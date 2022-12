[株式会社カカオピッコマ]

恋愛から歴史もの、スポーツ、ファンタジーなど、様々なジャンルの作品がランクイン



株式会社カカオピッコマ(本社:東京都港区、代表取締役社長:金 在龍)は、同社が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、今年ユーザーに最も読まれたマンガ・SMARTOON(R)︎・ノベル3部門のランキング「ピッコマ BEST OF 2022」を発表いたしました。









「ピッコマ BEST OF 2022」は、2022年1月1日~2022年11月30日までの期間内に集計されたピッコマの年間人気ランキングです。ピッコマで配信している約90,000作品の中から、マンガ部門・SMARTOON部門・ノベル部門で、各TOP30までの作品がランクインしております。



マンガ部門においては、テレビアニメ放送が話題となり、また国際大会開催によってサッカーも大きく注目されたことから「アオアシ」(小学館)が第1位に。全体的なランキングでは、1位「アオアシ」のスポーツから、恋愛・歴史もの・ファンタジーなど、様々なジャンルの作品がランクインしています。



SMARTOON部門では、テレビアニメ放送も決定している「俺だけレベルアップな件」(D&C WEBTOON Biz)が、2019年から4年連続1位という大ヒット作にふさわしい偉業を成し遂げました。また、SMARTOON部門においては、比較的連載期間が長く、作品ごとにファンが形成されている“ベテラン”作品層のランクインが特徴となりました。



ノベル部門では、シリーズ累計発行部数3000万部を突破した「転生したらスライムだった件(ノベル)」(マイクロマガジン社)が1位にランクイン。「転生したらスライムだった件(ノベル)」をはじめ、2位の「本好きの下剋上(ノベル)」3位の「ようこそ実力主義の教室へ(ノベル)」とTOP3をメディア化作品が独占する結果となりました。30位までのランキングにおいても、テレビアニメ放送で話題となった作品が複数ランクインしております。



「ピッコマBEST OF 2022」マンガ部門・SMARTOON部門・ノベル部門のTOP30作品は、各ランキングページより確認することができます。

ピッコマでは、家でゆっくりと過ごす時間の多い年末年始にかけて、沢山のお得なイベントを企画しております。 「ピッコマ BEST OF 2022」にランクインした数々の作品を、ぜひこの機会に読んでみてはいかがでしょうか。





「ピッコマBEST OF 2022」マンガ部門TOP3



■第1位■

2022年テレビアニメ放送で話題沸騰!累計発行部数1600万部突破の人気サッカーマンガ

ユースを描いた新世代サッカーマンガ!

「アオアシ」小林有吾(小学館)



愛媛に暮らす中学三年生・青井葦人(あおいアシト)。粗削りながら、強烈なサッカーの才能を秘めているアシトだったが、まっすぐすぎる性格が災いして、大きな挫折を経験することに―――そんなアシトの前に、東京にある強豪Jクラブ「東京シティ・エスペリオン」のユースチーム監督・福田達也(ふくだたつや)が現れる。アシトの無限の可能性を見抜いた福田は、東京で開催される自チームのセレクションを受けるよう勧めて!?将来、日本のサッカーに革命を起こすことになる少年の運命は、ここから急速に回り始める!!

ピッコマで配信中

https://piccoma.com/web/product/4792



■第2位■

少年は自らの腕で天下に名を成すことを目指す

「キングダム」原泰久(集英社)



時は紀元前――。いまだ一度も統一されたことのない中国大陸は、500年の大戦争時代。苛烈な戦乱の世に生きる少年・信は、自らの腕で天下に名を成すことを目指す!! 2013年、第17回手塚治虫文化賞マンガ大賞受賞!

ピッコマで配信中

https://piccoma.com/web/product/4127



■第3位■

生徒たちは知らなかった…。先生は、サイコパスなのだ。

「小悪魔教師サイコ(分冊版)」合田蛍冬(ぶんか社)三石メガネ(taskey)



とある高校で、担任教師が生徒からのいじめにより入院した。新しくきた葛西先生は、美人でスタイル抜群。そのうえ天然できわどいトークにもニコニコ応じてくれる。「私が教師になったのは生徒を幸せにするため」と笑う彼女にまで、悪い生徒たちのの魔の手が忍び寄る。しかし生徒たちは知らなかった……。葛西先生は、サイコパスなのだ。

ピッコマで配信中

https://piccoma.com/web/product/64581



■30位までのランキング詳細は「ピッコマ BEST OF 2022」特設サイトから

・マンガ部門はこちら( https://piccoma.com/web/pick/info/391?stt=comic )





「ピッコマBEST OF 2022」SMARTOON部門TOP3



■第1位■

4年連続1位で2022年も絶対王者健在!アニメ化決定、全世界累計閲覧数142億突破のヒット作

人類最弱ハンターから最強ハンターへの覚醒!!

「俺だけレベルアップな件」DUBU(REDICE STUDIO)、Chugong h-goon (D&C WEBTOON Biz)



十数年前、異次元と現世界を結ぶ通路”ゲート”というものが現れてからハンターと呼ばれる覚醒者たちが出現した。 ハンターはゲート内のダンジョンに潜むモンスターを倒し対価を得る人たちだ。しかし全てのハンターが強者とは限らない。 人類最弱兵器と呼ばれるE級ハンター「水篠 旬」 母親の病院代を稼ぐため嫌々ながらハンターを続けている。 ある日、D級ダンジョンに隠された高難易度の二重ダンジョンに遭遇した「旬」は死の直前に特別な能力を授かる。 「旬」にだけ見えるデイリークエストウィンドウ…!? 「旬」ひとりだけが知ってるレベルアップの秘密… 毎日届くクエストをクリアし、モンスターを倒せばレベルアップする…!? 果たして「旬」ひとりのレベルアップはどこまで続くのかーー!!

ピッコマで配信中

https://piccoma.com/web/product/5523



■第2位■

前世で最強の王様が赤ちゃんに転生!?

「最強の王様、二度目の人生は何をする?」TurtleMe、Fuyuki23 (Tapas Media)



私は史上最強の「王」である。数多の敵を退け、数々の功績を残した歴代最高の覇王だ。 しかし、ある朝目覚めた私は奇妙な違和感を覚える。手足が短い、視界が極端に低い、見知らぬ男女が私を「アーサー」と呼び、微笑みながら覗き込む。そう…私は無力な赤子に転生してしまったのだ!最強の王様がいたいけな赤ちゃんに転生する、痛快冒険ファンタジー!!

ピッコマで配信中

https://piccoma.com/web/product/19682



■第3位■

最強の男が乗り移った少年の爽快バトルアクション!

「ゴッド オブ ブラックフィールド」雲、SIN、武将(Toyou's Dream)



「死神」の異名を持つフランス傭兵部隊の隊長「西恭弥」。ミッション中、何者かの裏切りによりアフリカの戦場地にて死亡した…はずだった。 病院で目を覚ました恭弥が鏡を見ると、そこには軟弱な高校生の姿をした自分が映っていた。 ワケも分からぬまま登校した恭弥を待ち構えていたのは、「その体」をイジメていた不良たちだった…。最強の男が乗り移った少年の爽快バトルアクション!

ピッコマで配信中

https://piccoma.com/web/product/23019



■30位までのランキング詳細は「ピッコマ BEST OF 2022」特設サイトから

・SMARTOON部門はこちら( https://piccoma.com/web/pick/info/391?stt=st )





「ピッコマBEST OF 2022」ノベル部門TOP3



■第1位■

シリーズ累計発行部数3000万部突破!2022年アニメ映画も公開された人気作品の原作ノベル

二つのユニークスキルを武器に最強のスライム伝説が今始まる!

「転生したらスライムだった件(ノベル)」伏瀬、みっつばー (マイクロマガジン社)



何という事もない人生を送っていた三上悟は、通り魔に刺され37年の人生に幕を閉じた……はずだった。ふと気がつくと、目も見えなければ、耳も聞こえない……。そんな状況の中、自分があの“スライム”に転生してしまった事に気づく。最弱と名高いモンスターである事に不満を感じつつも、お気楽スライムライフを満喫する三上悟だったが、天災級のモンスター“暴風竜ヴェルドラ”と出会ったことで運命は大きく動き出す――。 ヴェルドラに“リムル”と名付けてもらい、スライムとして新たな異世界生活をスタートさせた矢先、ゴブリンと牙狼族との争いに巻き込まれ、いつしかモンスターたちの主として君臨することに……。 相手の能力を奪う『捕食者』と世界の理を知る『大賢者』、二つのユニークスキルを武器に最強のスライム伝説が今始まる!

ピッコマで配信中

https://piccoma.com/web/product/19689



■第2位■

本好きのための、本好きに捧ぐ、ビブリア・ファンタジー!

「本好きの下剋上」香月美夜、椎名優(TOブックス)



幼い頃から本が大好きな、ある女子大生が事故に巻き込まれ、見知らぬ世界で生まれ変わった。貧しい兵士の家に、病気がちな5歳の女の子、マインとして……。おまけに、その世界では人々の識字率も低く、書物はほとんど存在しない。いくら読みたくても高価で手に入らない。マインは決意する。ないなら、作ってしまえばいいじゃない!目指すは図書館司書。本に囲まれて生きるため、本を作ることから始めよう!

ピッコマで配信中

https://piccoma.com/web/product/11177



■第3位■

バラ色の学園生活…のはずがクラスメイトは曲者ばかりで……

「ようこそ実力至上主義の教室へ(ノベル)」衣笠彰梧、トモセシュンサク(KADOKAWA)



希望する進学、就職先にほぼ100%応えるという高度育成高等学校。毎月10万円相当のポイントが支給され髪型や私物の持ち込みも自由。だがその正体は優秀な者が好待遇を受けられる実力至上主義の学校で……!?

ピッコマで配信中

https://piccoma.com/web/product/54151



■30位までのランキング詳細は「ピッコマ BEST OF 2022」特設サイトから

・ノベル部門はこちら( https://piccoma.com/web/pick/info/391?stt=novel )





来年ヒットする作品「ピッコマNEXT BREAK 2023」は?

ピッコマで2023年度ヒット確実の、期待の2作品をご紹介させていただきます。ピッコマでは12月末よりこの2作品の新連載をスタートいたしました。それぞれ違う魅力のある2作品なので、ぜひこの機会にトレンドを先取りして読んでみてください。



◆12/26(月)配信スタート「デビューできないと死ぬ病気にかかってしまいました」

“アイドルデビュー”が題材となった異色のファンタジー作品で、ひとつの架空アイドルオーディションの物語を、美しい作画とリアリティ溢れる展開で、確かな世界観として楽しむことができます。作品人気にとどまらず、現実のアイドルさながらの熱烈なファン活動が行われ、まさに次元を超え現実の“アイドル”として熱狂的な支持を得ている作品です。



生き残りをかけたアイドルデビュー!?

「デビューできないと死ぬ病気にかかってしまいました」Jangjin /SOHEUN/DS.Back



就職浪人4年目の「リュ・ゴンウ」。 ある日、目を覚ますと「パク・ムンデ」という男に憑依して3年前に回帰していた! そして、目の前に突如現れる謎の「ステータス画面」。 しかも、画面には「デビューできなかったら死ぬ」という警告のメッセージが! ということで、人気オーディション番組「アイドル株式会社」に応募することに。 果たして彼は、無事アイドルデビューを果たし、生き延びることができるだろうか!?

「待てば¥0」で配信スタート

https://piccoma.com/web/product/120261



◆12/29(木)配信スタート「PICK ME UP~低レア★英雄の成り上がり~」

モバイルゲームの世界が舞台となった、ピッコマ2023年期待No.1のアクションファンタジーです。世界観のみの設定ではなく、ストーリー根幹に厳格な「モバイルガチャゲーム」のルールが存在することで、ゲーム好きにはたまらない白熱した物語となっております。最強プレイヤーの経験をそなえた最弱プレイヤーが、努力と知略で這い上がっていく、手に汗握るストーリーを、アニメのような臨場感溢れるハイクオリティ作画で楽しむことができます。



世界ランカーの俺が、最弱のゲームキャラに!?

「PICK ME UP ~低レア★英雄の成り上がり~」作画:WASAK BASAK 脚色:nicesun 原作:Hermod



極悪の難易度を誇るモバイルガチャゲーム<ピックミーアップ!(PICK ME UP!)> 世界ランキング5位のマスター「ロキ」こと、大神 柳はゲームのプレイ中に気を失ってしまう。 は? 俺がゲームキャラクターに? 目覚めると、レベル1、等級星1の英雄「ハン・イスラット」になってしまっていた「ロキ」。 地球に戻るためには初心者のマスターと英雄たちを率いてダンジョン100階を突破しなければならない! 「手を出す相手を間違えたな」 一度たりとも負けることは許されない、ハン・イスラットの強制キャリー記。

「待てば¥0」で配信スタート

https://piccoma.com/web/121552





●ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計3,700万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2022年12月時点の iOS/Android の合算です。





●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 Twitter:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ







企業プレスリリース詳細へ (2022/12/27-11:16)