[株式会社岡田商会]

リラックマのお友だち・キイロイトリが主役になった期間限定ストア。魚をつかまえたり、ダイビングを楽しんだり、イルカと戯れたり、チンアナゴやメンダコに扮したキイロイトリの限定イラストがはんこになりました。





インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)は、11月25日~12月8日まで東京駅一番街・東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にオープンしている期間限定ストア「キイロイトリ アクアリウム」にて、リラックマのお友だち・キイトイトリのイベント限定イラストのはんこの販売を開始いたしました。



「リラックマ ごゆるりはんこ」は、リラックマやその仲間たちのかわいらしいイラストに好きな名前を入れてつくる、リラックマ好きにはたまらないオーダーメイドのはんこ。2020年4月の発売スタートからこれまで累計3000本を超えるご注文をいただいた人気商品です。





イベントの主役は、リラックマのお友だち・キイロイトリ。今回のテーマである「アクアリウム(水族館)」にあわせたイベント限定イラストを使用したはんこはこちらの5種類となります。お魚をつかまえたり、ダイビングを楽しんだり、イルカと戯れたり、コアな人気のあるチンアナゴやメンダコに扮したキイロイトリも。すべて「キイロイトリ アクアリウム」でしか手に入らないイラストのはんこです。







フォントはこちらの3種類。かわいらしいキイロイトリのイラストと相性のよい、オーソドックスな読みやすいフォントからキュートで親しみやすいフォントまでご用意しました。





「リラックマ ごゆるりはんこ」は、宅配便の受け取りやサインがわりはもちろん、お子さまへのごほうびスタンプやちょっとしたお仕事にも使えるセルフインクタイプと、全国ほとんどの金融機関で登録できる木彫りタイプの2種類。はんこを収納する専用の筒型ケースも「キイロイトリ アクアリウム」イベント限定デザインに。お部屋や仕事のデスクに置いておけば、癒されること間違いありません。







苗字や名前はもちろん、旧字体、ペンネームやハンドルネームのほか、「OK」「見ました」「ありがとう」といったメッセージを入れることも(漢字3文字・ひらがなカタカナ5文字・アルファベット6文字まで)。





用があるときはもちろん、キイロイトリ好きなら用がなくてもつい連打したくなる「キイロイトリ アクアリウム」限定イラストのはんこ。



私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、押すたびに笑顔になったりコミュニケーションが生まれるハンコを作ってまいりたいと考えています。



※「キイロイトリ アクアリウム」では、イベント限定イラストを彫刻したキイロイトリの名入れグラスも発売いたします。(グラスは完全数量限定品となります)





<店舗概要>

期間:2022年11月25日(金)~12月8日(木)

催事名称:「キイロイトリ アクアリウム」

場所:〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅一番街 地下1階

東京キャラクターストリート いちばんプラザ

営業時間:10:00~20:30 ※営業時間は変更になる可能性がございます。

(最終日は18:00まで) 最新の営業時間については東京駅一番街のHPでご確認ください。



リラックマごゆるりはんこ(今回のイラストはイベント限定デザインとなります)

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/rilakkuma/(楽天店)

https://shopping.geocities.jp/hankos/rilakkuma/index.html(ヤフー店)

https://san-x.shop-pro.jp/(本店サイト)



<著作権情報>

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-13:46)