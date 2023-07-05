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西尾夕香、富田翔らの新作グッズが発売！　俳優&声優×…

西尾夕香、富田翔らの新作グッズが発売！　俳優&声優×イラストレーターの新企画『TaleArt』第2弾が登場!!

［株式会社A3］

株式会社A3は、タレント×イラストレーターの大人気企画「TaleArt」の新作グッズを発売いたします。



タレント×イラストレーターの新規企画『TaleArt』第2弾が7月5日より登場！　俳優や声優として活躍中のタレントと、人気イラストレーターのコラボ商品が発売されます。さらにはタレントたちに実際に会える“お渡し会イベント”に参加できるチャンスも！

『TaleArt』第2弾では、井坂仁美さん×meecoさん、鵜飼主水さん×北千里さん、集貝はなさん×PONKOさん、富田翔さん×ムラシゲさん、西尾夕香さん×アヅママコトさん、松田彩希さん×モゲラッタさんがコラボします！

本企画では描き下ろしコラボイラストの他、タレントの撮り下ろし写真を使用した新作グッズが含まれる「TaleArt Pack」を発売。数量限定でイベント参加権利付き「TaleArt Pack」も発売されるので、最後までチェックしてみてください！

【発売情報】
■「TaleArt Pack」販売期間
7月5日(水)17:00～7月18日(火)23:59
※タレントによって販売方法が変わります。詳細は各タレントの項目をご確認ください。

■「TaleArt Pack」商品ラインナップ
【イラストレーター描き下ろしイラスト使用商品】
・トートバッグ
・アクリルスタンド
・缶バッジ
・アクリルキーホルダー

【新規撮り下ろし写真使用商品】
・A3 クリアポスター
・アクリルスタンド
・L版ブロマイド4枚セット　
・缶バッジ

※一部の商品を除き、後日単品販売を予定しています。（西尾夕香さんの単品販売はございません）

■お渡し会イベント日
8月26日(土)：井坂仁美/富田翔/松田彩希
8月27日(日)：鵜飼主水/西尾夕香/集貝はな

※タレントによってイベント開始時刻や内容が異なります。詳細は各タレントの項目をご確認ください。

▼ご注文はこちら▼
eeo Storeへ
https://eeo.today/store/101/specialfeature/taleart?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453

「TaleArt」とは？

俳優や声優、アーティスト、Youtuberなど3次元のタレント（Talent）が、イラストレーターの手によって2次元のイラスト（Art）として生まれ変わる【TaleArt】。

一人一人の個性をイラストの中に落とし込み、丁寧に仕上げました。
【TaleArt】で“推し”の更なる魅力をお届けします！

推しの魅力、再発見。
新しい推しごとに【TaleArt】

井坂仁美×meeco

＜発売情報＞
・「TaleArt Pack」価格：27,500円（税込）

・【先着】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」&「TaleArt Pack」（配送・特典付き）FC先行販売期間
7月5日(水)17:00～7月18日(火)23:59
※一般販売開始後もFCからお買い求めいただけます。

・【先着】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」&「TaleArt Pack」（配送・特典付き）一般販売期間
7月11日(火)17:00～7月18日(火)23:59
※FC先行販売期間に「TaleArt Pack」が売り切れた場合、一般販売はございません。

※イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」と「TaleArt Pack」（配送・特典付き）を合わせて先着50個の販売となります。
※配送の特典は井坂仁美さんのサイン色紙です。

＜「TaleArt Pack」商品内容＞

＜イベント概要＞
イベント内容：サイン会&商品お渡し会
場所：GraffArt CAFE（池袋）
日程：8月26日(土)11:00～予定

＜イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」複数購入特典情報＞
1個購入：サイン会（サイン&コメント付き）
2個購入：1個購入特典+10秒動画
※10秒動画はイベント当日にスタッフがお客様の携帯及びスマートフォンで撮影いたします。

▼FC先行販売期間のご注文はこちら▼
「井坂仁美」のファンクラブサイトへ
https://fanicon.net/fancommunities/4221

▼一般販売期間のご注文はこちら▼
eeo Storeへ
https://eeo.today/store/101/specialfeature/taleart_isaka?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453

鵜飼主水×北千里

＜発売情報＞
・「TaleArt Pack」価格：27,500円（税込）

・【先着】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」&「TaleArt Pack」（配送・特典付き）販売期間
7月5日(水)17:00～7月18日(火)23:59

※イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」と「TaleArt Pack」（配送・特典付き）を合わせて先着50個の販売となります。
※配送の特典は鵜飼主水さんのソロチェキです。

＜「TaleArt Pack」商品内容＞

＜イベント概要＞
イベント内容：2ショットチェキ会&商品お渡し会
場所：GraffArt CAFE（池袋）
日程：8月27日(日)11:00～予定

＜イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」複数購入特典情報＞
1個購入：2ショットチェキ会
2個購入：1個購入特典+10秒動画
※10秒動画はイベント当日にスタッフがお客様の携帯及びスマートフォンで撮影いたします。

▼ご注文はこちら▼
eeo Storeへ
https://eeo.today/store/101/products/detail/76867?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453

集貝はな×PONKO

＜発売情報＞
・「TaleArt Pack」価格：16,500円（税込）

・【抽選】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」販売期間
7月5日(水)17:00～7月11日(火)16:59

・【先着】「TaleArt Pack」（配送・特典付き）販売期間
7月11日(火)17:00～7月18日(火)23:59
※先着販売では、イベント参加権利付き「TaleArt Pack」は販売いたしません。

※イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」は70個抽選販売、「TaleArt Pack」（配送・特典付き）は300個先着販売となります。
※配送の特典は集貝はなさんのサイン色紙です。

＜「TaleArt Pack」商品内容＞

＜イベント概要＞
イベント内容：サイン会&商品お渡し会
場所：GraffArt CAFE（池袋）
日程：8月27日(日)16:00～予定

＜イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」複数購入特典情報＞
1個購入：サイン会
2個購入：1個購入特典+選べるシチュエーションの名前入りボイス
※１.目覚ましボイス２.お疲れ様ボイス３.おやすみボイス４.褒めボイス５.感謝ボイスからお選びいただけます。

▼抽選販売期間のご注文はこちら▼
eeo Storeへ
https://eeo.today/store/101/products/detail/76865?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453

▼先着販売期間のご注文はこちら▼
eeo Storeへ
https://eeo.today/store/101/products/detail/76897?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453

富田翔×ムラシゲ

＜発売情報＞
・「TaleArt Pack」価格：27,500円（税込）

・【抽選】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」販売期間：
7月5日(水)17:00～7月11日(火)16:59

・【先着】「TaleArt Pack」（配送・特典付き）販売期間：
7月11日(火)17:00～7月18日(火)23:59
※先着販売では、イベント参加権利付きは販売いたしません。

※イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」は70個抽選販売、「TaleArt Pack」（配送・特典付き）は300個先着販売となります。
※配送の特典は富田翔さんのサイン色紙です。

＜「TaleArt Pack」商品内容＞

＜イベント概要＞
イベント内容：サイン会&商品お渡し会
場所：GraffArt CAFE（池袋）
日程：8月26日(土)13:00～予定

＜イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」複数購入特典情報＞
1個購入：サイン会
2個購入：1個購入特典+ツーショット撮影
※ツーショット撮影はイベント当日にスタッフがお客様の携帯及びスマートフォンで撮影いたします。

▼抽選販売期間のご注文はこちら▼
eeo Storeへ
https://eeo.today/store/101/products/detail/76864?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453

▼先着販売期間のご注文はこちら▼
eeo Storeへ
https://eeo.today/store/101/products/detail/76896?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453

西尾夕香×アヅママコト

＜発売情報＞
・「TaleArt Pack」価格：16,500円（税込）

・【抽選】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」販売期間
7月5日(水)17:00～7月18(火)日23:59

※70個抽選販売となり、複数当選はいたしません。
※「TaleArt Pack」（配送・特典付き）の販売はございません。

＜「TaleArt Pack」商品内容＞

＜イベント概要＞
イベント内容：サイン会&商品お渡し会
場所：GraffArt CAFE（池袋）
日程：8月27日(日)13:00～予定

▼ご注文はこちら▼
eeo Storeへ
https://eeo.today/store/101/products/detail/76863?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453

松田彩希×モゲラッタ

＜発売情報＞
・「TaleArt Pack」価格：27,500円（税込）

・【抽選】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」販売期間
7月5日(水)17:00～7月18日(火)23:59

※70個抽選販売となります。
※「TaleArt Pack」（配送・特典付き）の販売はございません。

＜「TaleArt Pack」商品内容＞

＜イベント概要＞
イベント内容：ソロチェキプレゼント会&商品お渡し会
場所：GraffArt CAFE（池袋）
日程：8月26日(土)16:00～予定

▼ご注文はこちら▼
eeo Storeへ
https://eeo.today/store/101/products/detail/76866?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453

(C)2023 A3　(C)2023 A3 murashige

【会社概要】
社名 株式会社A3（エースリー）
設立 2012年9月27日
所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者 代表取締役 小澤隆史
HP https://athree3.com/
事業内容
・Joy Creation Platform eeo事業
・toBアライアンス事業
・Momentum Base事業

【Joy Creation Platform eeo事業について】
楽しむわたしを、好きになる

eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、
豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。
私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、
「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」
と考えています。
eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、
人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。
そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/05-18:46）

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