株式会社TSI(東京都港区 代表取締役社長 下地毅)が展開するアパレルブランド「JILL STUART」と「JILL by JILL STUART」は、女性をエンパワーするプロジェクト「W/J(ウィズ ジルスチュアート)」のコラボレーション企画として、女優やモデルとしてグローバルに活躍する水原希子さんとのコラボレーション商品を2023年4月19日(水)に発売します。さらに、InstagramとTwitterにて「あなたをエンパワーさせる旅 プレゼントキャンペーン」を実施し、期間限定のポップアップストアを4月19日(水)~4月25日(火) 梅田阪急、4月26日(水)~5月2日(火) 博多阪急にて開催します。

また、特設サイトでは水原さん出演の短編ドキュメンタリーフィルム「Bloom in the mirror」を公開。ブランドパーパスに「今日よりも華やかな明日のために」を掲げ、現代女性を勇気づけ、一歩を踏み出すきっかけを提供したいというJILL STUARTの想いを体現した作品です。ぜひご覧ください。

特設サイトURL:https://store.saneibd.com/catalog/with_jillstuart/wj_kiko.html









水原希子さんとの初のコラボレーション企画「KIKO MIZUHARA W/J (with JILL STUART)」が大好評!



4月12日(水)より開始した先行予約では、シェルやパールを一つ一つ手刺繍したワンピースや、パーツ選びや配列にこだわったフラワーバッグなど、1点物のような特別感のあるアイテムが好評を頂いております。

本コラボレーション商品は、水原さんのパワーの源の1つでもある「海」の要素のモチーフや、JILL STUARTがブランドの本質として大切にしており、水原さんも心惹かれるというクチュールやヴィンテージ商品の「1点もの」という特別感やときめきを詰め込みました。世の中が目まぐるしく変化する中で、ファッションを楽しみ、自分の個性を表現することを応援するコレクションとなっています。ファッションも、人生も、自分が心の底から好きだと思えることに挑戦し、女性であることをより一層楽しんでいただけたらと思います。

今しか手に入らない特別なコラボアイテムをぜひチェックください。





「KIKO MIZUHARA W/J (with JILL STUART)」商品詳細







JILL STUARTは、水原さんがパワーを得ているという「海」の要素をモチーフに、シアーオーガンザドレス、シアーオーガンザブラウス、レースミックスキャミソールドレスの計3点を発売します。

JILL by JILL STUARTからは、ファッションの自由さを表現した、コンパクトTシャツとデニムスカートのコーディネート、デニムワンピース、special editionバッグ3点の計6点を発売。自分のファッションや体型に対してポジティブな気持ちをもってほしいという思いを込めました。





水原希子さんとのコラボレーション実現の背景



JILL STUART はブランドパーパスとして「今日よりも華やかな明日のために」を掲げています。現代女性を勇気づけ、一歩を踏み出すきっかけを提供したい、女性という概念に囚われず、女性であることを楽しみ人生を謳歌してほしい、というブランドの想いは、自分の個性を大切にし、多様な自分を謳歌する水原さんの姿勢と共通しているため、今回のコラボレーションをオファー、実現に至りました。等身大な発言が共感を集める水原さんのパワーと、JILL STUARTのブランドが持つパワーの相乗効果で、世の中の女性をエンパワーできればと思います。





水原希子コラボ記念 「あなたをエンパワーさせる旅 プレゼントキャンペーン」がスタート



JILL STUARTとJILL by JILL STUARTの公式InstagramとTwitterでは、プレゼントが当たるキャンペーンを開始します。

■応募期間:2023年4月19日(水)~4月30日(日)

■応募方法:

Instagram:公式アカウントをフォロー後、該当投稿へいいね&コメント

Twitter:公式アカウントをフォロー後、該当投稿へいいね&投稿に記載された質問へ引用RTで回答

■プレゼント内容:応募された方の中から抽選で、旅行券5万円分×2名が抽選で当たります。

■詳細はこちらから:https://store.saneibd.com/news/with_jillstuart/wj_news_230419.html





期間限定ポップアップストアを梅田阪急と博多阪急にて開催



水原さんとのコラボを記念してJILL STUART、JILL by JILL STUARTで期間限定ポップアップストアの開催を決定。

水原さんのパワーの源の1つでもある「海」の世界をイメージしたポップアップストアでは、こだわりのコラボアイテムをご覧いただけます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。



JILL STUART

■開催日時:2023年4月19日(水)~4月25日(火)

■場所:梅田阪急3F プロモーションスペース33 〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8−7



JILL by JILL STUART

■開催日時:2023年4月26日(水)~5月2日(火)

■場所:博多阪急3F 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1−1





ブランドパーパスを表現した短編ドキュメンタリーフィルムを公開





4月19日(水)に特設サイトにて短編ドキュメンタリーフィルム「Bloom in the mirror」を公開。

「多様な自分を謳歌する」をコンセプトとし、水原さんのファッションに対する思いやこだわり、自身が大切にしている価値観をインタビューし、映像化。水原さんの持つ多面性や、自分らしくポジティブに進む姿を通し、ブランドパーパスでもある「今日よりも華やかな明日のために。やさしさと、強さ。繊細さと、大胆さ。あなたがずっと自分らしく前に進むためにJILL STUARTができること。」というメッセージを表現しています。現代女性を勇気づけ、一歩を踏み出すきっかけを提供したいというブランドの想いが込められています。

また、台詞ではなくインタビュー音声を使用しているため、水原さん自身のリアルな想いが映し出されたムービーとなっています。映像後半ではJILL STUARTとJILL by JILL STUARTのシーズンコンセプト「Bloom in the mirror」を体現した鏡の世界へと誘われます。ファッションなど「自分にしか聞こえない、心から好きなこと」を通して得られる不思議な力を、水原さんが好きな「海」と融合し、幻想的な世界観で描いています。







短編ドキュメンタリーフィルムURL:https://store.saneibd.com/catalog/with_jillstuart/wj_kiko_film.html







様々なコラボレーションで女性をエンパワーする「W/Jプロジェクト」







顧客が自分らしく、幸せな毎日を過ごせるよう、女性をエンパワーするプロジェクト「W/J (ウィズ ジルスチュアート)」。これまでJILL STUARTが服に宿してきた力と、時には服やファッションの領域を超えた多彩なコラボパートナーの力を掛け合わせて、バリエーション豊かな体験を提供。新しいクリエイティビティや出会いの場を生み出すことによって、顧客の人生をより自分らしく、楽しく豊かで意義あるものにすることを目指します。







水原希子さん プロフィール



水原 希子(ミズハラ キコ)

女優活動として、様々な映画やテレビ番組に出演。2010年 「ノルウェイの森」でスクリーンデビュー。ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞にノミネ ート。2021年に公開された『あのこは貴族』にW主演で出演し、2022年高崎映画祭にて最優秀助演女優賞を受賞。モデルとしてはニューヨーク、ミラノ、パリのファッションウィークに参加。The Weeknd & Daft Punk「I Feel It Coming」のミュージックビデオにも出演。また、デザイナーとして、2017年にブランドでありクリエイティブスペースであるOKを立ち上げ。誰しもが自由に自分らしく解放できるスタイルと場を様々なアプローチで追求する。





JILL STUARTとは



ニューヨーク出身のファッションデザイナー「ジル・スチュアート」によって1993年に発表されたブランドです。1997年に日本進出、2008年には姉妹ブランドである「JILL by JILL STUART」を発売し、現在全国にJILL STUART13店舗、JILL by JILL STUART20店舗を展開しています。



【会社概要】

株式会社 TSI 代表取締役社長 下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

<事業内容> 衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

<URL> https://www.tsi-holdings.com/



【本件に対する問い合わせ先】

JILL STUART TEL : 03-5785-6454 JILL by JILL STUART TEL : 03-5785-6455



