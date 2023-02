[株式会社ビーズインターナショナル]

オーセンティックなハイストリートを提案するセレクトショップ「Styles」と、モデルやインフルエンサー活動など幅広く活躍する小山はるき氏との初コラボレーションコレクションが2月18日(土)に発売いたします。









本コラボコレクションでは、古着のリペアステッチから着想を得た限定ロゴ刺繍が施されたリップストップナイロンジャケットとリップストップナイロンパンツのセットアップや、シルエットにこだわったロングスリーブTシャツとスウェットパンツをラインナップ。



▼ Styles×HARUKI KOYAMA LOOK BOOK ▼





Styles×HARUKI KOYAMA NYLON RIPSTOP JACKET/S・M ¥19,800(税込)





Styles×HARUKI KOYAMA NYLON RIPSTOP CARGO PANTS/S・M ¥16,500(税込)









Styles×HARUKI KOYAMA RIB LS TEE/S・M ¥7,700(税込)

Styles×HARUKI KOYAMA TUCK SWEAT PANTS/ONE SIZE ¥13,200(税込)



〈 発売店舗及び発売日程 〉

・Styles代官山 2月18日(土)11:00~

https://calif.cc/pages/styles-shoplist

・Stylesオフィシャルオンラインストア 2月18日(土)12:00~

https://calif.cc/pages/styles





小山はるき氏来店イベント開催決定



Styles×HARUKI KOYAMAのコラボを記念し、小山はるき氏の来店イベントを開催いたします。

ぜひこの機会にStyles代官山へご来店ください。



〈 イベント詳細 〉

日程:2月18日(土)、2月19日(日)2日間限定

場所:Styles DAIKANYAMA

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町11-3 プラウド代官山フロント 1F

TEL:03-6415-7722

Google Maps:https://goo.gl/maps/784Ej7zHiN5dUmiz6

※小山はるき氏の来店時間は、本人のインスタアカウントとStyles公式インスタアカウントにて告知予定です。





ABOUT 小山はるき(HARUKI KOYAMA)







1999年生まれ。

ユニセックスストリートブランド「IUNLEASH」のディレクターを務めながら、モデルとしても活動。

女性らしいストリートスタイルを得意とし、若い世代から人気を集めている。

Instagram: https://www.instagram.com/haru__ki15/





ABOUT Styles(スタイルス)



世界基準で展開するスポーツブランドから国内ブランドまで、スタイルスが考える""AUTHENTIC SPORTS FASHION""(オーセンティック スポーツ ファッション)の視点でセレクトしたスポーツファッションを提案するショップ。

ファッション性・機能性に優れ 、上品でスポーティーな大人のスポーツミックス・ライフスタイルを追求します。Styles独自の観点をデザインに落としこんだオリジナルアイテムや、各ブランドとのコラボレーションアイテム等も展開します。

Instagram: https://www.instagram.com/styles_tokyo/

LINE:https://page.line.me/wiq6711t

オフィシャルオンラインストアcalif: https://calif.cc/pages/styles





