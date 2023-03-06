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第60回「宣伝会議賞」贈賞式　3月10日にYouTubeで生…

第60回「宣伝会議賞」贈賞式　3月10日にYouTubeで生配信

［株式会社宣伝会議］

約63万作品の頂点が決まる！世良マリカさんも登壇

株式会社宣伝会議（東京都港区）は3月10日、日本最大の公募型広告賞である第60回「宣伝会議賞」の最終審査会と贈賞式を開催します。贈賞式の様子はYouTubeでライブ配信いたします。


「宣伝会議賞」は、月刊『宣伝会議』が主催する広告表現のアイデアをキャッチフレーズまたは絵コンテ・字コンテという形で応募いただく公募広告賞です。

3月10日に実施する最終審査会では、ファイナリスト30作品のなかからグランプリなど主要賞を決定。同日16時30分から行われる贈賞式にて、受賞作品を発表します。

贈賞式の様子はYouTubeでライブ配信し、受賞者のコメントや審査員からの講評をお届け。今年度のイメージキャラクターのひとりである世良マリカさんもプレゼンターとして登壇します。

贈賞式概要
日時：2023年3月10日（金）16:30～18:00
場所：都内
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=gLZ8Jt8nh-o


※取材申し込みは本プレスリリースの下部をご確認ください（メディア関係者のみご覧いただけます）。


一般部門の応募総数は62万8046点。
一次審査を通過した6647点のうち、二次審査・三次審査・四次審査を経て、30点がファイナリストとして選出されました。審査結果は現在発売中の月刊『宣伝会議』4月号に掲載しています。

4月号の購入はこちら：https://amzn.to/3XlMK9v


今後のスケジュール（予定）

2023年3月1日　 月刊『宣伝会議』4月号にて審査結果発表
　　　　　　　　　　一般部門　二次審査・三次審査通過者
　　　　　　　　　　協賛企業賞　受賞者
　　　　　　　　　　ファイナリスト作品
　　　　　　　　　　中高生部門　グランプリ各賞／協賛企業賞　受賞者

2023年3月10日　最終審査会
　　　　　　　　 当日、贈賞式にてグランプリ発表

2023年4月1日　 月刊『宣伝会議』5月号にて最終結果発表
　　　　　　　　最終審査員・一次審査員・中高生部門審査員の講評掲載


60回「宣伝会議賞」課題協賛企業一覧

各協賛企業が選出する「協賛企業賞」は、3月1日発売の月刊『宣伝会議』4月号に掲載しています。

【一般部門（五十音順）】
アサヒグループ食品／朝日酒造／イー・スピリット／嘉穂無線ホールディングス／クレディセゾン／コシダカ／サントリー／JT／事業構想大学院大学／社会構想大学院大学／シャノン／商工組合中央金庫／スマートニュース／セブン銀行／損害保険ジャパン／SOMPOケア／トッパンフォームズ／日本交通安全教育普及協会／日本コープ共済生活協同組合連合会／日本シグマックス／日本製鉄／日本WPA／日本レジストリサービス（JPRS）／野村不動産／パナソニック／フィスカース ジャパン／＋メッセージ／分子生理化学研究所／HENNGE／ポーラ／ポケモン／マスメディアン／三浦工業／ヤマハ／山芳製菓／ヤンマーホールディングス／優良ストック住宅推進協議会／ローランド／ワタミ

【中高生部門（五十音順）】
四国銀行／粧美堂／千寿製薬／東洋学園大学／日本交通安全教育普及協会／日本情報経済社会推進協会／日本レジストリサービス（JPRS）／ベネッセコーポレーション／ポケモン／ヤマハ発動機／よつ葉乳業／読売中高生新聞

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60回「宣伝会議賞」詳細

月刊『宣伝会議』が主催する、広告表現のアイデアをキャッチフレーズまたは絵コンテ・字コンテという形で応募いただく公募広告賞です。

【募集内容】
《一般部門》
協賛企業から出題される、商品・サービス・企業広告などの広告課題に対して、キャッチ
フレーズもしくは絵コンテ・字コンテを募集します。
募集ジャンル：キャッチフレーズ・動画広告・音声広告
《中高生部門》
協賛企業から出題される、商品・サービス・企業広告などの広告課題に対して、キャッチ
フレーズを募集します。個人応募のほか、団体応募も可能です。
募集ジャンル：キャッチフレーズ

【応募期間】
2022年9月1日（木）10：00～2022年11月1日（火）13：00

【URL】
第60回宣伝会議賞公式サイト：https://senden.co
Webメディア AdverTimes.：https://advertimes.com
公式Twitter：https://twitter.com/sdkgaward
公式Instagram：https://www.instagram.com/sdkgaward/
公式Facebook：https://facebook.com/sendenkaigiaward

【応募資格】
年齢、職業、国籍は一切問いません。個人・実名での応募に限ります。過去に当賞の金・銀・銅賞、もしくはグランプリ・準グランプリ・コピーゴールド・CMゴールドのいずれかを受賞された方は応募できません。また現在、課題関連の広告制作に携わっている方も応募できません。

【応募方法】
特設サイトで応募者登録の上、作品を入力・応募してください。
中高生部門では団体応募も受け付けており、学校や塾・児童館など団体でのエントリーも可能です。

【審査員】
広告界の第一線で活躍するコピーライターやCMプランナー、クリエイティブディレクター約 130名。

【各賞の概要】
《一般部門》
・グランプリ（1点）：賞状・賞杯・賞金100万円・来年度のコピー
・コピーゴールド（1点）：賞状・賞杯・賞金30万円
・ビデオ＆オーディオゴールド（1点）：賞状・賞杯・賞金30万円
・眞木準賞（1点）：賞状・賞杯・賞金30万円
・シルバー（7点）：賞状・賞金5万円
・協賛企業賞（各社1点）：賞状・賞金3万円

《中高生部門》
・グランプリ (1点)：賞状・副賞
・準グランプリ (1点) ：賞状・副賞
・ゴールド (1点) ：賞状・副賞
・シルバー (1点) ：賞状・副賞
・ブロンズ (1点) ：賞状・副賞
・協賛企業賞 (各社1点) ：賞状・副賞
・優秀学校賞（一次審査通過作品数上位3団体）：賞状
※変更の可能性があります。


――――――――――――――――――
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社宣伝会議　宣伝会議賞事務局
メール: skat@sendenkaigi.com

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/06-14:46）

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