期間:11月1日(水)~11月23日(木・祝)



株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)は、運営するエキナカ商業施設エキュート上野にて11月1日(水)から11月23日(木・祝)まで、「ラズベリーフェア」を開催いたします。ぜひご注目くだざい!

※画像はイメージです。商品の一例です。※紹介している商品はすべて税込価格です。







エキュート上野×福島県矢祭町「ラズベリーフェア」

期間:11月1日(水)~11月23日(木・祝)





日本で有数のラズベリーの産地である「福島県矢祭(やまつり)町」の旬のラズベリーを使用した 「ラズベリーフェア」を開催いたします。甘酸っぱさと果肉感を楽しめて、見た目も華やかなメニューやスイーツをお楽しみください!



NEW エキュート上野限定

鶏モモ肉のロースト ラズベリーとバルサミコのソースで

1食(サラダ・パンorライス付) 1,958円

グッドスプーン チーズスイーツ&チーズブランチ(エキュート上野)



ハーブでマリネされた鶏モモ肉をラズベリーとバルサミコの甘酸っぱいソースでお召し上がりいただけます。

※販売期間:11/1(水)~11/23(木・祝)



NEW エキュート上野限定 1日限定20袋

ラズベリー生クリーム 1袋 432円

サンドイッチハウス メルヘン(エキュート上野)



ラズベリーの酸味と生クリームの甘さのハーモニーをお楽しみください。

※販売期間:11/1(水)~11/23(木・祝)



NEW エキュート上野限定 1日限定20個

自家製ラズベリー牛乳寒天 1個 324円

刷毛じょうゆ 海苔弁山登り(エキュート上野)



フレッシュなラズベリーを店内でコトコト煮込み甘酸っぱいソースに仕上げ、自家製の牛乳寒天のソースに仕上げました。

※販売期間:11/1(水)~11/23(木・祝)



