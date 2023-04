[株式会社TSIホールディングス]





株式会社TSIホールディングス(本社:東京都港区赤坂、代表取締役社長:下地 毅)が展開するセレクトショップ「ROYAL FLASH」は、2023 年 4 月 28 日 ( 金 ) より、日本を代表するマンガ家「手塚治虫」とアーティスト「乾シンイチロウ」最新アート "ANONYMOUSE( アノニマウス )" のスペシャルコラボレーション作を発売します。



マンガ・アニメーションの世界を席巻し、現在の日本マンガ文化の礎を築いた巨匠「手塚治虫」が生み出した愛すべきキャラクター達が集合。 日本初の長編 TV アニメーション 「鉄腕アトム」を筆頭に、「ジャングル大帝」「リボンの騎士」「ブラック・ジャック」 「ユニコ」など世代を超えた人気キャラクターたちがアーティスト「乾シンイチロウ」独特の世界観で描かれています。









展開について





【販売店舗】

ROYAL FLASH 全店舗、渋谷パルコ POP UP STORE、心斎橋パルコ POP UP STORE

https://www.us-onlinestore.com/Royalflash/



※なおシルクスクリーンポスターがプリントされた "Atom grab print T shirts" は 渋谷パルコ、心斎橋パルコ、guernika 公式オンラインストアでの限定販売となります



【発売日】

ROYAL FLASH全店舗 4 月 28 日(金)より

渋谷パルコ3階 POP UP STORE 4月28日(金)~5月7日(日)

心斎橋パルコB1階 POP UP STORE 5月13日(土)~5月28日(日)







アイテム詳細







キャラクターのキャンバスアートを落とし込んだ "Tezuka world Print T shirt"

8,800円(税込)









1着ずつハンドペイントを加えた "Atom grab Paint T shirt"

19,800 円(税込)





シルクスクリーンポスターをプリントした "Atom grab print T shirts"

8,800 円(税込)※一部店舗限定





各色 30 部限定の "Silk screen poster"

55,000 円(税込)









【乾 シンイチロウ / INUI SHINICHORO/アーティスト】

1983年に大阪で生まれ、幼少期は言葉で意思を表現するのが苦手だったため絵を描く事に執着した生活を送っていた。初めて参加したアートコンペに入選し、京都文化博物館で展示を経験。そこから現代アーティストとしてのキャリアをスタートする。18歳でアメリカに渡り、オレゴン大学アート学科に入学。BFAを取得後、現代アーティストとしての地盤を固めるため、ルーツでもある日本に帰国。ストリートアートからヒントを得て、新しいアートの形を試すために服やバックに直接ペイントを施すアパレルブランド“guernika”を設立する。現在はペインティングやコラージュ、立体、写真、映像、さらにはファッションツールまで、多様な素材や技法を駆使し、現代社会に対して問いを投げかけている。

https://shinichiro-inui.net/





【ROYAL FLASH/ロイヤルフラッシュ】

世界各国のインポートブランドと質の高いオリジナルブランドとのMIXスタイルを提案するROYAL FLASH。“インターナショナル・セレブリティ”をコンセプトにセレクトされた服は、大人でなければ着こなせない手ごわさです。ロックテイストなライフスタイルを独自のスタンスでプロデュースしている。

https://www.us-onlinestore.com/Royalflash/





▼本件に関するお問い合わせ▼

株式会社TSIホールディングス 戦略・広報IR課

TEL. 03-5785-6412

https://tsi-holdings.com



▼商品に関するお問い合わせ▼

ROYAL FLASH神宮前店

TEL. 03-3498-2973

Mail. jingumae@royalflash-jp.com

https://www.us-onlinestore.com/Royalflash/



▼取材に関するお問い合わせ▼

株式会社TSI 上野商会事業部 プレス

TEL. 03-5352-0725



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/24-14:16)