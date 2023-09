[Spigen Korea Co., Ltd.]

Spigenの姉妹ブランド「シリル」で、iPhone15週末間追加セールを行っています。





Spigenの姉妹ブランド、CYRILLがiPhone 15に週末間追加セールで最大50%セールまで限定的に3日間実施します。



★期間は2023年9月15日(金)~2023年9月17日(日)まで



シリルのiPhone15全シリーズを▼最大50%特別割引▼するイベントを開催します。



★ベストセラーリンクからご覧ください https://amzn.to/3IPc1EM



★シリルのインスタグラムをフォローし、新しいイベントや割引イベントを購読してください。

https://www.instagram.com/cyrill_jp/







キャンペーン内容







- CYRILL▼iPhone15全シリーズ最大50%割引イベント▼

- 機種:iPhone15全シリーズ

- 期間:9月15日(金)00:00-9月17日(日)まで、3日間

※数量限定のため早期終了することがあります。



代表例)

iPhone 15 Pro Max Ultra Sheer Mag Black ¥2499->¥1799 + 15% OFF Voucher ▶ 最終価格: ¥1530 (40%割引)

https://amzn.to/3RmihsC









iPhone 15 Pro Max Kajuk Mag Black ¥2999->¥2099 + 20% OFF Voucher▶ 最終価格: ¥1680 (45%割引)

https://amzn.to/3rbTe0R





iPhone 15 Pro Ultra Sheer Mag Lime ¥2499->¥1799 + 30% OFF Voucher ▶ 最終価格: ¥1260 (50%割引)

https://amzn.to/3sPiUAX







iPhone 15 Pro フレッシュな花柄 Dream Daisy ¥2499->¥1799 + 30% OFF Voucher ▶ 最終価格: ¥1260 (50%割引)

https://amzn.to/3EBlVr3





iPhone 15 Pro Classic Charm Cream

¥3999->¥2999 + 20% OFF Voucher ▶ 最終価格: ¥2399 (40%割引)

https://amzn.to/3PCM3Ic







iPhone 15 Ultra Sheer Mag Blue ¥2499->¥1799 + 20% OFF Voucher ▶ 最終価格: ¥1440 (44%割引)

https://amzn.to/44SucRZ







企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-16:46)