［株式会社宣伝会議］

約63万作品の頂点が決まる！世良マリカさんも登壇



株式会社宣伝会議（東京都港区）は3月10日、日本最大の公募型広告賞である第60回「宣伝会議賞」の最終審査会と贈賞式を開催します。贈賞式の様子はYouTubeでライブ配信いたします。





「宣伝会議賞」は、月刊『宣伝会議』が主催する広告表現のアイデアをキャッチフレーズまたは絵コンテ・字コンテという形で応募いただく公募広告賞です。



3月10日に実施する最終審査会では、ファイナリスト30作品のなかからグランプリなど主要賞を決定。同日16時30分から行われる贈賞式にて、受賞作品を発表します。



贈賞式の様子はYouTubeでライブ配信し、受賞者のコメントや審査員からの講評をお届け。今年度のイメージキャラクターのひとりである世良マリカさんもプレゼンターとして登壇します。



贈賞式概要

日時：2023年3月10日（金）16:30～18:00

場所：都内

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=gLZ8Jt8nh-o





※取材申し込みは本プレスリリースの下部をご確認ください（メディア関係者のみご覧いただけます）。





一般部門の応募総数は62万8046点。

一次審査を通過した6647点のうち、二次審査・三次審査・四次審査を経て、30点がファイナリストとして選出されました。審査結果は現在発売中の月刊『宣伝会議』4月号に掲載しています。



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今後のスケジュール（予定）



2023年3月1日 月刊『宣伝会議』4月号にて審査結果発表

一般部門 二次審査・三次審査通過者

協賛企業賞 受賞者

ファイナリスト作品

中高生部門 グランプリ各賞／協賛企業賞 受賞者



2023年3月10日 最終審査会

当日、贈賞式にてグランプリ発表



2023年4月1日 月刊『宣伝会議』5月号にて最終結果発表

最終審査員・一次審査員・中高生部門審査員の講評掲載





第60回「宣伝会議賞」課題協賛企業一覧



各協賛企業が選出する「協賛企業賞」は、3月1日発売の月刊『宣伝会議』4月号に掲載しています。



【一般部門（五十音順）】

アサヒグループ食品／朝日酒造／イー・スピリット／嘉穂無線ホールディングス／クレディセゾン／コシダカ／サントリー／JT／事業構想大学院大学／社会構想大学院大学／シャノン／商工組合中央金庫／スマートニュース／セブン銀行／損害保険ジャパン／SOMPOケア／トッパンフォームズ／日本交通安全教育普及協会／日本コープ共済生活協同組合連合会／日本シグマックス／日本製鉄／日本WPA／日本レジストリサービス（JPRS）／野村不動産／パナソニック／フィスカース ジャパン／＋メッセージ／分子生理化学研究所／HENNGE／ポーラ／ポケモン／マスメディアン／三浦工業／ヤマハ／山芳製菓／ヤンマーホールディングス／優良ストック住宅推進協議会／ローランド／ワタミ



【中高生部門（五十音順）】

四国銀行／粧美堂／千寿製薬／東洋学園大学／日本交通安全教育普及協会／日本情報経済社会推進協会／日本レジストリサービス（JPRS）／ベネッセコーポレーション／ポケモン／ヤマハ発動機／よつ葉乳業／読売中高生新聞



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第60回「宣伝会議賞」詳細



月刊『宣伝会議』が主催する、広告表現のアイデアをキャッチフレーズまたは絵コンテ・字コンテという形で応募いただく公募広告賞です。



【募集内容】

《一般部門》

協賛企業から出題される、商品・サービス・企業広告などの広告課題に対して、キャッチ

フレーズもしくは絵コンテ・字コンテを募集します。

募集ジャンル：キャッチフレーズ・動画広告・音声広告

《中高生部門》

協賛企業から出題される、商品・サービス・企業広告などの広告課題に対して、キャッチ

フレーズを募集します。個人応募のほか、団体応募も可能です。

募集ジャンル：キャッチフレーズ



【応募期間】

2022年9月1日（木）10：00～2022年11月1日（火）13：00



【URL】

第60回宣伝会議賞公式サイト：https://senden.co

Webメディア AdverTimes.：https://advertimes.com

公式Twitter：https://twitter.com/sdkgaward

公式Instagram：https://www.instagram.com/sdkgaward/

公式Facebook：https://facebook.com/sendenkaigiaward



【応募資格】

年齢、職業、国籍は一切問いません。個人・実名での応募に限ります。過去に当賞の金・銀・銅賞、もしくはグランプリ・準グランプリ・コピーゴールド・CMゴールドのいずれかを受賞された方は応募できません。また現在、課題関連の広告制作に携わっている方も応募できません。



【応募方法】

特設サイトで応募者登録の上、作品を入力・応募してください。

中高生部門では団体応募も受け付けており、学校や塾・児童館など団体でのエントリーも可能です。



【審査員】

広告界の第一線で活躍するコピーライターやCMプランナー、クリエイティブディレクター約 130名。



【各賞の概要】

《一般部門》

・グランプリ（1点）：賞状・賞杯・賞金100万円・来年度のコピー

・コピーゴールド（1点）：賞状・賞杯・賞金30万円

・ビデオ＆オーディオゴールド（1点）：賞状・賞杯・賞金30万円

・眞木準賞（1点）：賞状・賞杯・賞金30万円

・シルバー（7点）：賞状・賞金5万円

・協賛企業賞（各社1点）：賞状・賞金3万円



《中高生部門》

・グランプリ (1点)：賞状・副賞

・準グランプリ (1点) ：賞状・副賞

・ゴールド (1点) ：賞状・副賞

・シルバー (1点) ：賞状・副賞

・ブロンズ (1点) ：賞状・副賞

・協賛企業賞 (各社1点) ：賞状・副賞

・優秀学校賞（一次審査通過作品数上位3団体）：賞状

※変更の可能性があります。





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【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社宣伝会議 宣伝会議賞事務局

メール: skat@sendenkaigi.com



企業プレスリリース詳細へ （2023/03/06-14:46）