(火)13:59



ハーフアニバーサリーの絆イベントで、木の国のストーリーでも登場した若き女王ロージアンが

登場します。本イベントでは彼女を中心としたストーリーが楽しめます。



<ハーフアニバーサリーの期間に登場する新規キャラクター> ※敬称略









・「機能追加」

2023年8月29日(火)17:00頃~9月12日(火)13:59



「試練」「ラボ」「デイリークエスト」の機能追加をはじめ、達成したミッションがわかりやすくなる通知や、同じクエストをもう一度遊ぶ場合にAUTOプレイを継続してプレイするなど、「タワスカ」を快適にプレイできて楽しめるさまざまなアップデートを予定しています。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。



◎試練

イベントを開催していないときでも、多くの種類のクエストが常設で楽しめます。試練のクエストを一定数クリアするたびに新しい育成メニューの「ラボ」で使えるアイテムをはじめとしたさまざまなアイテムがもらえます。



◎ラボ

キャラクターの能力を強化できます。属性ごとの「エレメントコア」というアイテムを集めることで、自分の好きな属性のキャラ全体を強化できます。



◎デイリークエスト

1日1回、内容更新されるクエストが楽しめます。デイリークエストをクリアすると、試練に挑むのに必要なアイテムなどの報酬を入手可能です。



◎「ログインボーナス」

大型アップデートを記念して、ログインボーナスをプレゼントします。ログイン日数に応じて、オーブや経験の書(上級)など報酬を入手できます。



◎「ハーフアニバサリーログインボーナス」

2023年8月29日(火)17:00頃~9月26日(火)13:59



◎「カムバックログインボーナス」※30日以上ログインのないユーザーが対象となります

2023年8月29日(火)17:00頃~9月26日(火)13:59



●ハーフアニバーサリーアンバサダー/WEB CM

・ハーフアニバーサリーアンバサダー

ハーフアニバーサリーでは、「タワスカ」の魅力であるプレイする人の個性があらわれる積み上げ方を「速攻派」「堅実派」「トリック派」の3つの派閥に分けてゲームの特徴を伝えます。また、各派閥を代表するアンバサダーとして、お笑い芸人「狩野 英孝」さん、動画クリエイター「はじめしゃちょー」さん、VTuberグループ「ホロライブ」所属のVtuber「星街すいせい」さんの3名が就任しました。



・WEB CM

狩野 英孝さんは「速攻派」、はじめしゃちょーさんは「堅実派」、星街すいせいさんは「トリック派」に分かれて、「タワスカ」の面白さを伝えるWEB CMを公開しました。



WEB CM「みんなで共塔宣言」篇:https://youtu.be/RdvCQVtjyYg



<撮影風景>





●特設サイト「#タワスカ共塔祭」1.

・ゲーム内連動企画

特設サイトでは、狩野 英孝さん「速攻派」、はじめしゃちょーさん「堅実派」、星街すいせいさん「トリック派」のテーマに合わせた3つのミッションが登場します。特設サイトのミッションは「タワスカ」と連動しており、「タワスカ」を遊ぶことでミッションをクリアできます。ミッションをクリアすると、「タワスカ」内で使用できるオーブなどの報酬がもらえます。



「#タワスカ共塔祭」(特設サイト):https://tower-of-sky.com/promotion/half-anniversary/

【実施期間】 2023年8月29日(火)17:00 ~ 9月26日(火)13:59



・速攻派 狩野 英孝 さん

【ミッション名】「GLORY TO SPACE」

【内容】 「タワスカ」で積み上げたブロックの高さで、狩野 英孝さんを宇宙まで届けよう



・堅実派 はじめしゃちょー さん

【ミッション名】「CREATE GREAT AREA」

【内容】 「タワスカ」で使ったブロックの面積で、はじめしゃちょーさんの土地を拡大しよう



・トリック派 星街すいせい さん

【ミッション名】「HAPPY SHININ’ STAR」

【内容】 「タワスカ」で獲得したトリックポイントで、星街すいせいさんのライブステージの観客を増やそう



●特設サイト「#タワスカ共塔祭」2.

・アンバサダーの生配信が決定

狩野 英孝さん、はじめしゃちょーさん、星街すいせいさんが生配信を行います。生配信ではアンバサダーとユーザーが、「タワスカ」を一緒にプレイできます。また、各アンバサダーの配信中に発表される「あいことば」をゲーム内で入力すると報酬がもらえます。



【生配信日程】

・ はじめしゃちょー さん:8月29日(火)21:00開始

・星街すいせい さん :9月3日(日)21:00開始

・狩野英孝 さん :※「タワスカ」公式X(旧Twitter)にて後日お知らせします



※予定は変更になる可能性があります。生配信についての詳細は、タワーオブスカイ公式X(@TowerOfSky)で確認ください。



●#タワスカ共塔祭 スクリーンショット投稿キャンペーン

「タワスカ」を遊んで、バトル画面やバトル終了時の結果画面など、自分の積み上げ方がわかる画面のスクリーンショットを、指定のハッシュタグ(「#タワスカ共塔祭」と、自分の積み上げ方のハッシュタグ「#速攻派」「#堅実派」「#トリック派」の中から1つ)をつけてX(旧:Twitter)に投稿すると、抽選で30名様にAmazonギフトカード3,000円分をプレゼントします。



【イベント名称】 タワスカ共塔祭 スクリーンショット投稿キャンペーン

【実施期間】 2023年8月29日(火)~ 9月26日(火)23:59

【賞品】 抽選で30名様にAmazonギフトカード3,000円分をプレゼント



●あなたも友達もダブルでお得!友達招待キャンペーン

友達を招待すると1回につきオーブ400個が「招待をした方」と「招待を受けた方」それぞれにプレゼントします。招待した友達1名につきオーブ400個をプレゼントし、最大2,000個のオーブを獲得できます。



【イベント名称】 あなたも友達もダブルでお得!友達招待キャンペーン

【実施期間】 2023年8月29日(火)17:00頃~9月26日(火)13:59

【報酬】 友達招待1回につきあなたと友達の両方にオーブ400個プレゼント ※最大5回まで



■ タワーオブスカイ(TOWER OF SKY)< https://tower-of-sky.com/ >

ブロックを高く積み上げて巨大なタワーを作り、空を飛ぶモンスターに攻撃を与えて倒していく積み上げタワーパズルRPGです。ブロックの積み方を判定する独自の「トリック」システムを搭載しており、プレイヤーがブロックをより高く、より多く、よりキレイに積むことで敵に対する攻撃力がアップします。ブロックは物理法則に基づいた挙動で制御されており、積み方次第でぐらつき、崩れるため、物理パズルゲームならではの奥深さやハラハラ・ドキドキ感も味わえます。



■アプリ概要



ゲーム名 タワーオブスカイ(TOWER OF SKY)

カテゴリ ゲーム(積み上げタワーパズルRPG)

プレイ料金 無料(一部有料/アイテム課金あり)

対応機種(OS) 【iOS】iOS13.0以降

【Android(TM)】Android 8.0以降(Android 8.0未満は動作不可)

ダウンロード方法 ・各ストアで「タワーオブスカイ」を検索

【iOS】【Android】https://tower-of-sky.onelink.me/bEpn/gf08yiod



■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ(マルチプレイ)が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2023年6月時点では世界累計利用者数が6,000万人を突破しました。



■「モンストシリーズ」とは

「モンストブランド」の「みんなでワイワイ楽しむ(みんワイ)」を、ゲームやその他エンタメなどさまざまなアプローチを通じて「人と人との絆が深まる」体験を提供しています。

「あらゆるコミュニケーションをモンストでハックする」をビジョンに掲げ、みんワイにエッジを効かせたモンストブランドのサービス展開です。



■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス(存在意義)のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。



※MIXI、TOWER OF SKYおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/29-20:16)