[エステー株式会社]

2,599社/6,498銘柄/13,738作品から選出~主催:CM総合研究所~



エステー株式会社は、≪BRAND OF THE YEAR 2023(主催:CM総合研究所)≫において、防虫剤「ムシューダ」シリーズのテレビCMが視聴者からの高い評価を受けて、『消費者を動かしたCM展開』に選出されました。



≪BRAND OF THE YEAR 2023≫は、東京キー5局にてオンエアされたCMに対し、関東1都6県在住の一般モニター男女3,000人の「月例CM好感度調査(2022年11月度~2023年10月度)」の12カ月分を集計し、2,599社/6,498銘柄/13,738作品から好感度等が高かったCMを表彰するものです。





『消費者を動かしたCM展開』

『消費者を動かしたCM展開』は、「月例CM好感度調査」の上位にランクインし、業績の向上に貢献したCM展開に贈られる広告賞です。

対象期間内にCMをオンエアした本年度の商品・サービス全6,498銘柄のうち、優れたCM好感度を記録し、業績などに貢献した162銘柄が選出されました。



「ムシューダ」のCMは、♪むっしっしー♪と繰り返すCMソングが流れる中、高橋愛さんとムッシュ熊雄がウォークインクローゼットを開け、「出てきなさい!」と呼びかけると胸に「虫」と書かれた全身タイツ姿の人々が♪むっしーしー♪と歌いながら登場し、高橋さんが音痴な虫を見つける“音痴な虫”編が好評をいただきました。



また、大量の衣服が吊るされた空間で高橋さんが「防虫カバーよ!」と繰り返し、タイツ姿の

人々を追い返す“防虫防虫防虫”編も好評で、40代の男女や若年女性層から高く評価されました。

コミカルな楽曲を軸とし、住環境の変化や収納空間の拡大化を反映したCMをオンエアし、2023年2~3月の販売実績は前年比101%を記録しました。

こうした実績により、昨年度に続き『消費者を動かしたCM展開』に選出されました。



エステーでは、2024年以降も引き続き、消費者の心をつかむ各製品のCM展開を目指していきます。







★CM総合研究所 https://www.cmdb.jp/

CM好感度をはじめとした各種指標を持つ独自のCMデータベースを活用して、テレビCMの効果検証に役立つデータを提供。



★≪BRAND OF THE YEAR 2023≫

テレビCMの総まとめとして消費者3000人の月例CM好感度調査をもとに決定される年間CM好感度No.1ブランド「BRAND OF THE YEAR 2023」と、優れたCM展開で業績の向上に貢献した「消費者を動かしたCM展開」を発表・贈賞するセレモニーです。





企業プレスリリース詳細へ (2023/12/19-18:16)