株式会社コーセー(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林 一俊)は、当社独自の技術力を結集した高効能特化型ブランド『ONE BY KOSE』より、日本で初めて、「肌の水分保持能改善」と「シワ改善」の両効能が認められた有効成分「ライスパワー(R) No.11+(プラス)」を配合し、乾燥悩みもシワ悩みも同時に解決する薬用高保水密封バーム「セラム シールド」【医薬部外品】(1品目1品種、ノープリントプライス) と「セラム シールド」のお試しサイズや既存商品のキットなどの限定品(3品目3品種、ノープリントプライス)を、全国の『ONE BY KOSE』取り扱い店にて2023年8月21日より発売します。グローバル展開としては、11の国と地域(中国、台湾、香港、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、カンボジア)で順次販売を開始する予定です。

(※1)勇心酒造株式会社調べ、2022年12月調査、「肌の水分保持能改善」と「シワ改善」の両効能が認められた有効成分として





スキンケアにおいて、乾燥は主な肌悩みの一つです。当社の調べ(※2)によると、全体の85%(※3)もの方が「年齢とともに、乾燥する実感がある」、「ケアをしても、うるおわなくなる実感がある」と回答。さらに、乾燥悩みを持つ対象者のうち88%(※3)の方が「シワにも悩んでいる」と答えています。年齢を重ねることで、乾燥だけでなく、シワといった肌悩みが複合的に顕在化していると言えます。

(※2)調査対象:35歳~58歳の女性 (※3)そう思う・ややそう思うと答えた割合



この度発売する「セラム シールド」は、乾燥悩みもシワ悩みも同時に解決する、薬用高保水密封バームです。日本で初めて「肌の水分保持能改善」と「シワ改善」の両方の効能が認められた有効成分「ライスパワー(R) No.11+(プラス)」を配合。肌が水分を保つ力(水分保持能)を高めるだけでなく、年齢を感じさせるシワを改善します。

また、高い密封力を持つバーム剤型を採用。通常、バーム剤型はべたつきや伸び広げるときの重たさを感じやすいですが、独自の技術で“美容水”(美容成分を含む水系のカプセル)を高配合することで、肌に伸ばすとうるおいがあふれ出るような新感覚のみずみずしい使用感を実現。「心地よい使用感」と「肌内のうるおいを逃さない高い密封力」を両立しました。べたつきの少ない使い心地で、乳液やクリームの代わりとしても使用できますし、急いで済ませたいときは1品だけでもお使いいただけます。

同時に発売する「ONE BY KOSE セラム ヴェール レギュラーサイズ 限定キット」・「ONE BY KOSE セラム ヴェール ラージサイズ 限定キット」は、薬用導入美容液「セラム ヴェール(※4)」本品に、「セラム シールド」のミニサイズを添付した限定品です。「セラム ヴェール」と合わせて使用することで、高保水膜でうるおいを密封し、うるおいが絶えまなく続くみずみずしい肌へと導きます。また、「セラム シールド」を気軽に試せる7日分のミニサイズも発売します。

(※4)リリースURL:https://corp.kose.co.jp/ja/media/2020/06/20200616.pdf



高効能特化型ブランド『ONE BY KOSE』から、乾燥悩み・シワ悩みの双方にアプローチする薬用高保水密封バームを発売することで、さらなる多様なニーズに対応し、ブランドの顧客接点拡大につなげてまいります。



「ライスパワー(R) No.11+(プラス)」について

医薬部外品の効能「肌の水分保持能の改善」が認められている有効成分「ライスパワー(R) No.11(※5)」を進化させた新成分。「肌の水分保持能の改善」に加え、「シワ改善」の効能の認可を取得。日本において、両効能が認められたのは「ライスパワー(R) No.11+」が初めてです。

(※5)ライスパワー(R)No.11(米エキスNo.11)



『ONE BY KOSE』について

『ONE BY KOSE』は、2017 年 1 月に、コーセー独自の技術力を結集した高効能特化型ブランドとして国内でデビュー。現在、日本を含む12の国と地域(※6)で展開し、多様な肌悩みに対し、それぞれ特化して解決するアイテムを展開することで、チャネルや年齢・性別の垣根を越え幅広い顧客層に人気のあるブランドとして独自の地位を確立しています。

・薬用導入美容液「セラム ヴェール(※7)」(販売名:OBK 薬用美容液)

・薬用美白(※8)美容液「メラノショット W(※7)」(販売名:ONE BY KOSE メラノショット W)

・薬用シワ改善美容液「ザ リンクレス S(※7)」(販売名:ONE BY KOSE ザ リンクレス S)

・薬用皮脂分泌抑制化粧水「バランシング チューナー(※7)」

(販売名:ONE BY KOSE バランシング チューナー)

・2way 直塗(じかぬ)り洗顔料「ワンバイコーセー ダブル ブラック ウォッシャー」

・高保湿化粧水「ザ ウォーター メイト」

・高保湿エイジングケア(※9)化粧水「ディープ ハイドレーター(※7)」(販売名:OBK 薬用化粧水)

・高機能クレンジング「ポアクリア オイル」(販売名:ONE BY KOSE ポアクリア オイル)

(※6)2023年5月末時点 アイテムによって展開国、地域は異なります (※7)医薬部外品

(※8)メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます (※9)年齢に応じたお手入れ



2023年8月21日発売 『ONE BY KOSE』 新商品(1品目1品種)・限定品(3品目3品種)

※ノープリントプライス





<左から順に、1.~4.>







