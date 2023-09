[株式会社レッグス]

2023年9月8日(金)から、全国約6,000の郵便局と「郵便局のネットショップ」で、郵便局限定販売『スヌーピー』グッズの販売を開始いたします。







2022年に引き続き【Happiness is a letter from you.~しあわせは、あなたからの手紙~】をテーマに、今年は”手紙を届ける側”のスヌーピーたちのイラストを使用したグッズが登場。手紙の配達や仕分けをしているかわいらしい姿は必見です!

トートバッグやメモスタンドなど、全5種のグッズは数量限定での販売となります。気になる方はお早めに郵便局へ!



※「郵便局のネットショップ」での販売は2023年9月8日(金)0:15からとなります。

「郵便局のネットショップ」でご購入される場合は、販売価格の他に別途郵送料等が加算されます。



▼「郵便局のネットショップ」販売ページ URL

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/avender51661/









●郵便局限定販売『スヌーピー』グッズ



【トートバッグ】

スヌーピーのフロッキープリントがかわいいランチトートサイズのバッグ。薄ベージュのスウェット生地とカラフルな内生地の組み合わせがポイントです!



【商品概要】

価格 :1,760円(税込)

サイズ :約 W290×H200×D100mm(持ち手立上り140mm)

素材 :綿、ポリエステル









【スリージップポーチ】

3つのファスナーポケットがついた、フラットタイプのポーチ。このポーチ1つで小分けしてしまえるので、旅行などの外出にはもちろん、おうちの中での整理整頓にもぴったりです!



【商品概要】

価格 :900円(税込)

サイズ :約 W210×H150mm

素材 :ポリエステル









【ロールステッカーセット】

BOXに入ったステッカーのセットはなんと2種類のデザインがセットに!ケアマーク風のデザインは8種、配達員風のデザインは5種で各5枚ずつ入っています。



【商品概要】

価格 :700円(税込)

サイズ :BOX/約 W70×H70×D50mm

素材 :紙









【ダイカットメモセット】

専用BOXに入ったメモセット。メモは全部で4種類、各25枚綴りでたっぷり使えます。BOX背面の紙脚を立てれば、机の上に飾ってあるだけでも楽しめます。



【商品概要】

価格 :680円(税込)

サイズ :メモ/約 W90×H(最大)110mm BOX/約 W95×H110×D15mm

素材 :紙









【メモスタンド】

手紙を届けに配達に出ているチャーリー・ブラウンと、そのとなりで様子をうかがっているウッドストックのシーンをイメージしたメモスタンド。別売りのダイカットメモセットと一緒に使えばかわいさ2倍!



【商品概要】

価格 :1,430円(税込)

サイズ :約W55×H120×D55mm

素材 :(本体)PVC (クリップ)鉄



※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。









▼「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



(C) 2023 Peanuts Worldwide LLC





【グッズについてのお問い合わせ先】

株式会社レッグス

お客様窓口 TEL:0120-434-889(受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く))



