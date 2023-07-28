【Meister F】電動キックボード ヨドバシカメラでのお…
［株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN］
株式会社FUGU INNOVATIONS JAPANは、自社マイクロモビリティブランドのMeister Fの第一種原動機付自転車（原付区分）やその他モビリティアイテム等がご好評につき、大手家電小売業のヨドバシカメラにて取り扱い店舗数を拡大し、車両の展示・販売を開始しました。
ヨドバシカメラのMEISTER. F 取扱い各店では、通常価格から5,500円(税込)お買い得、更にキックボードを収納できる輪行バッグと公道走行時にご利用いただけるヘルメットをプレゼント中です。
各店ともに、スポーツ・自転車コーナーでご案内させていただきます。
2023年7月28日現在、取り扱い店舗は下記の店舗にてお取り扱い中
取り扱い店舗のご案内
★マークは新しくお取り扱い開始店舗です
新宿西口本店（携帯スマートフォン館B2F 自転車コーナー）
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-11-1
TEL 03-3346-1010
マルチメディアAkiba（6F 自転車コーナー）
〒101-0028
東京都千代田区神田花岡町1-1
TEL 03-5209-1010
★ マルチメディア吉祥寺（2F 自転車コーナー）
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1
TEL 0422-29-1010
★ マルチメディア町田（3F 自転車コーナー）
〒194-0013
東京都町田市原町田1-1-11
TEL 042-721-1010
★ マルチメディアさいたま新都心駅前店（1F 自転車コーナー）
〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-6 コクーン3
TEL 048-645-1010
★ マルチメディア川崎ルフロン（2F 自転車コーナー）
〒210-0024
神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 ルフロン地下1Fから地上4F
TEL 044-223-1010
マルチメディア横浜（3F 自転車コーナー)
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-2-7
TEL 045-313-1010
★ マルチメディア京急上大岡（9F 自転車コーナー）
〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
TEL 045-845-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア梅田（B2F 自転車コーナー）
〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町1-1
TEL 06-4802-1010
★ マルチメディア京都（1F 自転車コーナー）
〒600-8216
京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2
TEL 075-351-1010
★ マルチメディア博多（1F 自転車コーナー）
〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12
TEL 092-471-1010
Meister.F 製品の紹介
スタンダードモデル
MF-EKRA01S
● 型 番：MF-EKRA01S-BK (原付区分）
● J A N コード：4571574631069
● 試 乗 価 格 ：65,780円 (税込)
● 本 体 サ イ ズ：1,130 × 580 × 1,430mm（縦置き時）
1,200 × 580 × 500mm（折り畳み時）
● 質 量：約15.5kg
● タイヤサイズ：8.5インチ
● 最 高 速 度：約19km/h
● 最大走行距離：約30km
● 充 電 時 間：約4時間
● 定 格 出 力：250W
● 充 電 電 圧：42V
● 充 電 電 流：1.5A
● 耐 荷 重 量：約90kg
● 対 応 身 長：約155～200cm
● 推 奨 年 齢：16才以上、65才以下
● 付 属 品 ：充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック、ステッカー
シート搭載モデル
MF-EKRA01CH
● 型 番：MF-EKRA01CH-BK (原付区分)
● J A N コード： 4589490375943
● 試 乗 価 格 ：76,780円 (税込)
● 本 体 サ イ ズ：1,100 × 550 × 1,450mm（縦置き時）
1,100 × 500 × 500mm（折り畳み時）
● 質 量：スタンダード : 約17.5kg
● タイヤサイズ：8.5インチ
● 最 高 速 度：約19km/h
● 最大走行距離：約30km
● 充 電 時 間：約4時間
● 定 格 出 力：250W
● 充 電 電 圧：42V
● 充 電 電 流：1.5A
● 耐 荷 重 量：約90kg
● 対 応 身 長：約155～200cm
● 推 奨 年 齢：16才以上、65才以下
● 付 属 品 ：充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック、ステッカー
＜本製品に関する注意事項＞
※ 公道を運転するには原動機付自転車免許または普通自動車免許以上が必要になります。
※ 本製品で公道を走行するには、車体登録、ナンバープレートの取得、自賠責保険への加入が必要となります。
※ 公道を運転する際は安全性を満たしたヘルメットの着用が義務付けられています（JISマーク推奨）
※ 最大走行距離は道路状況、搭載重量により異なります。
※ 雨中での走行は避けてください。
※ ぬかるみ・ダートでの走行は避けてください。
※ 乗車定員は1名です。2人乗りはできません。
※ 本製品は室内に保管して高温多湿をさけてください。
その他製品
MF-ES003
MF-BB001
MF-BB004・カート
MF-BB005
MF-SB001
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/28-20:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
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