[Sansan株式会社]

~橋下 徹氏らが地方企業の事業成長を後押しするヒントをお届け~



Sansan株式会社が提供する「Eight」は、次世代のDXリーダー育成とネットワーク構築を目的とした参加型イベント「DX CAMP 2023 夏 for 地方企業リーダー ~地方企業だからこそ加速できる。事例で学ぶ 事業成長へのヒント~」を開催します。本イベントは、DXを推進する地方企業の役職者を対象に、2023年8月22日(火)にオンラインで実施します。弁護士・元大阪府知事の橋下 徹氏や日本郵政の取締役兼代表執行役社長の増田 寛也氏らが地方企業の事業成長を後押しするためのノウハウをお届けします。







■「DX CAMP 2023 夏 for 地方企業リーダー」について

総務省の「情報通信白書」によると(※1)日本企業の約7割はDXの課題として「人材不足」をあげています。特に地方では人口減少と高齢化が顕著であり、地方企業がDXを推し進めるためには、人材の確保や育成が重要であることが明らかになっています。



Eightは、企業のDX推進のためには「本質的なDX」への理解を深めるとともに、考え方やリアルな体験・事例をインプットしていくことが重要と考え、次世代のDXリーダー育成や、DXリーダーたちのネットワーク構築を目的にした参加型イベントDX 「DX CAMP」を2021年から定期開催しています。大企業や地方企業を対象にこれまで累計6000名以上のDXを推進するビジネスパーソンが参加し、多くの参加者から好評を得ています。



今回の「DX CAMP 2023 夏 for 地方企業リーダー ~地方企業だからこそ加速できる。事例で学ぶ 事業成長へのヒント~」では、地方企業だからこそ加速できる事業成長のヒントをDX推進企業の事例を交えてお届けします。



基調講演には、弁護士・元大阪府知事の橋下 徹氏が登壇し「眠るポテンシャルを活かすために地方企業に必要なこととは?」をテーマに、人口減少が避けられないこれからの日本で地方都市の企業が継続的に成功するために必要なポイントをお話します。



またイベント後半では日本郵政 取締役兼代表執行役社長の増田 寛也氏が「デジタルを活用した地方の社会 課題の解決」について語ります。



カイロスマーケティング株式会社 代表取締役の佐宗 大介氏と三光製作株式会社 代表取締役社長の山岸 洋 一氏の対談では、「地方“まちこうば”の営業DXの取り組みの軌跡」をテーマに、営業DXの成功事例を交えながら、営業 DXのアプローチや考え方、新規顧客開拓のマーケティングなど現場の課題解決につながる実践的な取り組みを紹介します。



さらに、インタラクティブなコミュニケーションの機会として、登壇者とのオンライン名刺交換が可能なことに加え(※2)、一部のセッションでは、登壇者へ直接質問をお送りいただけます。



Eightは、今後も「DX CAMP」の開催を通じて、次世代のDXリーダーの育成や、ネットワーク構築をサポー トしていきます。



■開催概要

イベント名称:DX CAMP 2023 夏 for 地方企業リーダー

~地方企業だからこそ加速できる。事例で学ぶ 事業成長へのヒント~

開催日時:2023年8月22日(火)10:00-15:00 予定

開催形式:オンライン配信

参加対象:1都3県以外の企業の部長職以上の役職者

参加定員:500名

参加費用:無料

参加方法:特設サイトよりお申し込み

特設サイト:https://eight-event.8card.net/dxcamp/202308/



登壇者:12名が登壇予定。主な登壇者は以下の通り(一部抜粋・順不同) そのほかの登壇者や各セッションの詳細につきましては、特設サイトをご覧ください(※3)。



・ 弁護士・元大阪府知事 橋下 徹氏

・ 日本郵政 取締役兼代表執行役社長 増田 寛也氏

・ カイロスマーケティング株式会社 代表取締役社 佐宗 大介氏

・ 三光製作株式会社 代表取締役社長 山岸 洋一氏



※1:総務省「情報通信白書 令和4年版」(2022年7月) https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/pdf/01honpen.pdf

※2:一部講師はオンライン名刺交換の対象外です。

※3:2023年7月6日時点の情報です。今後変更になる可能性があります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-15:16)