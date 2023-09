[フェンダーミュージック]

フェンダーミュージック株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長 アジアパシフィック統括 エドワード・コール)は、2023年限定生産となる日本製の新モデル『Made in Japan Limited Adjusto-Matic Jazzmaster HH』を2023年9月15日(金)より販売を開始します。







フェンダーの伝統的な楽器製作の美学と日本の洗練された技術が融合されたフェンダーの日本製ギターでは、現在Made in Japan Heritage、Made in Japan Traditional、Made in Japan Hybrid II、そしてMade in Japan Junior Collectionなど、あらゆるプレイヤーの幅広いニーズに応える様々な製品を展開し、初心者から上級者まで多くのプレイヤーに愛用いただいています。





本日より発売となる『Made in Japan Limited Adjusto-Matic Jazzmaster(R) HH』は、ギタリストの創造性を引き立てるユニークな日本製の最新モデルとなっています。正確で安定したチューニングを提供するAdjusto-Maticブリッジを搭載し、軽快かつナチュラルなクリーンサウンドからパワフルな歪みサウンドまでカバーするModern Modified Humbucking Pickupを2基搭載し、新しいルックスとサウンドを提供します。また、グロスフィニッシュのアルダーボディに、ナロートールの22フレットを採用しており、12インチラジアスの Modern ”C”シェイプメイプルネックがより高い演奏性を提供します。本モデルは、ハムバッキングサウンドを求める方、そして人と違ったルックスを好む方におすすめの一本となっています。





カラーは、Lake Placid Blue、Black、Teal Green Metallicとフェンダー公式ショップ限定カラーとなるMetallic 3-Color Sunburstの全4機をラインナップしています。※Metallic 3-Color Sunburstカラーは、フェンダー旗艦店Fender Flagship Tokyo(原宿)、FENDER SHOP in MIKI GAKKI AMERICAMURA(大阪)、フェンダー公式オンラインショップにてご購入いただけます。



<製品ラインナップ>









【製品概要】



※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。



