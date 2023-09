[株式会社レッグス]

テーマは、“FUNNYな表情のプーさん”と“プーさんが大好きなHUNNY”



「くまのプーさん」FUNNY & HUNNY OH MY CAFEを、2023 年 9月23日(土・祝)より東京にて、11月9日(木)より大阪にて、順次、期間限定でオープンします。“FUNNYな表情のプーさん”と“プーさんが大好きなHUNNY(はちみつ)”をテーマにしたスペシャルカフェで、身体にやさしいヘルシーなメニューを味わいながらワクワク楽しい時間をお過ごしください!





株式会社レッグス(東京都港区、代表取締役社長:山下聡)は、「くまのプーさん」FUNNY & HUNNY OH MY CAFEを、2023 年 9月23日(土・祝)より東京にて、11月9日(木)より大阪にて、順次、期間限定でオープンいたします。



■「くまのプーさん」FUNNY & HUNNY OH MY CAFE:http://hunny2023.ohmycafe.jp





このたび、大人から子供まで愛され続けているディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」スペシャルカフェの開催が決定しました。



“FUNNYな表情のプーさん”と“プーさんが大好きなHUNNY(はちみつ)”をテーマにした店内は、いろんな表情の「くまのプーさん」がいっぱいの、遊び心溢れるワクワク楽しい世界観が体験できるスペシャルな空間となっています。



メニューは、プーさんのFUNNYなフェイスをイメージした野菜いっぱいのタコライスや黄色いマッシュポテトをプーさんの顔型になるよう整えたインパクト大のピザトースト、はちみつを探すプーさんをイメージしたサラダやはちみつソースのハンバーガー、はちみつを前に喜ぶプーさんをイメージしたフローズンヨーグルトなど様々な工夫を盛り込んだメニューをご用意いたしました。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。



また、オリジナルアートを使用したプーさんの表情が楽しいランダムグッズや巾着、ミニエコバッグやタオル、ダイカットクッションなどのファッション・インテリア雑貨、ぬいぐるみキーホルダーなどのカフェオリジナルグッズやスーベニア、特典なども登場します。



深まる秋を感じる季節、「くまのプーさん」の世界観満載のカフェで、ゆっくりお食事を楽しみながら、特別な癒しの時間をお過ごしください。





「くまのプーさん」

プーさんは100エーカーの森に住んでいるくまのぬいぐるみ。

食いしんぼうでいつもお腹がグーグー鳴っています。

クリストファー・ロビンや森の仲間、ピグレットやティガー、ラビットたちと大好きなはちみつを手に入れるため旅に出たり、ランピーやモモンガを探しに行ったり、いつも楽しい冒険をしています。

https://www.disney.co.jp/fc/pooh.html



■ディズニー公式サイト:https://www.disney.co.jp/





<開催概要>

◇場所・期間

■東京:OH MY CAFE TOKYO/2023年9月23日(土・祝)~11月12日(日)

東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿3階



■大阪・心斎橋:kawara CAFE&DINING 心斎橋店/2023年11月9日(木)~12月10日(日)

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9F



※開催期間は変更になる可能性がございます。



■「くまのプーさん」OH MY CAFE公式サイト:http://hunny2023.ohmycafe.jp

■OH MY CAFE X(Twitter):https://twitter.com/ohmycafe_info (@ohmycafe_info)

■OH MY CAFE Instagram:https://www.instagram.com/ohmycafe_official/ (@ohmycafe_official)

■OH MY CAFE公式サイト:https://ohmycafe.jp



※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施いたします。

2023年9月23日(土)15:00~2024年1月31日(水)23:59

■OH MY CAFE STORE:https://store.ohmycafe.jp





特典





■事前予約者限定 カフェ利用特典:事前予約(700円(税込770円)/1名)をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「タオルコースター(全4種)」をランダムで1枚プレゼント。

※柄はお選びいただけません。



メニュー





【メニューに関して】

■塩分や糖分を抑えたヘルシーなメニューで、ディズニーの栄養ガイドラインに準拠しています。すべてのゲストに健康的で楽しい食事体験を提供します。すべてのメニューはディズニーの栄養ガイドラインに準拠し、減塩、減糖のレシピで開発されています。



下記URLより詳細をご確認ください。

https://www.disney.co.jp/healthyliving/check.html/



(ディズニー・チェック)

「ディズニー・チェック」ラベルの付いた食品・飲料は、

ディズニーの栄養成分表示ガイドラインに適合しています。



【フード】

●ハッピー?ソイミートタコライス 1,900円(税込2,090円)

なんともいえない表情のプーさんが可愛いタコライス。タコミートソースには大豆ミートを使用しています。

※ソースにはチキンエキスを使用しています。



●友だち♪ピザ風トースト 2,173円(税込2,390円)

プーさんの顔はマッシュポテトで表現!ミルクスープにはプーさんの友達ピグレットが♪



●ツナ&ベジタブルガレット 1,900円(税込2,090円)

オリジナルのペーパーが可愛いガレット。ハニーポットにはヨーグルト入り。



●かくれんぼ?フルーツサラダプレート 2,173円(税込2,390円)

プーさんのおしりをイメージしたパンが可愛いサラダプレート。ハニーポットにはヨーグルト入り。



●ポテト&ソイミートのハンバーガ 2,264円(税込2,490円)

満足そうなプーさんが可愛いポテトクリームと大豆ミートのハンバーガー。



●フローズンヨーグルトinハニーポット 1,536円(税込1,690円)

キラキラおめめのプーさんがハニーポットを見つめてる?ポットにははちみつ風ゼリーの載ったフローズンヨーグルトが入っています。

※東京会場のみでのご提供になります



【ドリンク】

●オレンジ風味のヨーグルトスムージー 1,355円(税込1,490円)

オリジナルグラスに入ったオレンジ風味のヨーグルトスムージー。



●ホットティー 627円(税込690円)

プーさんの大好物♪はちみつの入ったホットティー。



●アップルジュース 1,082円(税込1,190円)

果汁100%のアップルジュース。ストロータグのデザインは衣装違いのプーさん3種ランダムです♪



●オレンジジュース 1,082円(税込1,190円)

果汁100%のオレンジジュース。ストロータグのデザインは衣装違いのプーさん3種ランダムです♪



●グレープジュース 1,082円(税込1,190円)

果汁100%のグレープジュース。ストロータグのデザインは衣装違いのプーさん3種ランダムです♪





スーベニア





●ビッグマグカップ 2,500円(税込2,750円)

下記対象メニューを注文した方限定でご購入いただける大容量のビッグマグカップです。

・ホットティー

※1メニューに付き1点ご購入いただけます。



●ティースプーン(全4種) 900円(税込990円)

<FOOD>メニューを注文した方限定でご購入いただけるティースプーンです。

※絵柄はお選びいただけます。

※1メニューに付き1点ご購入いただけます。



●アクリルスタンドコースター(ランダム4種) 900円(税込990円)

下記対象メニューを注文した方限定でご購入いただけるアクリルスタンドコースターです。

・オレンジ風味のヨーグルトスムージー

・アップルジュース

・オレンジジュース

・グレープジュース

※絵柄はお選びいただけません。

※1メニューに付き1点ご購入いただけます。



カフェオリジナルグッズ





●アクリルキーホルダー(ランダム6種) 680円(税込748円)

●アクリルマグネット(ランダム6種) 650円(税込715円)

●ステッカー(ランダム8種) 550円(税込605円)



●巾着(FUNNY FACE) 1,200円(税込1,320円)

●巾着(COSTUME) 1,200円(税込1,320円)



●ぬいぐるみキーホルダーA 1,200円(税込1,320円) ※10月21日発売予定

●ぬいぐるみキーホルダーB 1,200円(税込1,320円) ※10月21日発売予定

●ぬいぐるみキーホルダーC 1,200円(税込1,320円) ※10月21日発売予定



●ミニエコバッグ 2,300円(税込2,530円)

●タオル(FUNNY FACE) 1,300円(税込1,430円)

●タオル(COSTUME) 1,300円(税込1,430円)



●ダイカットクッション(FUNNY FACE) 2,800円(税込3,080円)

●ダイカットクッション(COSTUME) 2,800円(税込3,080円)





【コピーライト表記】

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/08-14:16)