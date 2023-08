[株式会社ボーダレス・ジャパン]

掲載手数料0円のクラウドファンディング「For Good」が、「For Good災害支援チーム」を発足



株式会社ボーダレス・ジャパン(代表取締役:田口一成/本社:東京都新宿区)が運営するソーシャルグッドに特化したクラウドファンディングサービス「For Good」では、豪雨で被災した福岡県東峰村の高取焼宗家への緊急災害支援金を募集するプロジェクトが、8月4日より立ち上がっています。募集期間は10月2日までです。



また、For Goodでは、令和5年7月の豪雨災害に伴う緊急支援金募集のクラウドファンディングが3件公開中。

豪雨災害支援が急増している現状を受け、自然災害時におけるクラウドファンディングによる復興支援に貢献するため、「For Good災害支援チーム」を発足しました。





【緊急】令和5年北部九州豪雨で被災した 高取焼宗家の登り窯・唐臼を復活させたい!

URL:https://rescuex.jp/project/87320





クラウドファンディングの詳細







<募集ページ>

【緊急】令和5年北部九州豪雨で被災した 高取焼宗家の登り窯・唐臼を復活させたい!

URL:https://rescuex.jp/project/87320



<プロジェクトの内容について>

2023年7月10日の豪雨災害で被害を受けた、福岡県東峰村の高取焼宗家の登り窯と唐臼を復活させ、代々受け継がれてきた技法と文化を守ることを目指す緊急支援プロジェクトです。

今回クラウドファンディングで集めた支援金はすべて高取焼宗家の登り窯と唐臼の復興のために使われます。



<実行者>

高取焼宗家十三代 高取 八山



【高取焼宗家からのメッセージ】

今回クラウドファンディングは私たち高取焼宗家だけでなく、村岡さんをはじめとする九州のものづくりの仲間たちが背中を押してくださってスタートすることができました。

前回の災害時にも多くのご支援をいただいたうえに、またご支援をお願いしていいものか。正直、そんな思いで一歩踏み出せずにいたのです。

お客様や応援してくれる方々のため、かならず復興することが最大の恩返しだと思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

どうぞよろしくお願いいたします。



<支援方法>

1,500円よりご支援いただけます。



<実施方式>

本プロジェクトはAll-in方式で実施されます。目標金額に満たない場合も、集まった分の寄付を行い、リターンの活動報告にてご報告いたします。



令和5年度の大雨災害で緊急支援のプロジェクトが急増中





まもなく九州北部豪雨から1ヶ月。

For Goodでは、令和5年7月の豪雨災害に伴う緊急支援金募集のクラウドファンディングが3件公開中。

クラウドファンディングによる豪雨災害支援の問い合わせが急増しています。



For Goodは、社会をより良くするための内容に特化し、実行者負担を減らすために掲載手数料は0円(※)。集まった支援を1円でも多く活動にあてることができます。



また、最短1日~でプロジェクトを公開可能。

クラウドファンディングで集まった支援を、迅速に現場へ届けることができます。



この度、For Goodでは、防災や災害時の対策について専門的知識や実践的対応能力を備えたメンバーで構成する「For Good災害支援チーム」を設置しました。

これから、より一層、自然災害時におけるクラウドファンディングによる復興支援に貢献してまいります。



<For Good災害支援チームよりコメント>



大変な状況の中、みなさんがFor Goodでクラウドファンディングを立ち上げてくださったことを心より感謝しております。

災害は一瞬にして、人々の生活を変えてしまうにも関わらず、その後も住んでいる人々の生活は続いていく。

だからこそ、実際にボランティアなどの形で関わる以外にも、誰もが参加できる形を作ることが大切だと思っております。

そのような「誰もが参加できる場所」を、For Goodが迅速に提供させていただきます。

まずはぜひご相談いただけますと幸いです。必要な支援を届けられるように、一緒に考えさせてください。



成田 好



For Goodで募集中の豪雨災害支援のプロジェクト





<募集ページ>

■佐賀県唐津市七山

大雨で被災した佐賀県唐津市七山の農家さん達を助けたい!

URL:https://rescuex.jp/project/78679

募集期間:7月14日~8月15日



<募集ページ>

■福岡県久留米市

【緊急支援】令和5年7月の九州豪雨で山崩れ被害に遭った「みのう山荘」を助けたい!

URL:https://rescuex.jp/project/81502

募集期間:7月21日~8月31日



<募集ページ>

■福岡県東峰村

【緊急】令和5年北部九州豪雨で被災した 高取焼宗家の登り窯・唐臼を復活させたい!

URL:https://rescuex.jp/project/87320

募集期間:8月4日~10月2日



For Goodについて





「社会が前進するアイデアをカタチにしたい。」

そんな想いを、ただ素直に行動に変えられる場所をつくりたくて「For Good」は生まれました。



どんなに小さなことでもいい。

ひとりでできないことは、みんなでやればいい。



変えられない未来なんて、ない。

そのように私たちは考えています。



ぜひお気軽に、お問合せをいただけますと幸いです。

まずはスタッフが丁寧に、あなたの想いを聞かせていただきます。



※従来のクラウドファンディングでは、集まった金額の9~17%程度が手数料として差し引かれていました。





【お問い合わせはこちら】

株式会社ボーダレス・ジャパン

掲載手数料0円のクラウドファンディング「For Good」

担当:小松航大(こまつこうだい)

Mail:contact(@をいれてください)rescuex.jp



<株式会社ボーダレス・ジャパン 会社概要>

設立:2007年3月

本社:東京都新宿区市谷田町2-17 八重洲市谷ビル6F

資本金:1,000万円

代表者:代表取締役社長 田口 一成

https://www.borderless-japan.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-18:46)