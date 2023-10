[bayfm78]

「シン・ラジオ -ヒューマニスタは、かく語りき-」DJ遠山大輔&松浦志穂が登場!







【放送校募集】『ベイエフエム presents スクラジ!』第8弾!

「お気に入りの給食の献立」「10代の頃に影響を受けた音楽」などをお届け!



bayfm(株式会社ベイエフエム)が2021年から実施している校内放送企画「ベイエフエム presents スクラジ!」。

ラジオをもっと身近に感じて貰うべく、この度、第8弾の実施が決定しました!



今回は、毎週月曜日~金曜日 夕方4時から生放送の「シン・ラジオ -ヒューマニスタは、かく語りき-」より、月曜日を担当する お笑い芸人 グランジ 遠山大輔&スパイク 松浦志穂が登場!

小学校向けの番組では、「お気に入りの給食の献立」「故郷の給食の味」についてトークを繰り広げるほか、

「いつどこでだれがなにをしたゲーム」で盛り上がること間違いなし!

中学校・高等学校向けの番組では、「10代の頃に影響の受けた音楽」と「お笑い芸人になったワケ」をテーマにお届け。

「今」について、そして「将来の進路」について考えるキッカケになりますように。

どちらも前編・後編の2枚組で合計30分ほどの番組をお届けします!!!



そしてなんと、今回は!!!

日本財団の推進する海洋ごみ対策事業「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で行っている、「LOVE OUR BAY! 海ごみゼロ! プロジェクト」の一つとして、特別番組『スクラジ!LOVE OUR BAY エディション』(およそ15分)も作成しました!

この放送で海の環境について知ることで、海に囲まれている日本、三方を海に囲まれた千葉県ついて、いま一度考えてみませんか?

小学校向けの番組では、「海の環境クイズ!」、中学校・高等学校向けの番組には、NPO法人国際ボランティア学生協会「IVUSA」の学生さんがゲスト出演!



bayfmでは10月27日(金)まで、こちらの番組をご活用頂ける、小学校、中学校、高等学校を募集中!

ご応募頂いたすべての学校へ、CDにて無料配布致します。

募集および配布期間、応募方法は下記の概要、

および弊社ホームページ内のインフォメーションページをご確認ください。



特設サイト URL: https://www.bayfm.co.jp/info/sukuradi08_2/



<「ベイエフエム presents スクラジ!」概要>

タイトル : ベイエフエム presents スクラジ! (ベイエフエム プレゼンツ スクラジ!)

DJ:遠山大輔・松浦志穂(毎週月曜日~金曜日16:00~「シン・ラジオ -ヒューマニスタは、かく語りき-」)







応募方法:10月6日より右記QRコードもしくはbayfm HP内フォームから)

放送校募集期間:10月6日(金)~10月27日(金)

音源配布期間:お申込み頂き次第順次発送

番組時間:合計 約45分 配布形態:CDにて配布



