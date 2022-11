[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

「ファンターネ!」のキャラクター『みもも』『やころ』『ルチータ』『あーぷん』が新たに登場し、お客さまをお出迎えします。



株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:上野 聖 以下当社)はGiGO 南町田グランベリーパークキッズディスカバリーにて、『FUN VILLAGE with NHKキャラクターズ』をリニューアルオープンいたします







NHK Eテレの人気番組『いないいないばあっ!』『おかあさんといっしょ』『みいつけた!』のキャラクターに親しめる日本最大級のアミューズメント施設『FUN VILLAGE with NHKキャラクターズ』が、このたびリニューアルオープンいたします。



今回のリニューアルでは、『おかあさんといっしょ』でお馴染み『ファンターネ!』を題材にしたコンテンツをご用意し、ファミリー層をはじめ、NHKキャラクターのファンなど幅広いお客さまに喜んでいただけるお店を目指します。







エントランスエンブレム・キャラクター立像



ロッカー



「ファンターネ!」のキャラクター『みもも』『やころ』『ルチータ』『あーぷん』『アンモ』『マーキー』がデザインされたロッカーが登場。安心して遊んで頂ける場を提供いたします。









おかあさんといっしょ バス広場



2~4歳児を対象とした「ファンターネ!」の世界観を体験しながら、体を動かして楽しめる遊び場です。立体遊具の『ファンターネ!のわくわくバス』『シルエットはかせのかげあそび』も新たなデザインとなっています。









みんなのひろば



時間帯別に子どもたちのココロとカラダの発達を後押しする、番組の人気曲などを上映いたします。新曲や体操など新たな映像を追加し、お子様が広場に集まり楽しく歌って踊れる場を提供いたします。









『GiGO 南町田グランベリーパークキッズディスカバリー』 概要



住所

〒194-0004 東京都町田市鶴間三丁目4-1 キッズディスカバリー2階E201区画

アクセス

田園都市線南町田駅直結/東名高速道路横浜町田ICから約1分

営業時間

10:00~20:00

営業面積

220坪

設置台数

合計 165台 プライズ/100台、体感ゲーム/9台、メダル/27台、

キッズカードゲーム/6台、その他/23台

店舗URL

https://tempo.gendagigo.jp/am/m_machida-kids

店舗Twitter

https://twitter.com/GiGO_m_machida





『FUN VILLAGE with NHKキャラクターズ』概要



営業時間

10:00~20:00 (最終入場19:30)

営業面積

270坪

設置コーナー

ワンワンとうーたんの もりのわんぱくひろば / おかあさんといっしょ バス広場/

コッシーの もりのあそびば / みんなのひろば など

対象年齢

6か月~12歳(入場には保護者の同伴が必要です)

ご利用料金

子ども:30分700円 ・おとな:500円 ・子どものみ延長10分につき200円

おとなは延長料金がかかりません。

メディア各位

店舗の撮影や店長への取材が可能です。お問い合わせは下記にご入力ください。

・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html

・撮影のお申込み:https://www.gendagigo.jp/location_form.html





新ブランド「GiGO」開発の背景



世界規模のパンデミックを経験し、非接触を前提とした生活様式が広がる反面、リアルな体験への渇望は、益々高まっています。リアルなエンターテイメントで人々の渇望を満たすオアシスであり続ける、という決意の表れとして、新しいブランドとともに「新創業」をスタートすることにいたしました。



GiGOの意味









Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。セガのゲームセンター56年の歴史をこれからも大切にし、更に人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。





著作権表記



「いないいないばあっ!」「みいつけた!」(C)️NHK・NHKエデュケーショナル

「ファンターネ!」(C)NHK

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.





各種公式サイト・Twitterアカウント



NHK・NHKエデュケーショナル 公式サイト

https://www.nhk-ed.co.jp/

FUN VILLAGE 特設サイト

https://tempo.gendagigo.jp/funvillage/

FUN VILLAGE with NHK キャラクターズ 特設サイト

https://tempo.gendagigo.jp/funvillage/minamimachida.html



