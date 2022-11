[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

コラボレーションコレクションのモチーフとなったイナ・ジャンの作品の展示・販売も実施



銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZASIX 6F)は、クリスマスフェア特別企画として、2022年11月29日(火)~12月25日(日)までの期間、アパレルブランド SPOONYARDと韓国人アーティスト イナ・ジャンのコラボレーションコレクションの発売を記念したフェアを開催します。今回、コラボレーションコレクションの販売に加え、イナ・ジャンの代表作『RADIATOR THEATRE』シリーズから、コレクションのモチーフとなった作品を店内にて展示・販売いたします。













概要



イナ・ジャンは、NYを拠点に国際的に活躍する韓国人・アーティストです。『The New Yorker』や資生堂の企業誌『花椿』の誌面での作品発表をはじめ、コンテンポラリーアートと現代写真、ファッションなど様々な境界の垣根を超えた活動が注目されています。

そしてイナ・ジャンとのコラボレーションコレクションを発表したSPOONYARDは、都会的で洗練されたファッション性、アウトドアに適した高い機能性、耐久性を併せ持つ、次世代の現在注目のファッションブランドです。



今回、実現した「SPOONYARD × Ina Jang」のコラボレーションコレクションでは、イナ・ジャンの作品の遊び心と詩的なアプローチを受け、SPOONYARDは自由で創造的に満ちたファッションコレクションを創りだしました。

コレクションのモチーフとなったイナ・ジャンの代表作『RADIATOR THEATRE』は、暖房器具のラジエーターに由来したシリーズです。アパートのベランダの側に設置してあるラジエーターの上に作品をセッティングし、窓から差し込む太陽の位置など、繊細で変化しやすい自然条件の変化に呼応して、身体やカメラを動かし、その抽象的な形状を撮影しています。静物画、影、色使いに対するイナ・ジャンのユニークな感性と認識は、アートピースとしてのファッションアイテムに新しい意味を与え、前衛的な創造的精神を表現したコレクションが誕生しました。



銀座 蔦屋書店では「SPOONYARD × Ina Jang」コレクションの発売を記念し、コレクション4種の展示・販売と同時に、イナ・ジャンの作品『RADIATOR THEATRE』2点を展示・販売いたします。



クリスマスプレゼントとして、大切な人への贈り物、一年頑張った自分へのご褒美に、新しい年を迎える一着としてオススメのファッションアイテムです。アートとファッションの有機的な融合をぜひ体感してください。



特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/30269-1138181121.html





コレクション販売ラインナップ(一部)









WOMENS‘ROSE’PRINT CROP SWEATSHIRT

素材|コットン、ポリエステル

サイズ|S、M、L

価格|23,700円(税込)



WOMENS‘DISCO’PRINT CROP SWEATSHIRT

素材|コットン、ポリエステル

サイズ|S、M、L

価格|23,700円(税込)





UNISEX‘MOHOHAN’PRINT CREWNECK

素材|コットン、ポリエステル

サイズ|S、M、L

価格|25,500円(税込)





UNISEX‘BLUES’PRINT CREWNECK

素材|コットン、ポリエステル

サイズ|S、M、L

価格|25,500円(税込)





販売について



<アパレルコレクション>

銀座 蔦屋書店店頭・アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて、11月29日(火)10時半より販売開始。



「OIL by 美術手帖」|https://oil.bijutsutecho.com/gallery/730



<アート作品>

銀座 蔦屋書店店頭にて、11月29日(火)10時半より販売開始。





プロフィール



SPOONYARD

都市と自然の融合を実現するファッションブランド。現代のファッション性を追求しつつ、アウトドアにも適した機能性・耐久性、そしてスタイリッシュなデザイン性を両立させた、ハイブリッドなファッションを実現しています。

https://www.spoonyard.com



Ina Jang/イナ・ジャン

1982年韓国生まれ。現在は、ニューヨーク・ブルックリンを拠点に活動。2010年、ニューヨーク・スクール・オブ・ビジュアルアーツを卒業後、2012年に同校MPSファッション・フォトグラフィーで学ぶ。2011年には、イエール国際モード&写真フェスティバルのファイナリストにノミネートされ、若手作家の登竜門「FOAM Talent」にも選出。2015年2月にはニューヨークのFoley Galleryにて個展「all rose are red, all birds are blue」が開催された。

https://www.inajang.com/





フェア概要



SPOONYARD × Ina Jang Collaboration Collection



会期|2022年11月29日(火)~12月25日(日)

※最終日は17時まで

※会期は変更になる場合もございます

会場|写真集コーナー

主催|銀座 蔦屋書店

協力|SPOONYARD / Jason Shin (by JJ Advisory) / Art + Commerce

特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/30269-1138181121.html





店舗情報



銀座 蔦屋書店

本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。





