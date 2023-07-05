［株式会社A3］

株式会社A3は、タレント×イラストレーターの大人気企画「TaleArt」の新作グッズを発売いたします。







タレント×イラストレーターの新規企画『TaleArt』第2弾が7月5日より登場！ 俳優や声優として活躍中のタレントと、人気イラストレーターのコラボ商品が発売されます。さらにはタレントたちに実際に会える“お渡し会イベント”に参加できるチャンスも！



『TaleArt』第2弾では、井坂仁美さん×meecoさん、鵜飼主水さん×北千里さん、集貝はなさん×PONKOさん、富田翔さん×ムラシゲさん、西尾夕香さん×アヅママコトさん、松田彩希さん×モゲラッタさんがコラボします！



本企画では描き下ろしコラボイラストの他、タレントの撮り下ろし写真を使用した新作グッズが含まれる「TaleArt Pack」を発売。数量限定でイベント参加権利付き「TaleArt Pack」も発売されるので、最後までチェックしてみてください！



【発売情報】

■「TaleArt Pack」販売期間

7月5日(水)17:00～7月18日(火)23:59

※タレントによって販売方法が変わります。詳細は各タレントの項目をご確認ください。



■「TaleArt Pack」商品ラインナップ

【イラストレーター描き下ろしイラスト使用商品】

・トートバッグ

・アクリルスタンド

・缶バッジ

・アクリルキーホルダー



【新規撮り下ろし写真使用商品】

・A3 クリアポスター

・アクリルスタンド

・L版ブロマイド4枚セット

・缶バッジ



※一部の商品を除き、後日単品販売を予定しています。（西尾夕香さんの単品販売はございません）



■お渡し会イベント日

8月26日(土)：井坂仁美/富田翔/松田彩希

8月27日(日)：鵜飼主水/西尾夕香/集貝はな



※タレントによってイベント開始時刻や内容が異なります。詳細は各タレントの項目をご確認ください。



▼ご注文はこちら▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/specialfeature/taleart?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453



「TaleArt」とは？



俳優や声優、アーティスト、Youtuberなど3次元のタレント（Talent）が、イラストレーターの手によって2次元のイラスト（Art）として生まれ変わる【TaleArt】。



一人一人の個性をイラストの中に落とし込み、丁寧に仕上げました。

【TaleArt】で“推し”の更なる魅力をお届けします！



推しの魅力、再発見。

新しい推しごとに【TaleArt】



井坂仁美×meeco



＜発売情報＞

・「TaleArt Pack」価格：27,500円（税込）



・【先着】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」&「TaleArt Pack」（配送・特典付き）FC先行販売期間

7月5日(水)17:00～7月18日(火)23:59

※一般販売開始後もFCからお買い求めいただけます。



・【先着】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」&「TaleArt Pack」（配送・特典付き）一般販売期間

7月11日(火)17:00～7月18日(火)23:59

※FC先行販売期間に「TaleArt Pack」が売り切れた場合、一般販売はございません。



※イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」と「TaleArt Pack」（配送・特典付き）を合わせて先着50個の販売となります。

※配送の特典は井坂仁美さんのサイン色紙です。



＜「TaleArt Pack」商品内容＞



＜イベント概要＞

イベント内容：サイン会&商品お渡し会

場所：GraffArt CAFE（池袋）

日程：8月26日(土)11:00～予定



＜イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」複数購入特典情報＞

1個購入：サイン会（サイン&コメント付き）

2個購入：1個購入特典+10秒動画

※10秒動画はイベント当日にスタッフがお客様の携帯及びスマートフォンで撮影いたします。



▼FC先行販売期間のご注文はこちら▼

「井坂仁美」のファンクラブサイトへ

https://fanicon.net/fancommunities/4221



▼一般販売期間のご注文はこちら▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/specialfeature/taleart_isaka?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453



鵜飼主水×北千里



＜発売情報＞

・「TaleArt Pack」価格：27,500円（税込）



・【先着】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」&「TaleArt Pack」（配送・特典付き）販売期間

7月5日(水)17:00～7月18日(火)23:59



※イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」と「TaleArt Pack」（配送・特典付き）を合わせて先着50個の販売となります。

※配送の特典は鵜飼主水さんのソロチェキです。



＜「TaleArt Pack」商品内容＞



＜イベント概要＞

イベント内容：2ショットチェキ会&商品お渡し会

場所：GraffArt CAFE（池袋）

日程：8月27日(日)11:00～予定



＜イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」複数購入特典情報＞

1個購入：2ショットチェキ会

2個購入：1個購入特典+10秒動画

※10秒動画はイベント当日にスタッフがお客様の携帯及びスマートフォンで撮影いたします。



▼ご注文はこちら▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/products/detail/76867?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453



集貝はな×PONKO



＜発売情報＞

・「TaleArt Pack」価格：16,500円（税込）



・【抽選】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」販売期間

7月5日(水)17:00～7月11日(火)16:59



・【先着】「TaleArt Pack」（配送・特典付き）販売期間

7月11日(火)17:00～7月18日(火)23:59

※先着販売では、イベント参加権利付き「TaleArt Pack」は販売いたしません。



※イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」は70個抽選販売、「TaleArt Pack」（配送・特典付き）は300個先着販売となります。

※配送の特典は集貝はなさんのサイン色紙です。



＜「TaleArt Pack」商品内容＞



＜イベント概要＞

イベント内容：サイン会&商品お渡し会

場所：GraffArt CAFE（池袋）

日程：8月27日(日)16:00～予定



＜イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」複数購入特典情報＞

1個購入：サイン会

2個購入：1個購入特典+選べるシチュエーションの名前入りボイス

※１.目覚ましボイス２.お疲れ様ボイス３.おやすみボイス４.褒めボイス５.感謝ボイスからお選びいただけます。



▼抽選販売期間のご注文はこちら▼

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▼先着販売期間のご注文はこちら▼

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富田翔×ムラシゲ



＜発売情報＞

・「TaleArt Pack」価格：27,500円（税込）



・【抽選】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」販売期間：

7月5日(水)17:00～7月11日(火)16:59



・【先着】「TaleArt Pack」（配送・特典付き）販売期間：

7月11日(火)17:00～7月18日(火)23:59

※先着販売では、イベント参加権利付きは販売いたしません。



※イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」は70個抽選販売、「TaleArt Pack」（配送・特典付き）は300個先着販売となります。

※配送の特典は富田翔さんのサイン色紙です。



＜「TaleArt Pack」商品内容＞



＜イベント概要＞

イベント内容：サイン会&商品お渡し会

場所：GraffArt CAFE（池袋）

日程：8月26日(土)13:00～予定



＜イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」複数購入特典情報＞

1個購入：サイン会

2個購入：1個購入特典+ツーショット撮影

※ツーショット撮影はイベント当日にスタッフがお客様の携帯及びスマートフォンで撮影いたします。



▼抽選販売期間のご注文はこちら▼

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https://eeo.today/store/101/products/detail/76864?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453



▼先着販売期間のご注文はこちら▼

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https://eeo.today/store/101/products/detail/76896?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453



西尾夕香×アヅママコト



＜発売情報＞

・「TaleArt Pack」価格：16,500円（税込）



・【抽選】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」販売期間

7月5日(水)17:00～7月18(火)日23:59



※70個抽選販売となり、複数当選はいたしません。

※「TaleArt Pack」（配送・特典付き）の販売はございません。



＜「TaleArt Pack」商品内容＞



＜イベント概要＞

イベント内容：サイン会&商品お渡し会

場所：GraffArt CAFE（池袋）

日程：8月27日(日)13:00～予定



▼ご注文はこちら▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/products/detail/76863?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453



松田彩希×モゲラッタ



＜発売情報＞

・「TaleArt Pack」価格：27,500円（税込）



・【抽選】イベント参加券権利付き「TaleArt Pack」販売期間

7月5日(水)17:00～7月18日(火)23:59



※70個抽選販売となります。

※「TaleArt Pack」（配送・特典付き）の販売はございません。



＜「TaleArt Pack」商品内容＞



＜イベント概要＞

イベント内容：ソロチェキプレゼント会&商品お渡し会

場所：GraffArt CAFE（池袋）

日程：8月26日(土)16:00～予定



▼ご注文はこちら▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/products/detail/76866?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt453



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【会社概要】

社名 株式会社A3（エースリー）

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ （2023/07/05-18:46）