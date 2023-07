[株式会社ヨウジヤマモト]

LIMI feu Autumn/ Winter 2023-24 collection



リミ フゥ2023-24秋冬新作コレクションを7月14日(金)より発売いたします。







2023-24秋冬コレクションのテーマ

現状を疑い、自分を再考する。今シーズンのリミ フゥは、世の中のあらゆるトラディショナルな障壁に立ち向かい、自分の最前線を切り開いていく価値観を提案。





(左)JACKET 77,000 yen SKIRT 59,400 yen LONG SLEEVE TOPS 26,400 yen

SHOES 99,000 yen(8月発売)

(右)DRESS 77,000 yen SKIRT 63,800 yen LAMB LEATHER GLOVES 48,400 yen(9月発売)

SHOES 99,000 yen(8月発売)





(左) TARTAN CHECK LONG JACKET 83,600 yen TARTAN CHECK BLOUSE 59,400 yen

DENIM JACKET 63,800 yen DENIM PANTS 52,800 yen GLOVES 19,800 yen(9月発売)

SHOES 99,000 yen(8月発売)

(右) BLOUSON 83,600 yen OVERALL 88,000 yen LONG SLEEVE TOPS 12,100 yen

SHOES 90,200 yen(8月発売)





微光沢な黒×ホワイトステッチ

服の構造を可視化するように刻まれたホワイトステッチ。微光な黒に走る白線は、凛とした雰囲気に静黙な闘志を感じさせる。



自然なほつれが生まれていくことを前提に仕立てられたジャケット。JACKET 77,000 yen





デニムパンツを切り開いたようなドレープスカート。動くたびに揺れるアシンメトリーのヘムラインとバックフレアがポイント。SKIRT 59,400 yen





ショート丈のジップアップ・ブルゾン。ワークとミリタリーの2つのテイストが混在するリブ使いや袖のユーティリティポケットがポイント。BLOUSON 83,600 yen





カジュアルなオーバーオールのアイテムが、微光沢な黒とホワイトステッチの組み合わせで品のあるスタイルに。計算されたストレートシルエットは、パンツ丈の調整でシックな趣きにもカジュアルな雰囲気にも着こなすことができる。OVERALL 88,000 yen





パンキッシュな真紅

抑制の効いたアシンメトリースタイルと、ステンシルフォントでレイアウトされたパンキッシュなメッセージワッペンが登場。



プルオーバータイプのドレス。肩から裾にかけて斜めに大きく振らした前身頃と、両脇に設けられたシャープなスリットが絶妙。カジュアルなイメージを伴うプルオーバーだが、厳選されたパターン線によってシックな1枚に仕上げられている。DRESS 77,000 yen *真紅のメッセージワッペン付 <LIMI feu’s counterattack 20XX(LIMI feuの逆襲20XX)>。





ヒップハングタイプのダブルレイヤードスカート。身体の線に沿って落ちるドレープは、2枚の巧みなレイヤードの配置によって、抑制のある躍動感を見せる。

SKIRT 63,800 yen *真紅のメッセージワッペン付<Trustworthy piece of clothing fo you(信じられる服をあなたに)>





反旗の赤

トラディショナルでありながら常にそれを越えてくる永遠の反旗モチーフ・タータンチェック。2色使いの柄はストイックな印象だが、同時にカジュアルな佇まいも持ち合わせている。



薄手のネルで仕立てられたガウンスタイルのロングジャケット。起毛加工を施すことで、スムースでソフトな肌触りとユーズド感のあるリラクシングな雰囲気を生み出している。TARTAN CHECK LONG JACKET 83,600 yen





ドロップ気味に配置されたビックポケットとショルダーがポイントのブラウス。タイトめではなく、身体にふわりとのせるようなサイズ感が新鮮。レイヤードスタイルやアクセント使いとしても万能。

TARTAN CHECK BLOUSE 59,400 yen









発売日:2023年7月14日(金)

伊勢丹新宿店/ 西武渋谷店/ 西武池袋本店/ 三越銀座店/ そごう横浜店/ 名古屋三越栄店/ JR京都伊勢丹店/ 高島屋大阪店/ 大丸梅田店/

Yohji Yamamoto 2/ WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

公式オンラインストア [THE SHOP YOHJI YAMAMOTO LIMI feu]



価格は全て税込







リミ フゥ

デザイナー 山本里美

株式会社ヨウジヤマモト入社後、ワイズアトリエでパタンナーとして従事したのち、2000年自身のブランドを始動。2002年ブランド名をLIMI feu(リミ フゥ)と改め、現在に至る。雰囲気、分量、着やすさを大切に、飾りや誇張をなくし、着る人の個性と溶け合う余白を残す。市場や流行に距離を置き。デザイナー山本里美がいま感じる意志を服のシルエットにつむぎ出す。 清く力強い直線と体を包みこむ独自のヴォリュームとドレープが共に存在する。



▼公式インスタグラム @limifeu_official

▼公式オンラインストア [THE SHOP YOHJI YAMAMOTO LIMI feu ]

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c80/

▼公式オフィシャルサイト https://www.yohjiyamamoto.co.jp/limifeu/



