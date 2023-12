[株式会社Fanplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、アーティストとファンの共創をコンセプトにしたクラウドファンディングサービス「Fanpla Action」にて、ホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループ「WATWING」が2024年2月に開催する初の日本武道館公演を盛り上げるべく、ファンと手を取り合うプロジェクトを2023年12月18日(月)12:00より開始したことをお知らせいたします。



2022年11月には、初のZepp TOUR「WATWING TOUR 2022」と連動した形で、第1回目のFanpla Actionを実施。その結果、多くのファンの皆さまにご賛同いただき、まさに「アーティストとファンの共創」というコンセプトに相応しい形で、共に最高の景色と思い出を作り上げたWATWING。



今回、2023年11月からスタートした『WATWING Let’s get on the beat Tour』全9公演を締め括る "Special Edition"として、2024年2月8日(木)に開催される日本武道館公演においても、WATWINGの「初」を再びファンの皆さまと忘れられない1日にできればという想いで、第2回目のFanpla Action実施が決定いたしました。



本Actionのテーマは、「Windyからメンバーに愛と感謝を!忘れられない最高のLIVEにしよう!」。(Windyはファンの呼称)

ライブ演出や会場装飾がメインとなっていた前回とは異なり、今回はファンのアクションで、日本武道館公演ならではの一風変わったプレゼントとして「マッサージルーム」と「楽屋のれん」をメンバーに贈ることができる企画となっています。

また、アクションにご参加いただいた皆さまには、この企画でしか手に入らない特別なオリジナルグッズだけでなく、公演当日のリハーサル見学や、終演後のメンバーとの写真撮影等、会場でしか味わえない「特別な体験」をリターン品としてお返しいたします。



本Actionに参加できるプランは全部で5種類。

プランによってリターン品が異なる仕様となっておりますが、どのプランを選択してもメンバーへのプレゼントを贈ることができますので、ぜひ今回の“共創プロジェクト”にご参加いただき、メンバーに「愛と感謝」を届けつつ、共に忘れられない日本武道館公演を作り上げてください。



【アクション概要】

祝!初武道館公演開催記念

Windyからメンバーに愛と感謝を!忘れられない最高のLIVEにしよう!



●参加受付期間

2023年12月18日(月)12:00 ~ 2024年1月9日(火)23:59まで



●URL

https://action.fanpla.jp/watwing_budokan_2024



●プラン一覧

・Support WATWINGプラン:2,000円(税込)

・Thanks WATWINGプラン:6,000円(税込)

・Memorial WATWINGプラン:13,000円(税込)

・Premium WATWINGプラン:30,000円(税込)※参加人数限定(200名)

・ALL IN WATWING プラン:50,000円(税込)※参加人数限定(30名)/ ファンクラブ会員限定販売



●リターン一覧(プランによりリターン内容は異なります)

・ウェルカム・サンキューメッセージ

・バックステージムービー

・SNS風アクリルキーホルダー

・オリジナルTシャツ

・バックステージムービーへのクレジット掲載

・フォンタブ

・メモリアルフォトブック

・祝杯グラスセット

・メモリアルフォトフレーム

・楽屋のれんへのニックネーム記載

・メンバー直筆サイン入り A3額装入り写真

・リハーサル見学

・終演後の写真撮影会





【「WATWING Letʼs get on the beat Tour Special Edition in 武道館」 開催概要】

日程:2024年2月8日(木) 開場17:00/開演18:30

会場:日本武道館



●特設サイト

https://watwing.com/feature/1stAlbumTour_SpecialEdition

※スマートフォン専用



●WATWING OFFICIAL FANCLUB 「W HOME」

https://watwing.com/feature/entry

※スマートフォン専用の会員サービスです。





【Fanpla Actionについて】



Fanpla Actionは、アーティストとファンの双方が期待するエンターテインメントを実現するために、一丸となってアクションする場です。従来のクラウドファンディングの「支援」という枠にとらわれず、アーティストとファンがアイデアを「共創」し、ファンサービスとして実現していきます。



●サービスURL

https://action.fanpla.jp/



●対応方式

・All in 方式

・All-or-Nothing方式



●対応機能

・ユーザーチャージ機能

・リターン品としてのデジタルコンテンツ提供機能(写真、映像、音源、ライブストリーミングなど)

・ファンクラブ会員限定プラン機能

・目標金額及び総額の非表示機能(目標参加人数に置き換えた表示が可能)

・運営サポート機能(問い合わせ対応、発送対応など)



●対応決済

・クレジットカード決済

・コンビニ決済



【WATWINGプロフィール】



WATWING(ワトウィン)は、ホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループを作るべく開催された「Star Boys Audition」を勝ち抜いた高橋颯、鈴木曉、桑山隆太、古幡亮、八村倫太郎、福澤希空の6人によって2019年6月に結成された。グループ名は、「WAT=WHAT(何)のスラング」と「WING=翼」から成り、「誰に何を言われようと、自分達の想いを貫いて 羽ばたいて行きたい」という想いが込められている。



●WATWINGオフィシャルウェブサイト

https://watwing-info.com/







■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/







【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp



※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。



