[株式会社東急レクリエーション]

オープニング作品に映画『Coldplay Music Of The Spheres: Live at River Plate』、

『BTS: Yet To Come in Cinemas』、『SEVENTEEN POWER OF LOVE : THE MOVIE』、

『トップガン マーヴェリック』、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』をラインナップ!





株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:菅野信三)は、2023年4月14日(金)に開業を予定しております「東急歌舞伎町タワー」内に「109シネマズプレミアム新宿」をオープンします。

シアター6には新宿エリア初の「ScreenX」を導入。「ScreenX」は、正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像が投影される3面ワイドビューシアターです。映画の世界やアーティストのライブ映像が、目の前いっぱいに広がります。オープニングラインナップは、「ScreenX」を存分にお楽しみいただける作品をご用意しております。109シネマズプレミアム新宿で、驚異的な没入体験をお楽しみください。











ScreenX オープニングラインナップ







◆『BTS: Yet To Come in Cinemas』

配給:エイベックス・ピクチャーズ

上映日:2023年4月14日(金)~



世界229の国や地域でARMYたちを熱狂させた

「BTS<Yet To Come> in BUSAN」コンサート。その圧倒的なパフォーマンスと熱狂的な声に包まれた現場のすべての瞬間を映像化しました。BTSの歴史に残るセットリストと話題となった数々の代表曲が盛り込まれたコンサートをScreenXでお楽しみください。

(C) BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.







◆『SEVENTEEN POWER OF LOVE : THE MOVIE』

配給:エイベックス・ピクチャーズ

上映日:2023年4月14日(金)~



SEVENTEENにとって初めての映画となる本作を、109シネマズプレミアム新宿限定で再上映!2021年11月に開催されたオンラインコンサート「SEVENTEEN CONCERT <POWER OF LOVE>」のステージとともに、初公開となる舞台裏やメンバー13人のインタビューなど、盛り沢山の内容をお楽しみください。

(C)2022 HYBE ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN KOREA.







◆『トップガン マーヴェリック』

配給:東和ピクチャーズ

上映日:2023年4月14日(金)~



北米で7億ドル、日本でも136.9億円を超える興行収入を記録する世界的大ヒット作となり、第95回アカデミー賞では作品賞を含む6部門にノミネートされ、音響賞を受賞した。109シネマズプレミアム新宿でも再び ”追いトップガン” をScreenXで堪能できます。映画館の大スクリーンで、ラスト胸熱体験を!





(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.





◆映画『Coldplay Music Of The Spheres: Live at River Plate』





配給:エイベックス・ピクチャーズ

上映日:2023年4月19日(水)~ ※全世界同時公開



2022年10月にアルゼンチンから全世界にライブビューイングされ記録的な成功を収めたColdplayの 「MUSIC OF THE SPHERES LIVE BROADCAST」が、グラミー賞ノミネート監督ポール・ダグデールによりリミックス/リマスターされ、Coldplayの数々の名曲に加えBTSのJINによる記録的なシングル「The Astronaut」のライブ初披露、未公開映像も多数収録、映画だけの特別なバックステージドキュメンタリー(バンドの未公開インタビューを収録)が楽しめます。 (C) 2022 Parlophone Records Limited







◆『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

上映日:2023年5月3日(水・祝)~



アベンジャーズの一員として世界を救った《ガーディアンズ》の、最後にして最大のお祭り騒ぎ!サノスとの戦いで最愛の恋人を失ったショックから立ち直れないピーターが率いるガーディアンズに、銀河を完璧な世界に作り変えようとする最凶の敵が現れ、ロケットは命を失う危機に...。大切な仲間の命を救うカギは、ロケットの過去に隠されていた。全銀河の運命とチームの存続を懸けた、最強の落ちこぼれチームvs最凶の完璧主義者の感動のラスト・バトルが今、始まる──。



(C)Marvel Studios 2023





ScreenX オープニング記念キャンペーン



『BTS: Yet To Come in Cinemas』の上映に際し、 “オープニング記念キャンペーン”が実施決定いたしました!109シネマズプレミアム新宿1館限定で『BTS: Yet To Come in Cinemas』オリジナルアイテムを配布いたします。109シネマズプレミアム新宿でのご鑑賞チケットと109シネマズプレミアム新宿公式TwitterもしくはInstagramのフォローで、A6サイズのオリジナルミニクリアファイルをプレゼント!



【プレゼント】

『BTS: Yet To Come in Cinemas』 “109シネマズプレミアム新宿オリジナルミニクリアファイル”



※画像はイメージです。



【実施期間】

2023年4月14日(金)~ 4月30日(日)



詳しくはキャンペーンHP(https://109cinemas.net/events/bts-yettocomeincinemas/)をご覧ください。





109シネマズプレミアム新宿とは



東京都新宿区に2023年4月14日(金)開業予定の「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fにオープンする“109シネマズ”の新ブランドです。全席プレミアムシートで、全シアターにハイスペックな映写・音響設備を備えています。

上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。







リンク一覧



・109シネマズプレミアム新宿HP: https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

・109シネマズプレミアム新宿Twitter:https://twitter.com/109_PREMIUM_SJ

・109シネマズプレミアム新宿Instagram:https://www.instagram.com/109cinemas_premium/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/31-20:46)