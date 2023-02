[株式会社エスエルディー]





様々なスペースやイベントの企画・運営を手がける株式会社エスエルディー(本店:東京都港区、代表取締役社長:有村 譲、証券コード:3223、以下「当社」)は、”kawara CAFE”ブランドの公式ネットショップ「kawara CAFE at Home」とチーズ専門店『CheeseTable』ブランドの公式ネットショップ「CheeseTable at Home」ののポップアップショップをJR国分寺駅改札前・セレオ国分寺にて2月4日(土)~2月14日(火)の期間限定で同時にブース出店いたします。



「kawaraのお茶カヌレ」は、”kawara CAFE”ブランドの公式ネットショップ「kawara CAFE at Home」にて販売中のお取り寄せスイーツ。「“お茶を食べる”カヌレ」をコンセプトとして、素材も国産茶葉にこだわり、パティシエがひとつひとつ丁寧に仕上げたスイーツです。



また、チーズ専門店『CheeseTable』の公式ネットショップ「CheeseTable at Home」からは、イタリア産のマスカルポーネ、オーストラリア産のクリームチーズをたっぷり使用し、国産のサワークリームを練り込んだ「ベイクド&レア”ダブルチーズケーキ」、“片手で食べられる本格レアチーズケーキ”がテーマの「レアチーズケーキサンド」を販売いたします。



■ポップアップショップについて











※ポップアップの様子。カヌレは連日売り切れに。







※昨年2月のGREEN SPRINGS(立川)でのポップアップショップの様子。





■商品について





kawaraのお茶カヌレ

・5種詰め合わせセット 1,800円(税込)

・バラ売り:抹茶・ほうじ茶・和紅茶・チャイ・紫いもティーラテ 各390円(税込)

カヌレの「抹茶」・「ほうじ茶」の生地には「丸七製茶株式会社」の静岡県産の抹茶・ほうじ茶の茶葉を使用し、「和紅茶」は国産茶葉の和紅茶を使用しています。また、「抹茶」・「ほうじ茶」は上からかかるチョコレートにも同じ茶葉を使用しています。



さらに、ポップアップ限定フレーバーとして、シナモンなどのスパイスが香る「チャイ」と、新たなフレーバーとして、紫いもを使った「紫いもティーラテ」も販売いたします!



人気の紫いもと、和紅茶の甘みがマッチしたほっこり優しい甘みのカヌレです。

パティシエが手作りで仕込むカヌレは、カリッと一口かじれば、とろっとした口どけの中にお茶の芳醇な香りが広がります。全種類が食べ比べできるお得な詰め合わせセットもご用意しております。







「おうちで楽しむkawara CAFEのお抹茶/ほうじ茶」

お抹茶・ほうじ茶2種セット 1,200円(税込)

お抹茶 800円(税込)/ほうじ茶 700円(税込)

kawara CAFEの抹茶ラテ・ほうじ茶ラテで使用している静岡県藤枝にある丸七製茶さんのお抹茶・ほうじ茶です。お抹茶・ほうじ茶を使ったアレンジスイーツなどにも使いやすい便利な粉末タイプ。1缶でお茶ラテがおよそ10杯分お楽しみいただけます。







・数量限定”ベイクド&レア”ダブルチーズケーキ 2,500円

イタリア産のマスカルポーネ、オーストラリア産のクリームチーズをたっぷり使用し、国産のサワークリームを練り込んだ、濃厚で爽やかな口当たりに仕上げました。広島県産のレモンコンポートを飾り付け、パルメザンチーズをアクセントにふりかけました。店舗でも定番人気のスイーツです。









・レアチーズケーキサンド3種セット1,400円・レアチーズケーキサンド(あまおう苺)480円



テーマは“片手で食べられる本格レアチーズケーキ”レアチーズケーキのような濃厚なチーズクリームをしっとりクッキーで挟んだクッキーサンドです。中のクリームは濃厚かつふんわりクリーミーな食感で、むっちりとした見た目はボリューム感がありますが、しつこさがなく、さっぱりと食べきれて満足度の高い仕上がりとなっております。









・レアチーズケーキサンド(プレーンビター/キャラメル)各480円



定番人気となったプレーン(写真左)とビターキャラメル(写真右)。あまおう苺のフレーバーも含めた3種セットもご用意いたしましたので、まだ食べたことのない方も、リピーターの方もぜひこの機会にお買い求めください!



※価格はすべて税込です。

※原材料情報などの詳細は公式ネットショップまたは販売スタッフへご確認ください。

※写真はイメージです。



■公式ネットショップについて





kawara CAFE at home(カワラカフェ アット ホーム)



「kawara CAFE at home」では、「kawaraのお茶カヌレ」を始めとし、「おうちで楽しむ kawara CAFEのお抹茶・ほうじ茶」のセットなど、kawara CAFEブランドに関連する商品や、実際に店舗で提供している商品をご家庭用にアレンジした商品などを販売しています。さらに、ネットショップでの販売だけでなく、実店舗と連動した施策も積極的に実施して参ります。



URL:https://sldathome.thebase.in/







CheeseTable At Home (チーズテーブル アット ホーム)



『CheeseTable』監修の「生カマンベールチーズケーキ」をはじめ、チーズを使ったスイーツや、実際に店舗で提供している商品をご家庭用にアレンジした商品などを販売する予定です。『CheeseTable』ブランドの世界観や人気のメニューなどをご家庭でお楽しみいただけるような商品を展開して参ります。



URL:https://cheesetable.thebase.in/



