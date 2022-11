[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

開催期間:2022年11月26日(土)~2022年12月25日(日)



聖夜をイメージして描き下ろされたサンリオキャラクターを使用した当社限定展開となるクレーンゲーム用景品と、オリジナルグッズがもらえるプライズキャンペーン、レアグッズが当たるリツイートキャンペーンの開催等 様々な施策を予定しています。







株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:上野 聖)は、GiGOグループのにおきまして2022年11月26日(土)より、株式会社サンリオ(東京都品川区 代表取締役社長辻朋邦)のキャラクターらとコラボレーションしたキャンペーンを以下内容で開催いたします。



【キャンぺーン概要】



キャンペーン名

GiGOグループのお店限定 Cinnamoroll ホーリーナイトエンジェルキャンペーン

期間

2022年11月26日(土)~2022年12月25日(日)

実施対象店舗

全国のGiGOグループのお店

GiGO ONLINE CRANE

キャンペーン内容

・当社店舗限定商品がクレーンゲーム用景品として登場いたします。

・対象景品を展開するクレーンゲームで500円ご利用毎にオリジナルグッズがランダムで一つもらえます。

・本キャンペーン開催を記念してレアグッズがもらえるリツイートキャンペーンを行います。

・本キャンペーンをシナモロールが分かりやすく教えてくれる動画が配信されます。





【クレーンゲーム用限定景品】



2022年11月26日(土)展開開始

キャンペーンに合わせて、当社店舗でしか手に入らないクレーンゲーム用景品が登場いたします。



▼シナモロール ホーリーナイトエンジェルフード付きブランケット(全2種)









▼シナモロール ホーリーナイトエンジェルBIGぬいぐるみ(全2種)







▼シナモロール ホーリーナイトエンジェル耳付きクッション(全2種)







▼サンリオキャラクターズ ホーリーナイトエンジェルマスコット(全4種)









▼サンリオキャラクターズ ホーリーナイトエンジェルフェイスポーチ付きエコバッグ(全5種)







▼サンリオキャラクターズ ホーリーナイトエンジェルステンドグラスアクリルジオラマ(全5種)







▼サンリオキャラクターズ ホーリーナイトエンジェルジオラマティシュケースカバー(全2種)





※数に限りがございます。なくなり次第、終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。景品の入荷時期、在庫状況については店舗に直接お問い合わせください。



【プライズキャンペーン】







対象のクレーンゲームへ500円ご利用毎に、オリジナルA4サイズクリアファイルをランダムで1枚プレゼントいたします。(全5種)

実施期間

2022年11月26日(土)~2022年12月25日(日)

プライズキャンペーンに関する注意事項







【GiGO ONLINE CRANE】



GiGO ONLINE CRANEでもキャンペーンにご参加いただけます。

詳しくは下記のGiGO ONLINE CRANE公式HPよりご確認ください。

公式HP:https://gigo-cranegame.com/ja





プライズキャンペーンに関する注意事項



・数に限りがございます。なくなり次第、終了となります。

・クリアファイルの絵柄はお選びいただけません。

・画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

・キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

・キャンペーンにご参加いただいたグッズの発送は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。





【キャンペーン紹介動画の放映】



放映期間:2022年11月10日(木)~

YouTube 『GiGOのお店・セガのお店公式チャンネル』

⇒ https://www.youtube.com/channel/UCGWNhdp23Cvo07KFglBj3KQ

シナモロールがキャンペーンをかわいく紹介してくれる動画を配信します。

キャンペーン開催期間中はGiGOグループのお店でも放映されます。





【開催記念リツイートキャンペーン】



キャンペーン開催を記念したフォロー&リツイートキャンペーンを実施いたします。

Twitterアカウント(https://twitter.com/GENDA_GiGO)をフォローの上で、該当のツイートをリツイートされたお客さまの中から抽選で3名様に描き下ろしイラストを使用した「キャンバスアートボード」をプレゼントいたします。





≪リツイートキャンペーンに関する注意事項≫

キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

キャンペーンにご参加いただいたグッズの発送は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

リツイートキャンペーン 応募規約:https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html





著作権表記



(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L635002

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.





キャンペーンサイト



https://tempo.gendagigo.jp/sanrio-winter/2022.html



