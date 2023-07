[Sansan株式会社]

~出会いの象徴である「桜」をシンボルにした渋谷区桜丘町からグローバルに通用するビジネスインフラを目指す~



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、2024年7月をめどに、本社をJR渋谷駅直結の「渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー」へ移転します。これまで本社周辺に点在していた複数の拠点を一カ所に集約し、全プロダクト、全社員の強みを結集して事業成長をさらに加速させ、今後の事業拡大とそれに伴う採用強化・人員増に対応できる環境を整備します。







新本社となる「渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー」は、2023年11月に渋谷区桜丘町に竣工予定の渋谷最大級のオフィスビルです。Sansanは「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに事業を推進しており、毎年桜まつりで賑わうなど、出会いの象徴である「桜」をシンボルにした桜丘町は当社にとって親和性の高い立地です。国際都市渋谷のなかでも自然と共存する環境で、働く人・遊ぶ人・住む人などさまざまな人が出会い、音楽やアート、スタートアップなど新しい文化やビジネスが次々に生まれています。



Sansanは、人々が出会いイノベーションが生まれる渋谷区桜丘町から、全社一丸となってグローバルに通用するプロダクトを発信し、当社のビジョンである「ビジネスインフラになる」の実現を目指します。



■新本社概要

名称 :渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー

住所 :東京都渋谷区桜丘町1番1号

入居フロア:28階~32階

竣工 :2023年11月(予定)



■渋谷サクラステージ SHIBUYAタワーについて

「渋谷サクラステージ」は渋谷駅に隣接する2024年夏に開業予定の大規模複合施設です。その施設内の「SHIBUYAタワー」は地上39階建て、基準階面積は約840坪と渋谷で最大級規模のオフィスビルで、低層部には約15,200平方メートル の商業エリアや起業支援施設、国際医療施設等を設けています。渋谷サクラステージ全体では住宅やサービスアパートメントも整備予定で、職・住・遊が一体となった新たな渋谷を実現します。





渋谷サクラステージのイメージ写真、左手がSHIBUYAタワー



(以上)



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金:65億82百万円(2023年5月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



