[HJホールディングス株式会社]

さらに、場面写真&予告映像 解禁





https://www.hulu.jp/the-flash



オンライン動画配信サービスHuluにて、シーズン1~8を配信中の大ヒットドラマ「THE FLASH/フラッシュ」のファイナルシーズンとなるシーズン9を、8月11日(金)から見放題独占配信します。吹替版はHuluで先行独占配信になります。さらに、場面写真と予告映像を解禁します。





★地上最速のスーパーヒーローの活躍を描いた「THE FLASH/フラッシュ」シーズン9、

Huluで見放題独占配信。場面写真&予告映像公開









STAR(スター)ラボの粒子加速器の爆発により、超スピードで動く能力を得て世界一速い男“フラッシュ”になったバリー・アレン(グラント・ガスティン)の活躍を描いた大ヒットドラマ「THE FLASH/フラッシュ」。Huluにて“最速”見放題独占配信されるシーズン9では、ついにリバース・フラッシュを倒した戦いの1週間後が描かれます。再会したバリー・アレンとアイリス・ウェスト=アレンは、いつにも増して仲睦まじく過ごしていましたが、新たな強敵が率いる悪党の一味がセントラル・シティを襲います。フラッシュとチーム・フラッシュのケイトリン・スノー、メタヒューマンに寄り添うセシル・ホートン、光の力を操るアレグラ・ガルシア、優秀な技術者でオタクのチェスター・P・ランク、そして改心した元窃盗犯で低温の武器を駆使するマーク・ブレインらは、再び困難な戦いに挑むことに......。しかし、悪党の一味を倒すとさらに、次なる凶悪な敵が現れてバリーのヒーローとしての功績を脅かします。バリーとチーム・フラッシュはセントラル・シティを救うことが出来るのか?ファイナルシーズンとなる本作をお見逃しなく!



また、今回公開された画像にはアローが登場します。予告映像ではアイリスが3ヶ月後に妊娠するとバリー(フラッシュ)が宣言する“めでたい”シーンが含まれ、9年間に及んだドラマの集大成に期待が高まります。

現在Huluではシーズン1~8が配信中です。ファイナルシーズンを迎える前にぜひ復習してみてはいかがでしょうか。



▼「THE FLASH/フラッシュ」シーズン9 (字幕版・吹替版)

Huluにて8月11日(金)から見放題独占配信 スタート! シーズン1~8 配信中



THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and (C) DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and (C) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.





★映画『ザ・フラッシュ』本日、日米同時公開!

時空(とき)を超え“最強”集結―







トム・クルーズやジェームズ・ガンなどが絶賛している映画『ザ・フラッシュ』が本日から日米同時公開されました。“アローバース”のクロスオーバー企画として「クライシス・オン・インフィニット・アース 最強ヒーロー外伝」でグラント・ガスティン版のフラッシュと、エズラ・ミラー版のフラッシュが夢の共演を果たしたことも記憶に新しい中、兼ねてからSNS上で噂が飛び交っていた映画版とドラマ版のフラッシュの共演は実現したのか?ぜひ劇場でご確認ください。





▼『ザ・フラッシュ』

6 月 16 日(金) 日米同時公開

監督:アンディ・ムスキエティ(『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』(17))

出演:エズラ・ミラー/ベン・アフレック/マイケル・キートン/サッシャ・カジェ/マイケル・シャノン

配給:ワーナー・ブラザース映画









企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-09:46)