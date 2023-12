[株式会社Fanplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSで誕生したグループ ME:I(ミーアイ)のOFFICIAL SITEならびにOFFICIAL FANCLUBを2023年12月16日(土)にオープンいたしました。



「ME:I OFFICIAL FANCLUB」は、コンサートの最速チケット先行や、ムービー、フォト、ラジオなど、ここだけのスペシャルコンテンツが満載です。



▼「ME:I OFFICIAL SITE / OFFICIAL FANCLUB」

U R L:https://thegirls.produce101.jp/

※対応デバイス:PC/スマートフォン

※対応言語:日本語/英語/中文(繁体字)/中文(簡体字)/韓国語/タイ語/インドネシア語/マレー語



▼会費

【月会費まとめて払いコース】6.600円(税込)

【月会費コース】550円(税込)



▼お支払方法

【月会費まとめて払いコース】

・クレジットカード決済

・d払い

・コンビニ決済 ※別途決済手数料が発生します

・Paypal(海外のみ) ※別途決済手数料が発生します



【月会費コース】

・クレジットカード決済

・d払い(ドコモ払い) ※docomo Android、iPhoneのみ

・auかんたん決済 ※au Android,iPhoneのみ

・ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い ※SoftBank Android、iPhoneのみ

※なお、パケット通信料につきましてはお客様負担となります。



▼対応OS

・iOSの場合:iOS13.0以上

・Androidの場合:7.0以上



▼対応ブラウザ

・iOSの場合:Safariの最新版

・Mac OS Xの場合:SafariまたはChromeの最新版

・Androidの場合:Chromeの最新版

・Windowsの場合:Microsoft Edge、Chromeの最新版



JavaScript

本サイトはJavaScriptを使用しています。お使いのブラウザでJavaScriptの設定が無効になっていますと動作いたしませんので、有効にしてください。



Cookie

本サイトはCookieを使用しています。お使いのブラウザでCookieの設定が無効になっていますと動作いたしませんので、有効にしてください。



▼「ME:I OFFICIAL FANCLUB」コンテンツ一覧

○BLOG

ME:Iメンバーやスタッフの日常をお届けしていきます!



○PHOTO

ビハインドショットなどファンクラブでしか見られない写真を公開していきます!



○MOVIE

ファンクラブの皆様向けのメッセージや、ファンクラブ限定の動画企画をお届けします!



○WALLPAPER

ファンクラブでしかDLできない限定壁紙をゲットできます!

ME:Iと一緒の毎日をお過ごしください。



○WEB RADIO

メンバーの近況やライブの裏話など、ファンクラブだからこそお話できることをお話しします!



○Q&A

会員の皆様からいただいた質問に答えていきます!



○MESSAGE

メンバーの様々な直筆メッセージを公開していきます!



○DIGITAL MEMBER'S CARD

会員番号の発番およびデジタル会員証(会員番号入り)を発行!

(会員番号は月額費まとめて払いコース限定)



■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/







【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp



