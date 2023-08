[株式会社MIXI]

超至近距離でのパフォーマンスやファン待望のミート&グリートを実施!



株式会社MIXI(東京都渋谷区、代表取締役社長CEO:木村 弘毅)は、チャーリー・プース来日公演前日の10月16日(月)に、公式ファンクラブ「humy」にてプレミアム会員限定のファンミーティング「The “Charlie” Live Experience 前夜祭」の開催決定をお知らせいたします。







特設サイトURL:https://charlieputh.humy.me/





■「The “Charlie” Live Experience 前夜祭」開催決定

チャーリー・プース待望の5年ぶり来日公演前日の10月16日(月)に、humyプレミアム会員限定の前夜祭イベントが決定しました。

本イベントでは、チャーリー・プースによる歌唱パフォーマンスやトークセッションに加え、来場者の中から抽選で参加できるミート&グリート企画も実施予定です。世界中のファン垂涎の非常に貴重な機会となります。

本イベントには、humyプレミアム会員の方の中から抽選で、無料でご招待。ツアー前日の特別な夜にチャーリー・プースと最高の時間をお過ごしください。

イベント詳細はhumyアプリ内で随時発表予定となっております。





【申込条件】

抽選申し込みにはhumyプレミアム会員登録が必要です。

※現在会員でない方も期限内にプレミアム会員登録(有料)いただければ抽選対象となります。





【応募方法】

<無料会員>

ストアから「humy」のアプリをダウンロードしてログイン

プレミアムプラン(3ヶ月)<サブスクリプション>を購入

アプリ内バナーから「The “Charlie” Live Experience 前夜祭」に申し込む





<有料会員>

ストアから「humy」のアプリをダウンロードしてログイン

アプリ内バナーから「The “Charlie” Live Experience 前夜祭」に申し込む





【応募期間】

2023年8月7日(月)18:00~2023年9月20日(水)23:59





【当選発表日】

<一次当選の発表>

対象:8月22日(火)23:59までに抽選申し込みをされた方

当選発表:8月23日(水)18:00ごろから順次メールにてご案内します。





<二次当選の発表>

対象:9月6日(水)23:59までに抽選申し込みをされた方

当選発表:9月7日(木)18:00ごろから順次メールにてご案内します。





<三次当選の発表>

対象:9月20日(水)23:59までに抽選申し込みをされた方

当選発表:9月22日(金)18:00ごろから順次メールにてご案内します。





※一度抽選に応募いただいた方は、再度の申し込みは不要です。

※一度当選された方は、以降の抽選で重複して当選することはありません。





■開催概要

▼イベント名

The “Charlie” Live Experience 前夜祭





▼日時

2023年10月16日(月)19:00 ~ 21:00(予定)

※開催時間は変更になることがあります。





▼場所

東京近郊

※会場詳細は後日発表します。





特設サイトURL:https://charlieputh.humy.me/





■Charlie Puthプロフィール

チャーリー・プースは、コンスタントにヒット作を生み出し、数々の人気アーティストとのコラボレーションを手掛ける、いま音楽シーンで最注目アーティストの1人。

チャーリーは、8枚のマルチプラチナ認定シングル、4回のグラミー賞ノミネート、3回のビルボード・ミュージック・アワードの受賞、クリティックス・チョイス・アワード(放送映画批評家協会賞)の受賞、ゴールデングローブ賞ノミネートと実績を重ねてきた。2018年のグラミー賞にノミネートされたLP「Voicenotes」は、発売からわずか4日でRIAAゴールド認定となり、世界中で56億回以上のストリーミング再生数を記録。最近ではグラミー賞受賞3回、そしてマルチプラチナ認定歴のあるデュオDan + Shayと新曲「That’s Not How This Works」で共演、その後サブリナ・カーペンターをフィーチャリングしたリミックスをリリース。

昨年は待望の3枚目のアルバム「CHARLIE」をアトランティック・レコードからリリース。ヒット曲「Left and Right (feat. Jung Kook of BTS)」、「That's Hilarious」、「Light Switch」を収録したこのアルバムは、「熟練の技が光るコレクション」(ROLLING STONE誌)として、世界中で20.7億回以上のストリーミング再生数を記録し世界各地から高い評価を得ている。アルバム「CHARLIE」のリリース後、「One Night Only」ツアーを開始。世界中のファンと気持ちを通わせながら最新アルバムと大ヒット曲を披露した。

現在は北米、アジア、オーストラリアを巡る「The “Charlie” Live Experience」ツアー中。2020年にGabby Barrettとコラボした 「I Hope」のリミックスがビルボード・チャート「ホット100」へ4曲目のトップ10入りを果たし、ビルボード「Adult Pop Songs」 チャートで1位を獲得、更に2021年のビルボード・ミュージック・アワードで 「Top Collaboration」 を受賞。 他にもThe Kid LAROIとJustin Bieberの記録的なシングル「Stay」を共同作曲・プロデュース、瞬く間に2021年最大のヒット曲の一つとなり、Billboard Global 200で首位として歴代最長かつ初の10週連続首位、通算11週間首位の楽曲となった。



■「humy」について

会員登録することでアーティストの特別なコンテンツをはじめ、アーティストやファン同士でコミュニケーションを楽しめるコミュニケーションプラットフォームです。



■「humy」概要

サービス名 humy(ハミー)

ジャンル ファンコミュニケーションプラットフォーム

会員価格 会員登録:無料

プレミアムプラン: 3,980円(税込)/3ヶ月

展開国 世界110ヵ国以上

対応機種(OS) 【iOS】iOS15.0以降

【Android(TM)】Android 11.0以降

利用方法 各ストアで「humy」を検索。

iOS / Android共通

https://humy.onelink.me/2Vpz/nrwmejbb



■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス(存在意義)のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。



