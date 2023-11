[カンロ株式会社]

~「グミッツェル」や「mofuwa」など人気商品がたっぷり入った贅沢な詰め合わせ~



カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下 カンロ)は、「KanroPOCKeT」オンラインショップにて、お歳暮やクリスマスにぴったりのギフトBOXセット2品を2023年11月6日(月)より数量限定で予約販売します。







「ヒトツブカンロ ギフトセット」特集ページ https://kanro.jp/blogs/season/hitotubupremiumgift



《いつもとは違うお歳暮に!「グミッツェル」「mofuwa」など家族で楽しめる商品がセットに》

「ヒトツブカンロ」は、カンロ創業100周年を記念し2012年にオープンしたキャンディショップです。飴をあげる楽しさともらう楽しさを作り出したいという気持ちから「ヒトからヒトへ つながるヒトツブ」をコンセプトに、2022年で10周年を迎えました。



今回、「KanroPOCKeT」オンラインショップでは、子どもから大人までみんなで楽しめるヒトツブカンロの商品を詰め込んだ特別なギフトセット2商品を各100個限定で予約販売します。



今回販売する「ヒトツブカンロ ときめきのおくりもの ユキ」と「ヒトツブカンロ 冬のおくりものセット スペシャル」は、「ヒトツブカンロ」の人気NO.1商品「グミッツェル」や、普段は直営店でしか買えない“もふふわ”食感のマシュマロ「mofuwa」を含む詰め合わせを、高級感のある限定ギフトBOXでお届けします。



飴やグミの手軽さと特別感を両立したヒトツブカンロだからこそ生まれた高級感のある特別なギフトBOXです。いつもとは違う贈り物として、ご友人からご家族・ご親戚、また日頃の御礼からお歳暮、クリスマスなど様々なシーンのギフトにおすすめの商品です。



こちらの商品は、送料特別サービス対象につき、通常送料800円(税込)をお客様負担なしでお届けいたします。 ※沖縄は送料1,300円(税込)をお客様負担なし



■「ヒトツブカンロ ときめきのおくりもの ユキ」

ヒトツブカンロの大人気商品、外側はパリッと、中はしっとり次世代食感グミ「グミッツェル」と、店舗限定商品、“もふふわ”食感マシュマロ「mofuwa」をたっぷり詰め合わせたセットです。子どもから大人まで誰でも思わず笑顔がこぼれる、2つの特別な「食感」のときめきがたっぷり詰まっています。





予約開始 :2023年11月6日(月)12:00~

※予定数量(100個予定)に達し次第、販売終了となります。

発送時期 :2023年12月上旬より順次発送予定

価格 :10,000円(税込)

予約ページ:https://kanro.jp/products/4901351068151



<セット内容/7点>

1. グミッツェルBOX30個セット・・・1箱

2. グミッツェルプチの雪遊び・・・2箱

3. mofuwaBOX6個セット・・・2箱

4. mofuwaプチ・・・1箱

5. mofuwaプチクリスマス・・・1箱



■「ヒトツブカンロ 冬のおくりものセット スペシャル」

「グミッツェル」「mofuwa」をはじめ、甘ずっぱくてジューシーな「ピュレグミ」にチョコレートをひとつひとつ丁寧にコーティングした「ピュレショコラティエ」、清見みかん搾汁時に残る繊維質「清見パルプ」を使用した環境にも味わいもやさしいグミ「リミカングミ」など、ヒトツブカンロならではの至福のひと粒達が勢ぞろいになったセットです。ひと粒ひと粒ワクワクしながら口にほおばる幸せ。そんな「新体験」の感動がたっぷり詰まっています。



予約開始 :2023年11月6日(月)12:00~

※予定数量(100個予定)に達し次第、販売終了となります。

発送時期 :2023年12月上旬より順次発送予定

価格 :8,000円(税込)

予約ページ:https://kanro.jp/products/4901351068168



<セット内容/11点>

1. グミッツェルBOX6個セット・・・1箱

2. グミッツェルプチの雪遊び・・・1箱

3. mofuwaBOX6個セット・・・1箱

4. ジュレ in ピュレショコラティエ みかん&ビター・・・1箱

5. ヒトツブカンロのあめちゃん袋カンロ飴・・・1袋

6. リ ミカングミ・・・1個

7. SawayakaDaysラムネミックス・・・1個

8. アリガトウの小さな缶 ハニー&レモン・・・1個

9. 縁起缶キャンディ 招きねこ・・・1個

10. 地球をあるくウエットティッシュ ヒカリ・・・1個

11. ヒトツブカンロのスクエアトート ピンク・・・1個



《公式ASMR動画が12万回再生を突破!今、大人気のパリパリ音の次世代食感グミ「グミッツェル」》

「ヒトツブカンロ」の人気NO.1商品である「グミッツェル」は、5年間にもおよぶ試作を繰り返して開発した、外側はパリッと、中はしっとりの焼き菓子のプレッツェル型をイメージした次世代食感グミです。2012年の発売以来、累計1,600万枚以上を販売し、JR東京駅「グランスタ東京」の東京駅限定 定番手土産 スイーツランキングで上位にランクインしている商品です。 「グミッツェル」のパリパリしっとりとした独特な食感は、ASMRの世界でも注目され、YouTubeを中心に、さまざまな方がグミッツェルの咀嚼音を撮った動画をアップしています。カンロが公開したグミッツェルの“公式咀嚼音”は、再生回数12万回を突破しています。(※2023年10月31日時点)



【ヒトツブカンロ 】 ASMR ・グミッツェル公式咀嚼音

https://www.youtube.com/watch?v=uXu8nme1x8E



【ヒトツブカンロ ショップ情報】

<ヒトツブカンロ グランスタ東京店>

営業時間 :月~土 8:00~22:00

日・祝日(単日の祝日含む)8:00~21:00

※祝前日は8:00~22:00

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR 東京駅構内 B1

グランスタ東京(改札内)

TEL :03-5220-5288



<KanroPOCKeT オンラインショップ>

https://kanro.jp/pages/hitotubu



【ヒトツブカンロとは?】

「ヒトツブカンロ」はカンロ飴やピュレグミでおなじみのカンロ株式会社が創業100周年を迎える2012 年にJR東京駅でオープンしたキャンディショップです。コンセプトは「ヒトからヒトへ つながるヒトツブ」。キャンディをあげる楽しさともらう楽しさを作り出し、小さなヒトツブがヒトからヒトへとつながっていくお店を目指しています。

商品開発コンセプトは、雑貨のように気軽に、そして誰かに思わず贈りたくなるキャンディ。ショップ名の「ヒトツブカンロ」には、「ひと粒のキャンディはさりげないけれど、そのひと粒が持つ暮らしに潤いを与えてくれる力を、再認識してもらいたい」という想いを込めました。お店には、新しい美味しさのグミッツェルやピュレショコラティエ、カラフルなパッケージが勢揃いし、10年前のオープン時から話題に。グミッツェル、ピュレショコラティエ、フルーティアロマのど飴、どれもヒトツブカンロ誕生時からの人気商品です。

2022年9月より、環境を考えたサステナブルなラインとして、「ヒトツブカンロearth」を新たに展開しています。





<カンロ展開ブランド>





■「カンロ」会社概要

社名 :カンロ株式会社

代表 :代表取締役社長 村田 哲也

所在地 :東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティビル37階

創業 :1912年(大正元年)11月10日

事業内容:菓子、食品の製造および販売

上場市場:東証スタンダード市場(証券コード2216)

URL :コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/



当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※1「金のミルク」、大人向けグミの先駆けでありグミの売上トップブランド※2である「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

昨今は、中期経営計画2024で目指す姿として掲げる「人と社会の持続可能な未来に貢献する パーパスドリブン企業」の実現を目指し、戦略の中核に据えている「人財」への取り組みも強化しています。2023年3月には健康経営への取り組みが評価され、経済産業省が推奨する「健康経営優良法人2023」に認定されました。

※1株式会社インテージSRI+ ミルクフレーバーキャンディ市場 2022年4月~2023年3月累計販売金額ブランドランキング

※2株式会社インテージSRI+ グミ市場2022年1~12月累計販売金額ブランドランキング



■パーパス 「Sweeten the Future ~心がひとつぶ、大きくなる。~」







カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ~心がひとつぶ、大きくなる。~」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。



